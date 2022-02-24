الحريات وثقافة الجمهور

يتعثر مجتمعنا بين حين وآخر في قضايا يفترض لبلد ديموقراطي بتجربة برلمانية رائدة واستثنائية في المنطقة أن يتخطاها ولا يقف عندها، إلا أن القلق المعرفي من كل منتج إعلامي يسبب مناوشات بين المؤيدين المطمئنين والمعارضين القلقين.

ونيتشه يقول «القناعات أكثر عداوة للحقيقة من الكذب» وأعجب كيف لإعلان تجاري عن خدمات أو منتج أن يثير كل هذا اللغط والمخاوف والمطالبة بسحبه من العرض، ويتم ذلك بالفعل وكأنه الضلالة بعينها التي ستفسد الجيل، وفي الحقيقة إننا نفتقد في فوضى الحريات إلى صناعة المفهوم المعرفي الوسطي في بيوتنا، وتقوية الروابط الثقافية العقلانية في الداخل قبل ممارسة المراهقة الفكرية في الخارج، بحيث تذوب ردة الفعل التي هي أشبه بالهوجة.



إن الذين يعتقدون أن الموروث الإيماني وحده هو الذي سيحمي أخلاق أولادهم وبناتهم ويحفظ حياءهم بلا خدوش، بعيدون عن واقع الحياة الرقمية التي تتغير لحظياً، يخافون من أي إضافة معرفية لأبنائهم وبناتهم خوفاً من الفساد، وكل الأبواب مفتوحة أمامهم لا يحول بينهم وبين الفساد الأخلاقي سوى منظومة العائلة المبنية على الحوار الدائم وتداول كل فكرة «ترند» ونقاشها ليس بتجاهلها حتى تموت، لأنهم يظنون أنها فتنة ستموت بالتجاهل، بل هي قنبلة موقوتة، وكرات الكلام لابد أن تدور في بيئة البيت قبل ان تتدحرج إلى الخارج دون أن يفرزها رب الأسرة، وفق الثوابت الدينية والعقائدية بشكل مؤثر وقوي، حتى يتشبع الابن بهذه المدلولات والمفاهيم واليقين، فيبني حاجزه الخاص في القبول أو الرفض، وفق قناعاته مع المحيط الخارجي، أياً كانت الأفكار والصور والمفاهيم التي تظهر أمامه في الإعلانات في الدراما في السينما وعلى مستوى كل «ترند» في السوشيال ميديا، يدور في مجتمعه فقد تشرب بما يكفي وتأسس ذهنياً ووجدانياً ونفسياً في البيت ليتعايش مع ما يدور حوله، حتى إنه يستطيع قبول دلالة الأفكار والانغماس فيها أو رفضها، ولديه القوة والمتانة الفكرية ومخزون التربية الصالحة في مواجهة «ثقافة الجمهور» من خلال ثقافته الخاصة.

والشيء بالشيء يذكر، حدثت قبل فترة بسيطة مطالبات كذلك بحجب محتوى منصة «نتفليكس» تحت ذريعة حماية الاخلاق والقيم المجتمعية، بينما نحن ككتّاب ومؤلفين نطالب برفع الرقابة عن نصوصنا وأعمالنا، وتركها لتقديرنا الشخصي ورقابتنا الذاتية فيما نمرر من أفكار نزعم أنها خلاقة وذات قيمة مجتمعية عالية، لكن لم يكن يوماً الحجب والمنع هما الحل، نعم أعترف بأن بعض ما يقدم من محتوى ورسائل في أعمالهم لا يتناسب مع عقيدتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، لكن المنصات الأجنبية ليس من واجبها مراعاة ذلك والحفاظ عليه، ففي النهاية لديها نهجها المعروف سلفاً، أما المحافظة على قيمنا وعقيدتنا فهي من واجبنا نحن، رب البيت والأسرة في هذا العالم المترامي الذي تحول إلى جهاز صغير يكشف الأبناء والمراهقون من خلاله كل شيء، فعلى الأهل قضاء أكبر وقت مع الأبناء لزرع القيم والدين والاخلاقيات التي تمثلنا كمسلمين، فالأم هي المربي الأول والأب يشترك معها في ذلك، ازرعوا في عقول ووجدان أبنائكم ما تودون أن تحصدوا، حيث يملك المتلقي التمييز بأن هذا يناسب عقيدتنا وقيمنا أو لا يناسبها، اتركوا لهم الحق في تمييز الحق من الباطل، فالغرب على سبيل المثال يدعم المثلية وليس «نتفليكس» وحدها، كذلك كل المنصات الرقمية الجديدة وأفلام الأوسكار التي تدعم المثلية بلا مسوغ درامي وحشوها في أي فيلم ليراها الجميع ويصبح تقبلها أمراً عادياً، وحتى بعض الأعمال العربية صارت جريئة ومقززة في طرحها، فهل سنظل نحارب طواحين الأفكار؟

إن زراعة القيم والدين في أذهان أبنائنا ونفوسهم ستنجح في مواجهة أي أفكار دخيلة غريبة علينا، واذا كان البعض يراها حرباً فليحسن المواجهة ويملك السلاح وينتصر فيها، ويجعل من سيرة النبوة هدى وقدوة ومطلباً، لكن المنع والايقاف والمقاطعة وشعارات التنديد واللجوء للمحاكم كلها لن تجدي ولن تفيد، لأن الأفكار المنحرفة منتشرة حولنا في كل الأجهزة والمواقع والمنصات الرقمية، إنها تجوب الكرة الأرضية، فحماية الأطفال والمراهقين من محتويات الأنترنت تتطلب الهمة نفسها بالإرشاد والتوجيه والمراقبة لأننا لن نستطيع حجب شبكات الانترنت من تقديم محتويات غير لائقة أخلاقياً ودينياً، ولن نستطيع إيقاف المحظورات بأوامر عسكرية لأن كل ممنوع مرغوب، الشيء الوحيد الذي يقدم حماية أخلاقية للأبناء هو أن يكون الوالدان قدوة لهما في الحياة وبتأثيرهما سيتمكنان بحكمة وهدوء من انقاذ الأبناء من السموم والمفاهيم التي تشجع على الرذيلة والانحراف.

وعوضاً عن المنع والتنديد الأجدر بنا إنتاج أعمال منافسة، قوية ومثيرة وتطرح قيمنا وأخلاقياتنا التي تعزز كل ذلك في نفوس جيل كامل، وتكليف الكتاب الذين اشتهروا بخطهم المتزن بكتابة أعمال تمثل البيئة المحلية والبيت الكويتي بكل القيم الجميلة.

إن الطالب أو الباحث اليوم يدخل الانترنت للبحث عن معلومة فتتساقط عليه المواقع الإباحية وشركات تبيع وهم الثراء والدجالين الذين يقرأون الحظ وعصابات النصب والاحتيال وهو يقاوم ويحذفها ليتمكن من إتمام بحثه وتحقيق هدفه. وأقول للأمهات والآباء كل النماذج الشاذة بالنسبة لكم سواء موجودة في مجتمعنا أو مجتمعات الغرب لن تلغي وجودها أصواتكم، لكن كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فلا تطلبوا أن تكون المؤسسات والمنصات ووسائل السوشيال ميديا وغيرها المربية النصوح ومتمم الاخلاق، كونوا أنتم الحاجز النبيل الذي يحمي الأبناء وقيم المجتمع من التردي والتدهور.

نقلا عن "القبس"