شيوخ الزمن الجميل

منذ ما يزيد على القرن من الزمان، كان الفنان المبدع، الذى يُجيد الغناء والطرب أو التلحين أو كليهما، ينال لقبًا شعبيًا يشير إلى علو مكانته والرضا والقبول من جمهور المستمعين، هذا اللقب هو «الشيخ».. فمَن منّا لا يعرف الشيخ سيد درويش، العلامة الفارقة فى تاريخ الغناء المصرى، والغالبية سمعت بالتأكيد عن الشيخ «سلامة حجازى»، أحد رواد الغناء والمسرح الغنائى، والملحن العظيم الشيخ «أبوالعلا محمد»، ابن أسيوط، رائد تلحين قصيدة الفصحى، والذى أفلتها من حكر القصور إلى أحضان الشعب، وهو صاحب أول تخت موسيقى حديث، ومَن أخذ بيد أم كلثوم إلى عالم الغناء، ومن قبلهم جميعًا القادم من أعماق الصعيد، ابن قنا، الشيخ «محمد عبدالرحيم المسلوب»، الأب التاريخى للأغنية المعاصرة، ومن معاصريه الشيخ «أحمد الشلشمونى»، وغيرهم كثيرون، وكل منهم كانت له مدرسة متفردة فى الطرب والموسيقى، بعد أن مهد لهم الطريق الشيخ «المسلوب»، كأول أزهرى يقتحم عالم الغناء والموسيقى، ويُثوِّرهما خروجًا على التقاليد الراكدة فى هذا الفن، ليتبعه عشرات إن لم يكن مئات من الأزاهرة والمُعمَّمين.

لم يكن مشايخ الفن العظماء كلهم من الأزاهرة، فبعضهم كانوا منشدين ومؤذنين مُعمَّمين، يرتدون زى المشايخ، ومن أشهرهم الشيخ سلامة حجازى، ذائع الصيت فى رفع الأذان بمسجد الأباصيرى بالإسكندرية، وجميع المشايخ- أزاهرة أو غير أزاهرة- تفاعلوا جميعهم مع المعطيات الحضارية للموروث الدينى والثقافى، وأسهم الانفتاح على فنون الغرب فى تطور أنظمة وقوالب الغناء، الذى استلهم فى مصر وقتها الكثير من التراث الشعبى، ويكفى أن أغنية مثل «يا حليوة يا مسلِّينى»، التى استلهمها الشيخ «المسلوب» سنة 1850 من التراث وأعاد صياغتها، غنّاها من بعده المئات من المطربين والمطربات المصريين والعرب، وتُعتبر نموذجًا فذًا لازدهار الغناء وتطوره على يد المشايخ.

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لا يستهدف هذا الحديث عن هؤلاء الشيوخ العظماء التأريخ لدورهم فى مسار الأغنية المصرية، وترعرعها وارتقاء الألحان والموسيقى والمسرح، فهذا عمل متخصص انبرى له مؤرخون هم الأدرى والأجدر فى هذا المجال، لكن اللافت فى هذه الوقائع التى مر عليها أكثر من القرن من الزمان هو المغزى الكامن فى تفاعل مشايخ هذا الوقت مع فنون الفرجة، التى تمثلت فى الغناء والمسرح، دون أن يجد المجتمع بكافة أطيافه أى غضاضة فى العلاقة غير المؤثَّمة بين بعض رجال الدين والفن، ولم تواجَه هذه الظاهرة بالاستنكار والشجب والاحتجاج، باعتبار أن الفن والغناء والتمثيل على المسرح- حيث لم تكن السينما قد بدأت بعد- خلاعة، أو إلهاء للناس وصرفهم عن العبادة.

لم يكن المجتمع قد تعرض لفقه البداوة، وكان مزاج المصريين قد انفتحت شهيته للغناء والطرب، اللذين يُحرِّمهما الآن الإخوان والسلفيون، وأثرى الغناء الوافد الجديد، المتمثل فى المسرح، إذ استعاد المصريون ذائقة الفن بعد قرون من الظلام والتغييب فى ظل الاستعمار العثمانى، وكانت نتيجة حب المصريين للمسرح وإقبالهم عليه أن تكاثرت الفرق المسرحية منذ مطلع القرن العشرين، حتى إن بعض المقاهى كانت لها فرق مسرحية صغيرة خاصة بها، وكان تأثير الشيخ سلامة حجازى طاغيًا فى تثبيت وازدهار المسرح، خلال الفترة التى امتدت لأكثر من ثلاثين سنة، من 1885 حتى وفاته فى عام 1917، وكان من أياديه نجاحه فى إحضار بلدياته، الشيخ سيد درويش، ابن المعهد الدينى فى الإسكندرية، إلى القاهرة، حيث شهدت القوالب الغنائية على يديه تطورًا جديدًا، وتأصلت الأغنية الوطنية، وانتعش عالم التلحين للمسرحيات والأوبريتات، وخلال ستة أعوام فقط أحدث هذا الشيخ العبقرى ثورة فى عالم الغناء.

كانت أواصر العلاقة بين الفن والدين مستقرة، بلا مُنغِّصات أو مشاكل، كتلك التى استجدت أخيرًا بفعل فاعل من جماعات الإسلام السياسى، ويكشف استواء هذه العلاقة بعض المظاهر والحكايات، التى تُظهر مدى حب الفن واحترامه، فيحكى الملحن والموسيقِى الكبير محمد القصبجى كيف كان والده يكافئه تشجيعًا له على حفظ القرآن، وهو طفل صغير، باصطحابه إلى حفلة غنائية كلما استطاع تسميع الآيات التى طلب منه حفظها، وكان هذا سببًا فى أنه نشأ على حب الموسيقى وأبدع فى تعلمها، حتى صار من كبار الملحنين فى زمانه، ومن المعروف عن واحد من أبرز شيوخ التلاوة فى مصر، الشيخ مصطفى إسماعيل، أنه قد تزوج من سيدة فاضلة تُجيد عزف البيانو، وكان يأنس فى أوقات فراغه بالبيت بسماع عزفها، وهى علّمت أولادها العزف على البيانو، ويذكر ابنه الأكبر كيف بارك والده زواجه من فتاة ألمانية غير مسلمة، وحضّه على ألّا يُرغمها على دينه، ومن الحكايات اللطيفة أن الشيخ سلامة حجازى كان فى بيروت، وتصادف وجود سمعان صيدناوى، صاحب محلات صيدناوى الشهيرة، هناك وقتها، فذهب لحضور مسرحية الشيخ سلامة، فأبلغوه بأنه ألغى العرض لإصابته بوعكة صحية، فذهب ليطمئن عليه، فاكتشف أن سبب الإلغاء قلة عدد المشاهدين، فتفتقت عن ذهن «سمعان»، المسيحى، الشامى الكاثوليكى، الذى كان يعرف مزاج أهل بيروت، فكرة ذهاب الشيخ سلامة حجازى، صاحب الصوت البديع المُجلجِل، إلى جامع بيروت الكبير، وأن يؤذن للحشد الموجود فى صلاة الجمعة، ونتيجة لإعجاب المصلين بهذا الصوت النادر، كانت حفلة العرض المسرحى فى المساء تعج بالحضور، الذين لم تكن تكفيهم صالة العرض لأيام طويلة. هكذا كان الفن، وهكذا كان الشيوخ والمُعمَّمون، فى زمن ولَّى ببهائه وسحره.

نقلا عن "المصري اليوم"