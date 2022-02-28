فترة استراحة موقتة لن تطول، نعيشها بعد استجواب وزير الخارجية، التي أدت لاستقالة اثنين من الوزراء من أبناء الأسرة... وسنعود للعيش في خضم الصراع السياسي، وما يصاحبه من شد وجذب، في الاستجواب المزمع تقديمه من ثلاثة نواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، بعد انتهاء العطلة الحالية.

ليست المشكلة في استجواب الرئيس... المشكلة أن الأزمة الحالية لن تنتهي... وسيستمر استخدام سلاح الاستجوابات ضد الوزراء ورئيس الحكومة، وبالتأكيد سيكون هناك ضحايا لتلك الاستجوابات... لكن الخاسر الأكبر هو المواطن، الذي لا يجد من أداء الاعضاء سوى الاستجواب... والشد والجذب والصراعات الجانبية.

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إن وضع مجلس الأمة، للأسف من سيئ إلى أسوأ... وتحولت قاعة عبدالله السالم إلى حلبة مصارعة واستعراض عضلات... وأصبح الهدف هو القدرة على الاطاحة بالوزراء... والانجاز هو طرح الثقة بهم! الخلل واضح... والحل معلوم... ويزينها ربك أيها المواطن المظلوم...

نقلا عن "الرأي"