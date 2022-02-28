على هامش الحرب

فى عالمنا اليوم، لا تجد الحرب الكثير من الأنصار، وسيكون هذا مفهومًا بطبيعة الحال؛ إذ تطورت المفاهيم الحقوقية تطورًا كبيرًا، وتعززت قيم السلام، وأضحى من الصعب جدًا إيجاد الذرائع الكافية لتفهُّم الحروب الهجومية، أو تسويغ عمليات الغزو، فى ظل ما تم بناؤه من آليات للتفاوض والتسوية وإدراك الحلول الوسط بين الأمم المتصارعة.

ومع ذلك، فإن المصلحة التى تتحقق جراء الحروب تحدد اتجاهات الرأى بصددها، وكلما استطاع المحارب أن يربط سياساته العسكرية بالكثير من الحلفاء، أمكنه الحصول على الحد الأدنى اللازم من التأييد لأفعاله العسكرية حتى لو كانت هجومية، والعكس صحيح بكل تأكيد.

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إن وجود الحرب كحقيقة فى تاريخ المجموعات البشرية والدول لا يعنى تمجيدها أو تبنيها كخيار مقبول، كما أنه لا يسوغها أو يغرى باللجوء إليها، لكنه يعنى تفهُّم شروطها ووجودها فى حد ذاته، كما أنه يدفع إلى ضرورة تقصِّى أسبابها وفحص ماهيتها.

على مدار فترة طويلة، ظهرت نظريات تقول إن الحرب نتاج لسمات كامنة داخل العقل الإنسانى، وإننا نشعل الحروب لأننا خُلقنا لنفعل ذلك، لكن حتى هذه اللحظة لم تطرح دراسة علمية دليلًا حاسمًا يؤكد وجود نزعة غريزية تجاه العنف داخل الإنسان. كما تستدعى فرضية أن العنف نزعة إنسانية غريزية ضرورة وجود هذه النزعة داخل جميع الأشخاص، ما يتنافى مع حقيقة ظهور أصوات معارضة للحروب ورافضة لها.

وكما يقول المفكر الغربى، بريان فيرجسون، فإن النتائج التى خلصت إليها بحوث الحرب تشير إلى أن التباينات فى أعمال القتال الفعلية يمكن تفهُّمها كنتيجة لفكرة أن مَن يتخذون قرارات الحرب يفعلون ذلك سعيًا وراء تحقيق مصالح مادية واستحقاقات عملية. ويعكس هذا الأسلوب فى التعامل مع الحرب توجهًا سلوكيًا يعنى بتحليل ما يفعله الناس أثناء الحروب، وليس ما يقولونه.

فأثناء المناقشات الطويلة التى عادة ما تسبق الحرب، يعمد أنصار أى مسار عمل معين إلى طرح تصورهم لما يحقق المصلحة العامة- من وجهة نظرهم- فى صورة أخلاقية وقيمية؛ وهنا تظهر أفكار الواجب الدينى أو قيم الشجاعة والجبن أو ضرورة الثأر أو أولوية الدفاع عن النفس والمصالح والكرامة. ويجرى استغلال القيم المشتركة المترسخة فى الجماعة للتبرير وإقناع الآخرين، وبذلك يتم تحويل الحاجات والرغبات إلى أمور صائبة وأخرى مرفوضة أخلاقيًا.

لطالما أخذتنى الحيرة حين كنت أقارن بين صورة نابليون وصورة هتلر فى التاريخ؛ إذ يبدو أن القائدين التاريخيين اتفقا فى استخدام الحرب لتحقيق مصالح مادية، أو إدراك أهداف شخصية تم إضفاء صبغة قومية عليها، ومع ذلك، فإن أحدهما لا يُقدم سوى فى صورة القائد الأسطورى البطل الذى لا ينقصه الإلهام، فيما يُقدم الآخر فى صورة المُجرم والمتطرف والعنصرى.

يحدد المنظور الذى نتناول القادة من خلاله، وحجم مصالحنا المادية المُتحققة مع أى منهم، الصورة التى سنرسمها للقائد الذى يتخذ قرار الحرب، بأكثر مما تقودنا المواقف الأخلاقية وحسابات الضحايا والخسائر الإنسانية الجمعية.

فالحرب تعيد إنتاج التصورات الراسخة والعلاقات الاجتماعية القائمة وفق منطقها، كما أنها تعيد صياغة مستقبل الشعوب والدول، وتلك الصياغة بالذات ليست حتمية، بل هى متغيرة، وتعتمد على ديناميكيات الحرب وليس على نتائجها.

وكما أن غياب الحرب لا يعنى السلام، فإن وجودها لا يمنع تحقيقه، لكن ذلك سيحدث بعد خسائر ومعاناة كبيرة، وهى خسائر سيتم توزيعها من دون أى قدر من العدالة.

فى الحروب أخطار عظيمة، لكن فيها الكثير من الفرص كذلك، وباستثناء القادة المهووسين بصورتهم وبصنع أمجادهم التاريخية، فإن عديد الحروب التى جرت وقائعها عبر التاريخ كانت تنطلق من مصالح مادية ومطالب حيوية، وهى أمور قد لا تُسوغ إنسانيًا تكاليف القتل والدمار والتشريد، لكنها قد تشرح الأسباب بصورة تبدو أحيانًا منطقية.

نقلا عن "المصري اليوم"