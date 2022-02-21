سيف النواب المسلول.. وأثقال المستقبل

لا أستطيع أن أجزم بما سيدونه المستقبل عما جرى في مسرح الاستجواب، الذي دخله الدكتور الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية وشؤون مجلس الوزراء، بمبادرة من النائب الموزيري، منذ أسبوعين تقريباً.. بلا شك بأن شيئاً ما استوطن سجلات البرلمان ورسم تجاوزاً في مسار المجلس، وسيبقى هذا الشيء، رغم محاولات التجميل، رافضاً مساعي التجاهل والتجاوز.

ولم يكن الوزير، الشيخ أحمد مستهدفاً لشخصه، ولا بسبب أدائه كوزير، لكن اختياره جاء كوسيلة لهدف معروف، وجسراً يحمل ما تريده المجموعة التي أولوياتها إخراج السيد مرزوق الغانم من الرئاسة، على أمل أن تعود بأجواء أكثر ملاءمة لما تريده، لأن رئيس المجلس، وكما تقول المجموعة، تواءم مع ما تريده الحكومة، وبذلك أفشل الخطة التي ترمي إلى تقليم أظافر الحكومة وقطع أوصالها لتكون الكلمة للمجموعة وحدها، ولم يكن ذلك سراً، كما لم يأت الاستجواب متأنقاً وفق الأصول في حقائق تدين الوزير، موثقة بمساندة قانونية، تزيل الشك باليقين، كما لم يحمل أية محتويات فيها إخفاقات دبلوماسية تضعف الوزير في علاقاته مع الدول، وإنما اكتفى النائب المستجوب بمانشيتات بعيدة جداً عن شرعية الاستجواب لا في شكلها ولا في مضامينها، ولم يكلف النائب نفسه لإعداد بيان مكتوب مقنع ومؤثر، وكل الذي قدمه مجموعة كلمات من عناوين، في ممارسة توحي باستسهال الحالة البرلمانية السائدة، وباستخفاف بكبرياء المكان وحساسية الزمان.

وليس هناك ضرورة لتخمين ما سيكتبه التاريخ عن هذه الحالة البشعة، لأنه سيدون في المسار المستقبلي بأن الهدف لم يكن تصويب العمل البرلماني، وإنما تسجيل سابقة تخلى فيها البرلمان عن الوقار التقليدي بعنوانه الجدي، ودشن فصلاً جديداً يكتفي بمانشيتات عامة، دون دلالات قانونية فيها مخالفات شنيعة أو أخطاء مضرة للوطن تسبب فيها الوزير أو فاتت دون اهتمام منه.

مادة اعلانية

وسؤال آخر حول السهولة التي وصل فيها هذا الاستجواب الغريب والخفيف الظل إلى مرحلة وضعه على جدول الأعمال، من دون أن يملك الأهلية القانونية والإجرائية التي تشترطها عملية الاستجواب، وفق ما جاء في اللائحة الداخلية، ووفق ما برز خلال اجتماعات المجلس التأسيسي.

كنت من الذين يتوقعون وقفة من رئيس الوزراء ومن مكتب المجلس تعبّر عن ابتعاد ذلك الاستجواب عمّا ينبغي العمل به وعن شروطه، لكن الرئيس التزم الحياد، فلم يتفحص المحتوى ولم يربط بين المظهر الأسبورتي للاستجواب وبين الواقع المتشنج بين مجموعات المجلس، الذي تولد منه هذا الاستجواب، وتخلى عن المسؤولية، وإنصافاً لرئيس المجلس لم يعترض أحد من النواب، لا من مجموعة المستجوب ولا من الآخرين على هذا الزي الجديد الذي ألبسه النائب المستجوب لعملية الاستجواب..

ويبدو أن البرلمان فقد روح التوافق، فلا يملك لا الرئيس ولا غيره من المجموعات المؤازرة له القوة العددية والمعنوية التي توفر معارضة قوية ضد ضمه إلى جدول الأعمال، لأن حالة التمزّق في لائحة الاجتهادات داخل المجلس لا تسمح بتأمين الاعتراض، فهناك اقتناع متسلط بأن الاستجواب حق لا يهضم للنائب دون اعتبار للعدد.

وإذا تواجدت الأعذار لإبعاد رئيس المجلس عن هذا الأمر، فإن سمو رئيس الحكومة على معرفة بأهداف الاستجواب رغم هزاله الجسدي، ويدرك أبعاده وما قد يتولد منه، في الحالتين، النجاح أو الإخفاق، وأعتقد أنه مدرك لحجم الضرر الذي يصيب الجدية ويعصف بمفاهيم الدور الدستوري، وبسمعة المجلس، وكانت المصلحة العامة تقتضي الاعتراض الحكومي، لأن الاستجواب ظل عارياً من أدلة صارخة، لكن القرار كان شيئاً آخر، واختار الوزير الشيخ أحمد الناصر المشاركة متطوعاً بدخوله المواجهة، وبهذا يسهم، ومن دون قصد وبكل حسن النوايا، في فتح ثغرة أضرت بمبدأ الاستجواب، وما يحمله من شروط تفرض على المستجوب مسؤولية التحضير وتأمين الدقة في لائحة اللوم والتقصير التي توجه ضد الوزير المقصود.

وأكثر ما أثار استغراب الرأي العام تمكّن هذا الاستجواب الأسبورتي من كسب تأييد عدد كبير من النواب رغم هزال المحتوى، في تأكيد القاعدة أن السياسة لا تعرف النظافة ولا اللطافة، وهمها الفوز، ومعظم الأحيان ليس بالتوثيق وإنما بالتلفيق..

آخر الملاحظات ما أردده دائماً بأن الاستقرار البرلماني لن يتحقق ما دام سيف الاستجواب مسلولاً أمام الوزراء، يشهره نائب واحد فقط، ويتمكن بهذا الإجراء من إدخال الكويت في توترات وأزمات، ولا بد من تقييده بطلب عشرة نواب على الأقل لحصار النزعات الفردية، خاصة وأن تعديلات اللائحة الداخلية هي حق محفوظ للمجلس، وليس فيه اختراق للمبادئ التي يجسدها الدستور وإنما تقع ضمن القواعد التنظيمية.

تهدأ الأوضاع في الكويت عندما تتواجد مجموعة متقاربة المشارب لتشكيل تجمع داخل المجلس تتبنى نهج الاعتدال في ترسيخ الشراكة بين المجلس والحكومة، تتسم بالرزانة في تقييم الأوضاع، يحركها حس وطني عال حماية للأمن الداخلي والانسياب الاقتصادي والوئام السياسي.

ولا تحتاج الكويت إلى معارضة، فليس فيها تدوير للمسؤولية والحكم، وإنما جوهر الدستور هو الشراكة التي تدعو لها المبادئ التي يحملها الدستور، وإذا ظهرت مواقف لا تتفاعل مع الأجندة الكويتية الخاصة، فيمكن اعتبارها مجهوداً لتصويب العمل، جاء من حرص على الاتفاق وليس معارضة، ونردد بأن المواطن يريد التنمية والتحديث ويريد القضاء على الفساد، ولا يرتاح للبطء في اقتلاعه، كما لا يرضيه ضياع جهود المجلس في خلافات مع رئيسه ومع رئيس الوزراء، ولا ترضيه نزعة البحث عن بطولة تلميع، وإنما أولوياته هي استرداد حيوية الكويت واستعادة ديناميكيتها التي تلاشت وسط خلافات عبثية.

نهنئ الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية، وزير شؤون مجلس الوزارء، على ثقة البرلمان بعمله، وعليه أن يستخرج من هذه الثقة انطلاقات دؤوبة في حيوية الدبلوماسية الكويتية، مسلحاً بثقة شعب الكويت وبأمله أن يكون حصاده أكبر، ويوفقه الله في خطواته القادمة.

دكتور صالح العجيري في ذمة الله

في كل دار وفي كل مكتب وفي كل مبنى داخل الكويت، وربما خارجها، يطل علينا صالح العجيري عالماً فلكياً، حاملاً حصاد العلم والمعرفة، مقدماً تواريخ دقيقة عن أعياد ومناسبات بدقة التحدي وبيقين العالم، أراه في ديوانية البرجس أسبوعياً حاملاً هاتفه يتحدث للسائلين داخل الكويت وخارجها عن المطر والعواصف وقرب رمضان، ويشرح بلا ضيق منه ولا ضجر.

صادق النجوم وتجادل مع الفضاء، وتابع الغيوم ولاحق الزلازل، وحذر من الجفاف وتوقع الأمطار وقل ما خابت توقعاته وكل ذلك بأدب جم.

أحب شخصيته لأصالته الكويتية التلقائية، ونقاوة ضميره ونظافة نواياه وجمال روحه، شكلت هذه الصفات تحالفاً جعله مهضوماً اجتماعياً موثوقاً علمياً، صادقاً في روايته، وأنيساً في مقعده وعفيفاً في لسانه.

تجاوب مع الفضاء فرصد تقلبات الأرض لتوفير الهدوء في حياة الإنسان، كانت آلياته هي الموهبة وأحاسيسه بدروب النجاح.

لم تشغله الشهرة، مواصلاً أبحاثه متسلحاً بنزعة إنسانية فريدة، أحسبه دائماً مستوطناً الفضاء بعيداً عن منغصات الحياة، غاب عن دنيانا، لكنه في حياتنا وحياة القادمين واللاحقين خالداً في إنجازاته، محفوراً في دنيا الكويت وعالم المسلمين.

* نقلا عن "القبس"