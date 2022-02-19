من يهدد أوروبا.. روسيا أم أمريكا؟

من بولندا ، الجار الأقرب والتي باتت المشاكس الأكبر لروسيا الاتحادية ، تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ، عن التزام الناتو بالدفاع عن حلفائه ، وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي كان هدفه الأول الإعلان عن بيع الولايات المتحدة عدد 250 من دبابات ابرامز الأمريكية لبولندا ، البلد الأوربي الشرقي ، والذي رزح طويلا تحت نير الشيوعية ، وقد قدر له لاحقا أن يفر منها ، إلى حضن الناتو .
إعلان أوستن جاء بعد نشر ما يقرب من خمسة آلاف جندي أمريكي إضافي في بولندا ، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة ، وربما تكون هناك أسلحة ومعدات أخرى تدفقت سرا على بولندا ، ومن غير إعلان رسمي.
ييدو المشهد وكأن واشنطن لا تستعد للدفاع عن أوروبا في مواجهة خطط الغزو الروسي ،التي يلهج بها العم سام صباح مساء كل يوم، في الشهرين الأخيرين ، بل يظهر وكأن واشنطن تدفع الأوروبيين دفعا في طريق المواجهة مع روسيا ، ومن خلال إعطاء الأوروبيين إحساسا بأن ساعة الناتو قد حانت ، وقرع الطبول لابد وأن تستتبعه بالضرورة والحتمية التاريخية القارعة مع بوتين .
الوزير أوستن ومن بولندا بدا وكأنه "دون كيشوت " المعاصر ، الحاضر لمجابهة الروس ، على الرغم من أن الرئيس بوتين صرح غير مرة الأسبوع الماضي ، وبخاصة خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز ، بأنه لا ينوي ولا يرغب في الدخول في حرب مع أوربا ، ولذلك يتفاوض مع الناتو حول الضمانات الأمنية المطلوبة .
لم يهدد بوتين أي حلفاء حتى يتذرع أوستن بالبند الخامس من ميثاق الناتو ، ولهذا تبدو التحركات الأمريكية ذرائعية وغير أخلاقية إلى أبعد حد ومد .
يعني للمرء أن يتسائل من الذي يهدد القارة الأوروبية في حقيقة الأمر ..روسيا الاتحادية أم الولايات المتحدة الأمريكية ؟
ليس سرا القول أن الأوروبيين قد سئموا في العقدين الأخيرين ممارسات واشنطن ، وبنوع خاص أرهقت المطالب الأمريكية كاهل اقتصادات أوروبا ، الأمر الذي تبين بنوع خاص خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ، والذي طالب بأن تدفع كل دولة أوروبية نسبة من دخلها القومي ، للمساهمة في ميزانية الناتو .
عبر الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون أكثر من مرة ، عن رفض بلاده ، لهذا المنطق الأمريكي الاستعلائي، ولهذا جاء طرحه الخاص بضرورة أن تتدبر أوروبا شؤونها عسكريا ، ووصل به الأمر حد إقتراحه تكوين جيش أوروبي خاص ، وبعيدا عن العسكرة الأمريكية .
والشاهد أنه إذا كانت فرنسا هي عقل أوروبا السياسي المفكر الواعي ، فإن ألمانيا تعد قلب أوروبا الاقتصادي النابض ، وقاطرتها المحركة ، وقد كانت في زمن أنجيلا ميركل ، الدولة الأوروبية الأكثر رفضا للفوقية الأمريكية .
ألمانيا وبنوع خاص وبعيدا عن إدراكها لخسائر الحرب والمواجهات حال اندلاع حرب جديدة في القارة الأوربية ، تبدو الدولة الأوربية الأكثر حرصا على العلاقات مع روسيا ، لا سيما في ظل وجود خط الغاز الجديد " نورد ستريم 2"، عطفا على الرؤية الألمانية الأوراسية ، تلك التي ترى أن هناك مجالا حقيقيا لتعاون أوراسي ، بدلا من التناحر الأوربي الروسي ، وعلى النحو الذي تدفع واشنطن في اتجاهه.
ولعل الذين قدر لهم التوقف عند عدد من التصريحات الصادرة من مسؤولين أوروبيين حاليين مثل فرانكو فراتيني ،رئيس البرلمان الإيطالي والسياسي الأوروبي المعروف ، وغيره من قادة أوروبا ، وبخاصة وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنايسل ، يدرك أن هناك رؤية واضحة صريحة للقارة الأوروبية وغير مريحة للأمريكيين ، مفادها أن الرئيس بوتين قد وضع علامات حقيقية لإنهاء الأزمات الدولية خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ عام 2007 ، لكن أحدا لم يعره الانتباه الكافي ، ما فتح المجال واسعا لاحقا للمواجهات الحالية .
على أن علامة الاستفهام الجوهرية في هذه الأوقات الحرجة والحساسة :" هل تراجعت أوروبا عن مقدرات الحوار والجوار مع روسيا ، وباتت تفضل عليها منطق القوة الخشنة الأمريكية ، وبعيدا عن أي مقدرات لنظيرتها الناعمة ؟
يبدو أن الدفع الأمريكي النفسي الحثيث للأوربيين قد خلق حالة عامة من المخاوف في نفوس الأجيال الشابة الأوروبية ، الأمر الذي يدفعهم لوضع مفهوم القوة العسكرية في سلم أولويات الأوروبيين ، كما أن التحذيرات والإنذارات الأمريكية ، والدور الذي لعبته وتلعبه وسائل الإعلام الأمريكية المعسكرة في شيطنة روسيا عامة والرئيس بوتين بنوع خاص ، من الواضح أنها تركت أثرا سلبيا لصالح منطق القوة يجافي وينافي المساعي الدبلوماسية .
تبدو واشنطن وقد نجحت في أمر غاية في الأهمية بالنسبة لها ، أمر يبدو وكأنه صيد عصفورين بحجر واحد ، من خلال الأزمة الأوكرانية ..ماذا عن ذلك ؟
بداية نجحت واشنطن في دفع الأوروبيين في طريق التراجع عن تمتين علاقتهم مع الجانب الشرقي من آسيا ، وسواء كان الأمر يخص روسيا أولا ، والصين تاليا ، فقد وضعت إدارة بايدن العصا في دواليب الانعزاليين الذين فكروا ذات مرة في الانفصال عن الحبل السري للناتو ، وبات المشهد الأخير في انتظار قرار الرئيس بوتين حربا أو سلما .
تاليا تبدو واشنطن عازمة كل العزم من خلال المواجهة المتصاعدة مع روسيا ، على عزل الصين ، بمعنى فك أي ارتباط أو نشوء أي حلف بين الروس والصينيين ، ذلك أنه حال إشغال أو إلهاء الروس ، ستضحى الصين وحيدة في الميدان ، وعليه فإنه يمكن لواشنطن لاحقا أن تواجهها من غير دعم روسي لها .
وعد الأمريكيون دول القارة الأوروبية بأنهم على استعداد تام لإعادة ما يتم تدميره حال الحرب مع الروس ، غير أن الخسائر الأوروبية في هذا الحال لن تتوقف عند الحجر ، بل سيمتد الأمر إلى البشر ، وهذه هي الخسارة الكبرى لأوروبا ، تلك التي ما أنفكت تخرج من حالة الأسر الذهني والتاريخي لتعبات الحرب العالمية الثانية ، وتستعيد عافيتها العقلية ، وسلامها وأمنها .
هل أوروبا راضية عن فقدان هذه الحالة ؟
الذين تابعوا العواصف التي ضربت عددا من الدول الأوروبية قبل أيام يحق لهم التساؤل ..هل أوروبا قادرة على البقاء من غير إمدادات الغاز الروسي ، لا سيما بعد أن أخفقت واشنطن في إيجاد بديل له ؟
الخلاصة ..الحرب لا تفيد ...السلام أنفع وأرفع ...وأمريكا من تتهدد أوروبا وليس روسيا .