أعتقد أن الوقت مازال مبكرا لفهم ما يجرى بشأن الأزمة الأوكرانية وحتى لو كان بالإمكان عرض بعض وقائع الأزمة والاجتهاد فى تحليل دوافعها فإن من الصعب حتى هذه اللحظة استخلاص نتائج محددة ومؤكدة تساعد على معرفة ما هو محتمل حدوثه فى المنظور القريب أو على المدى البعيد.

لكن المفاجأة جاءت على سطور مقال بالغ الأهمية نشرته قبل أيام صحيفة البعث السورية الرسمية تحت عنوان مثير: «أوكرانيا مقابل سوريا.. صفقة رفضها بوتين».

ولأن الصحيفة هى لسان حال النظام الحاكم فى دمشق ولا يمكن أن يصدر عنها رأى لا توافق عليه ثنائية الحكومة والحزب فى سوريا.. ولأن علاقات سوريا مع روسيا تجاوزت فى عمق ارتباطاتها مجرد وصفها بأنها علاقات استراتيجية فقط ومن ثم لا يمكن للصحيفة الرسمية فى دمشق أن تنسب شيئا لرجل الكرملين القوى دون موافقة موسكو.. ولأن.. ولأن.. ولأن... كان ينبغى التوقف بالتأمل أمام كل كلمة وردت فى هذا المقال المثير.

وحسب ما قالته صحيفة البعث فإن سوريا تقع فى عمق ما تشهده الجبهة الأوكرانية حاليا من تصعيد وحرب محتملة خاصة فى ظل التسريبات التى تفيد بأن الأمريكيين كانوا يفاوضون الروس خلال الأسابيع الماضية على أن تكون أوكرانيا مقابل سوريا.

وأوضحت صحيفة البعث أنه وبحسب التسريبات الأمريكية فإن واشنطن عرضت على موسكو إنهاء التزاماتها مع سوريا ومغادرة الملف السورى نهائيا مقابل تعهد الأمريكيين بأن تكون أوكرانيا تابعة سياسيا بالمطلق لموسكو.

وطبقا لرواية البعث السورية فإن واشنطن تعهدت لموسكو أيضا بعدم ضم أوكرانيا إلى حلف الأطلنطى والسماح لموسكو بإعادة تشكيل النظام السياسى فى أوكرانيا بما فيه الرئيس وفق ما تراه موسكو مناسبا لمصالحها.

ومضت صحيفة البعث قائلة: إن التسريبات ذاتها تقول إن موسكو رفضت العرض الأمريكى وأبلغت واشنطن أنها متمسكة بأوكرانيا ومتمسكة بالتحالف مع سوريا والنظام السياسى لبشار الأسد.. بل إن الرئيس بوتين ذهب إلى أبعد من ذلك وأرسل أحدث المنظومات القتالية إلى قاعدة حميم السورية وأتبع ذلك بإيفاد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويغو إلى دمشق للقاء الأسد.

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انتهت سطور المقال اللغز المثير فى صحيفة البعث السورية الرسمية ولا أظن أننى بحاجة إلى أن ما قيل إنه تسريبات أمريكية علمت بها دمشق أمر لا يقبله العقل والمنطق وأغلب الظن أنها تسريبات روسية عبر الصحيفة السورية لأهداف ومقاصد أوروبية وشرق أوسطية من خلال الإيحاء بأن أمريكا لا يهمها سوى مصالحها فى المقام الأول حتى لو كان ذلك على حساب أقرب حلفائها فى أى مكان فى العالم!

خير الكلام: الأشرار... حديثهم شىء وحقيقتهم شىء آخر!

* نقلا عن "الأهرام"