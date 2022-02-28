النجاح البارد

تقدمت روسيا تجاه العاصمة الأوكرانية كييف وباتت على مشارفها، ونجحت فى تدمير عشرات المواقع العسكرية الأوكرانية، مُخلِّفة مئات الضحايا المدنيين، وبينهم أطفال.

الهجوم الروسى على أوكرانيا لايزال مُحدَّد الأهداف، ويتمثل فى عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وعدم تحويلها إلى قاعدة غربية على الحدود الروسية، وليس ضمها إلى الاتحاد الروسى، إنما اختيار نظام موالٍ لموسكو أو ضمان حيادها الدولى بشكل كامل.

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أدوات روسيا فى تغيير المعادلات السياسية فى بعض البلدان المتاخمة لحدودها هى بالأساس أدوات خشنة، حتى لو حضرت فى بعض المناطق أدوات ثقافية تستفيد من العلاقات التاريخية بين روسيا وبعض هذه الدول المرتبطة بها ثقافيًا، كما هو الحال فى أوكرانيا، فى حين غابت الأدوات الناعمة الأخرى الاقتصادية والمالية.

لقد اختارت روسيا توقيتًا مناسبًا لبدء هجومها فى فصل الشتاء، حيث الاحتياج الأوروبى للغاز الروسى، وهو ما جعل هناك انقسامًا أوروبيًا بخصوص شكل التعامل مع روسيا، حيث ظلت فرنسا وألمانيا، المستفيدتين الرئيسيتين من الغاز الروسى، لديهما قنوات اتصال مع روسيا، وتدعوان إلى وقف الحرب (مع إدانة الهجوم الروسى) وإيجاد مخرج سلمى، فى حين تشددت بريطانيا وأمريكا أكثر فى موقفهما تجاه روسيا.

اختار بوتين توقيتًا مناسبًا لهجومه، فهو لحظة تاريخية تعانى فيها الديمقراطية الأمريكية تحديات داخلية وخارجية وتوجهًا أمريكيًا انسحابيًا بعد هزيمتها فى أفغانستان وترتيب انسحاب آخر من العراق، بحيث من غير الوارد أن يكون هناك تدخل عسكرى أمريكى تحت أى ظرف فى أوكرانيا، التى من الأصل ليست عضوًا فى حلف الناتو.

لقد جاءت ضربة بوتين فى ظل بيئة دولية مواتية ساعدته على النجاح، وسيتوقف تحويل هذا النجاح إلى انتصار روسى على الساحة الدولية على أداء بوتين نفسه، وألّا يُغريه انتصاره على أوكرانيا بالذهاب إلى بولندا مثلًا أو أى بلد آخر مجاور، وأن يكتفى باعتبار السيطرة على أوكرانيا لا احتلالها طريق تعزيز حضوره على الساحة الدولية، ودون أن تطول الحرب ويسقط فيها المزيد من الضحايا، وألّا يستخدم أسلحة مُجرَّمة دوليًا قد تشعل غضب العالم ضده بمَن فيهم معارضو الحرب داخل روسيا.

نجاح روسيا ليس انتصارًا أخلاقيًا، ولا معناه أن هذا الأسلوب بغزو دولة ذات سيادة يجب قبوله أو اعتماده، إنما يعنى أن الرئيس الروسى حسِب حساباته بشكل جيد، واختار أداة عسكرية لتحقيق أهدافه فى بلد يقع على حدوده، ومنقسم عرقيًا وسياسيًا بين مؤيد ومعارض لروسيا. حسابات بوتين ناجحة فى مقابل حسابات الرئيس الأوكرانى الخاطئة بالرهان على دعم غربى وأمريكى لم يحدث أو على الأقل بالصورة التى تردع روسيا.

انتصار روسيا لن يتحقق إلا لو نجحت فى إنهاء سريع للمعارك والسيطرة سياسيًا وثقافيًا على أوكرانيا وتراجع الأداة العسكرية، وهو انتصار مصلحى لدولة كبرى لا يحمل أى قيمة عليا.

نقلا عن "المصري اليوم"