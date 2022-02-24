العاقل الأمريكى الوحيد!

الكلام العاقل الوحيد فى موضوع أوكرانيا، هو الذى تكلم به بيرنى ساندرز، عضو الكونجرس الأمريكى، أمام عدد من زملائه الأعضاء.. لكن أحدا فى بلاده ولا فى العالم لا يريد أن يسمعه، فضلا عن أن ينصت إليه، بينما الأزمة تتصاعد يوما بعد يوم!.

وهو لم يفعل شيئا سوى أنه أعاد تذكير الأمريكيين، وفى المقدمة منهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، بما حدث ذات يوم من أيام ١٩٦٢ على أرض كوبا، بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، واشتهر فيما بعد بأنه: أزمة خليج الخنازير!.

كانت كوبا تدور فى فلك الاتحاد السوفيتى الذى انهار لاحقا فى ١٩٩١، وكان الرئيس السوفيتى، نيكيتا خروتشوف، قد قرر نصب صواريخ بلاده فوق الأراضى الكوبية، وما كاد هذا يحدث حتى قامت قيامة الرئيس الأمريكى جون كيندى، الذى رأى فى وجود الصواريخ السوفيتية على أرض كوبا تهديدا مباشرا لأمن بلاده، وكادت حرب نووية تشتعل بين الطرفين، لولا أن خروتشوف آثر السلامة وسحب الصواريخ فى الحال!.

إن ساندرز عضو فى مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، ومرشح رئاسى سابق، وهو لا يستدعى هذه القصة على سبيل التسلية، لكنه يستدعيها ليعيد تذكير بلاده بأنها إذا لم تكن قد قبلت بوجود الصواريخ السوفيتية فى كوبا، الواقعة على بعد ٩٠ ميلاً من الحدود الأمريكية، فكيف تتوقع أن يقبل الرئيس الروسى وجود صواريخ تابعة لأمريكا، أو لحلف شمال الأطلنطى، على أرض أوكرانيا ذات الحدود المباشرة مع بلاده؟!.

ويعود عضو الكونجرس ليسأل الرئيس الأمريكى هذا السؤال: هل تقبل الولايات المتحدة اليوم أن تأتى دولة منافسة لها لتنصب صواريخها على أرض كوبا، أو على أرض المكسيك، أو على أرض أى دولة من دول أمريكا الوسطى أو أمريكا اللاتينية جنوب الولايات المتحدة؟!.

هل يقبل البيت الأبيض بهذا؟!.. طبعا لن يقبله بنسبة مائة فى المائة.. فإذا لم يكن يقبله اليوم، وإذا كان قد رفضه تماما فى أزمة خليج الخنازير، فكيف يتوقع أن يقبل به بوتين الذى يرى فى نفسه وريثا شرعيا للاتحاد السوفيتى، بل يرى نفسه وريثا لروسيا القيصرية السابقة على الاتحاد ذاته؟!.

كلام يخاطب العقل بشكل مباشر، ولا ينحاز إلى طرف من الطرفين، ويظل أقرب إلى المنطق السليم منه إلى أى شىء آخر.. وإذا شئنا أن نقول عن بيرنى ساندرز شيئا، فلن نجد أفضل من أن يقال عنه إنه العاقل الوحيد فى الأزمة كلها!.. ولكن.. منذ متى كان للعقل مكان فى هذا العالم؟!.

نقلا عن "المصري اليوم"