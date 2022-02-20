الخطاب... قبل وبعد

أن حكومات كل دول العالم تحديداً لديها خطاب سياسي واضح وبرامج محددة وواضحة ايضاً تعمل من خلالها على تحديد ملامح سياساتها الداخلية والخارجية، ومن خلال عملية دراسة المخرجات يتم تقييم عمل هذه الحكومات التي بالضرورة تتعامل معكل القضايا على أساس الأولوية والفائدة،

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فالدول القومية والدينية تحاول بين الحين والأخر توجيه خطابها إلى مواطني العرق ومعتنقين هذه الديانة او تلك إيصال رسائل لمواطنيهم على ان جُل عملهم هو يصب في جوانب الامن وتامين المواطن والحدود وتوفير سُبل العيش الخ... من الرسائل التي تحاول من خلالها تبيان حجم الدور التذي تقوم به في توفير كل ما تتطلبه حياة المواطن، والدول الحبيسة تحاول ان تبين حجم المخاطر التي تحيط بها من جراء التهديد الاقتصادي الذي يؤثر بدوره على إمكانية الدولة المادية، بالتالي لا بد من تضافر كل الجهود في سبيل انقاذ الدولة، والدول الكبرى ايضاً تعمل على اظهار حجم المخاطر التي تعترض طريقها في تحقيق مصالحها وأهدافها الحيوية التي بالمحصلة تؤمن سلامة مواطنيها تحت مسمى حماية الامن القومي، وبهذه الفكرة وغيرها من الأفكار والمنطلقات تعمل الدول على تحديد خطابها الموجه لمواطنيها ضمن تعريف ان كل ما تقدمه الحكومات يصب بمصلحة الدولة والمواطن سواء كان داخلياً او خارجياً.

في العراق الخطاب مختلف فهناك نوعين من الخطابات الموجهة للمواطن على اعتبار ان الأخير هو أساس الديمومة والاستمرار في كل عمل تقوم به المنظومة الحزبية العراقية، النوع الأول هو خطاب الدولة والوطن القائم على أساس نوع الازمة او الحدث المتأتي من دراستهما ومستوى تأثير المواطن فيهما على اعتباره محور الازمة والحدث، فالأحزاب العراقية تلعب على مجموعة من الساحات الدينية والطائفية والقومية فضلاً عن الوطنية التي بالرغم من محدوديتها إلا انها حاضرة، هذه المسميات ايضاً كل منها لها خطابها والوقت الذي يتم استخدام الفرعيات من الهويات او يتم استخدام الهوية الجامعة، وهذا يعود لتركيبة الحدث القائم وحاجة الأحزاب لنوع معين من الخطاب وعلى أي وتر يتم العزف فيها، والشواهد واضحة منذ اليوم الأول لبدء العملية السياسية برعاية أمريكية ولغاية اليوم وطريقة إدارة الدولة من خلال خطاب واضح له جانبين مؤثرين على المواطن بالدرجة الأساس.

وحتى لا نعود للازمات والاقتتال والمعضلات التي تطلبت من الأحزاب خطابين سابقاً اليوم نحن نعيش أجواء الخلافات بين الأحزاب على نتائج الانتخابات واشكالية الفائز والخاسر الخطاب التكتلي والضيق واضح في بياناتهم وحصر هذا المنصب وذاك لهذه الطائفة او تلك والجدل الدائر في كل جوانب مباحثاتهم وطرق تسويتهم للقضايا، بالتأكيد يختلف عن خطابهم قبل الانتخابات الذي حملته دعاياتهم الانتخابية التي تؤشر إلى بناء الوطن والتمييز والدفع نحو التنمية والتطور، فبين هذين الخطابين بون شاسع إذا ما أردنا ان نفسر سيكولوجية هذه الأحزاب والانتهازية العالية في تسيس القضايا وتقنينها وفق مقتضيات مصالحها البعيدة عن طموح المواطن، بالتالي فهي تعمل على زيادة الفجوة ووضع حواجز كبيرة من عدم الثقة التي تعمل على رفض كل مخرجات الأحزاب الحاكمة مما يولد سخط خطير بالضرورة سينتج عنه تحركات شعبية تدفع للخلاص من هذه الطبقة، بالإضافة إلى تعزيز الأحزاب لفكرة فشلهم لدى المواطن ان يبحث عن القيادة القوية الضاربة بيد من حديد على كل ما له علاقة باليات تدمير الدولة دون الاكتراث لديمقراطية الشخصية من عدمها.

* نقلا عن " المدى"