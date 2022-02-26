أسباب بوتين عمرها قديم

لا يمكن فهم الواقع دون قراءة التاريخ. ونهاية وضع ما لا تعنى نهاية آثاره، بل تظل حوادث التاريخ، خاصة مراراته، دافعًا لأفعال كثيرة.

من هذا المنطلق يكون فهم ما يحدث فى أوكرانيا ليس منفصلًا عما مر به الاتحاد السوفيتى، الذى انهار مُخلِّفًا 15 دولة انسلخت عنه وتركت روسيا وحدها تحمل ذكريات الإنشاء ومرارات الانهيار. ولم يبخل علينا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى تأكيد هذا المعنى فى خطابه الذى أعلن فيه الحرب على أوكرانيا.

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ولم يقف فقط عند حدود انهيار الاتحاد السوفيتى، بل عاد عقودًا إلى ما قبل الانهيار وأعاد الأزمة والمشكلة إلى وقت التأسيس. أراد بوتين أن ينفى عن نفسه صفة المغامر ويقدم بدلًا منها صورة مَن يصحح أخطاء التاريخ ويستعيد مجد الماضى. يريد أن يكون الداعم الرئيسى له هو ذلك الشعور القوى لدى القوميين الروس، الذين ينظرون بأسى مستمر إلى الدول الخمس عشرة التى انفصلت عن الإمبراطورية السوفيتية المنهارة.

لذلك يبدأ بوتين بتأكيد- وإحياء إحساس الملكية لدى هؤلاء- أن أوكرانيا بالنسبة لهم ليست مجرد دولة مجاورة، إنما هى جزء لا يتجزّأ من تاريخهم وثقافتهم وعالمهم الروحى، على حد قوله.

يُشكِّك بوتين فى كون أوكرانيا كيانًا مستقلًا ذا ملامح مستقلة، فإن أوكرانيا الحديثة قد أنشأتها بالكامل روسيا الشيوعية. بدأت هذه العملية على الفور تقريبًا بعد ثورة 1917، بواسطة «لينين» ورفاقه، بطريقة فظة للغاية تجاه روسيا نفسها: من خلال فصل جزء من الأراضى التاريخية لروسيا وتمزيقها. ثم ضمّ «ستالين» فعليًا بعض الأراضى التى كانت فى السابق مملوكة لبولندا ورومانيا والمجر إلى الاتحاد السوفيتى ونقل ملكيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية. وفى الوقت نفسه، وكنوع من التعويض، منح «ستالين» بولندا جزءًا من الأراضى الألمانية الأصلية.

وفى عام 1954، لسبب ما، أخذ «خروشوف» شبه جزيرة القرم من روسيا وقدمها كذلك إلى أوكرانيا. فى الواقع، كانت تلك هى الطريقة التى تشكّلت بها جمهورية أوكرانيا السوفيتية. هذه رواية بوتين، والتى من خلالها ينزع عنها التجانس ككيان أو قومية، ويؤكد ارتباطها الأصيل بروسيا القومية التاريخية وليس روسيا السياسية، بل إنه يوجه إدانة مباشرة إلى روسيا السياسية، خاصة «لينين»، الذى زرع بذرة الانفصال وقت تكوين الاتحاد.

وهنا يقول: «من وجهة نظر المصير التاريخى لروسيا وشعوبها، تبيّن أن المبادئ اللينينية لبناء الدولة لم تكن مجرد خطأ، إنما كانت كما يقولون أسوأ من الخطأ بمراحل. اتضح ذلك فى عام 1991 بشكل جلِىّ تمامًا عقب انهيار الاتحاد السوفيتى».

* نقلا عن " المصري اليوم "