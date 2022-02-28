عقب هزيمة ٦٧ مباشرة، تم التعامل بجدية وصرامة شديدة داخل القوات المسلحة، لإعادة تأسيسها وبناء جيش محترف تماما، بهدف تجاوز الهزيمة، وأشرف الرئيس عبدالناصر بنفسه على تلك العملية، التى تواصلت واستمرت، حتى بعد رحيله، مع الرئيس السادات، وصولًا إلى لحظة العبور العظيم.

على مستوى النخبة من القادة المهزومين، وحوارييهم من المدنيين، فضلًا عن مجتمع النميمة السياسية والصحافية، راجت روح أخرى، مازالت بعض بقاياها قائمة إلى يومنا هذا، بهذه الروح لم تكن القضية هى الهزيمة بحد ذاتها ولا الهدف هو تجاوزها، كانت القضية عندهم تبرئة أنفسهم من المسؤولية، وإلقاءها على عاتق عبدالناصر تارة وعلى الاتحاد السوفييتى تارةً أخرى، وكان هناك من يحاول الرد عليهم بنفس الطريقة، ودخلنا فى ثنائية لا نهائية على طريقة البيضة أم الدجاجة؟، عبدالناصر أم عامر؟، هذه المدرسة الغبية فى التعامل مع التاريخ امتدت إلى ما بعد تحقيق العبور العظيم يوم السادس من أكتوبر، وبدلًا من الابتهاج بالانتصار راحوا يتذكرون بالسب والشتم مأساة يونيو، فرد عليهم، فصيل آخر مشابه لهم فى المنطق، وإن اختلف سياسيا، بمحاولة الحط من قيمة معركة أكتوبر ومن قائد هذه المعركة، ودخلوا جميعًا فى ترهات عديدة وبغيضة.

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فى خضم هذا اللعن المتبادل، أغمضنا الأعين عن حقيقة مهمة وهى أننا، نحن، من وقع علينا العدوان فى الخامس من يونيو، وجرت مباغتتنا، وأن مصر تعهدت علنا ولقادة العالم (موسكو- واشنطن- باريس)، بأنها لن تبادر بالهجوم، أى أنها لن تشن حربا، ضمنيا ومابين السطور لا تريد دخول الحرب، وسط المعارك الصغيرة التى خاضها فرقاء المناصب والنفوذ، تم تبرئة المعتدى، وفى بعض اللحظات أبدى نفر من هؤلاء تعاطفًا مع المعتدى، سواء جرى ذلك عفويا أو كان مقصودًا. هل هى مصادفة أن يتم توجيه الاتهامات إلى عبدالناصر حينا والمشير عامر حينا، أو إلى دور السوفييت والسوريين وووو، بينما يتم تجاهل إسرائيل نهائيًا، رغم أنها هى التى بادرت بالهجوم، وتبين أنها كانت تخطط له منذ فترة، لم تكن قصيرة؟!، وإذا كانت المشكلة لدى إسرائيل هى عبدالناصر، فماذا كانت مشكلتهم مع الأردن ومع جلالة الملك حسين؟، لم يكن الملك حسين صديقًا للاتحاد السوفيتى ولا كان مناهضًا للسياسة الأمريكية؟.. القضية فى جوهرها كانت الأطماع الإسرائيلية.

التاريخ لا يكتب بالإحن والأحقاد الشخصية. غير أن تلك الروح فى تناول قضايا كبرى، جعلت التركيز يتجه إلى أمور فرعية، وتركنا قضايا جوهرية كان يجب الالتفات إليها، تتعلق بمصر وبقضية الحرب والسلام فى المنطقة، مثل:

- ماذا لو لم تقع الحرب فى ٦٧، كيف كان شكل النظام السياسى المصرى، والصراعات بين الأجنحة داخله، وقد بات ذلك الصراع مكشوفا منذ سنة ٦٥؟.. عبد الحكيم عامر كان يصر على أن ينتزع الدولة من عبدالناصر، خطوة خطوة، ويبقيه رئيسا شرفيًا، كما فعل بالنسبة للقوات المسلحة. وتبين فيما بعد أن عامر كان رجلًا بريئا جدًا، إلى جوار بعض معاونيه، شمس بدران الذى نجح فى خداع عبدالناصر، تبين أنه كان يخدع عامر أكثر، وكان يسعى إلى أن يقفز هو إلى سدة الرئاسة، وظل- حتى وفاته- يلعن عبدالناصر الذى «حرمنى من رئاسة الجمهورية»، كما قال فى أحد أحاديثه الصحفية.

- لو لم ندخل ٦٧، كيف كان حال التنمية فى مصر، كان بناء السد العالى على وشك الانتهاء وكانت النوايا والخطط تتجه نحوالتوسع فى التصنيع، بعد الهزيمة تراجعت المخصصات المالية لعملية التنمية، فضلًا عن تجاهل تجديد البنية الأساسية. عبد الناصر نفسه شكا فى أحد اجتماعاته من ذلك الوضع، وذكر الأرقام، لكنه كان مضطرا. مؤخرا لمس الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذه القضية، بطريقته، حين راح يعبر عن الامتنان للشعب المصرى، الذى اقتطع الكثير من قوته وتحمل بطء التنمية ليدعم الجيش بعد ٦٧.

- ماذا لو لم تبادر إسرائيل بالهجوم ونجحت زيارة نائب رئيس الجمهورية زكريا محيى الدين إلى الولايات المتحدة ومباحثاته التى كان مقررا لها أن تعقد مع الرئيس الأمريكى جونسون، بالإضافة إلى جهود الرئيس الفرنسى شارل ديجول مع عبدالناصر، ثم ضغوط القادة السوفييت على الأخير، يمكننا القول إن عبدالناصر ابتداء من ٢ يونيو، كان أقرب إلى إعادة النظر فى قرار إغلاق خليج العقبة، باختصار ماذا لو نجحت كل هذه الجهود، هل كنا سنجد أنفسنا بإزاء عملية سلام فى المنطقة، تنزع فتيل التوتر، وتمنح شعوب المنطقة أملًا فى العيش بكرامة وعدالة.

- فى ظل انسحاب قوات الطوارئ الدولية من سيناء ومن غزة، ولم تقع حرب، هل كانت الحدود بين مصر وإسرائيل، ستبقى هكذا بدون اتفاق أو تعاهد بين الدولتين، فى إطار الأمم المتحدة وفى ظل اعتراف المنظمة الدولية والقوتين العظميين بوجود إسرائيل وحقها فى العيش بأمان؟.

- لو اقتصر الأمر على مجرد التصعيد، ولم تقع الحرب، كيف كان الداخل المصرى سياسيًا، زعامة عبدالناصر تأكدت بالتصعيد والتخلص، مما عيرته به بعض الصحف العربية، من نتائج العدوان الثلاثى؛ أيضا شعبية عبد الحكيم تصاعدت، فقد بدا مستعدا وجاهزًا، رجاله متحمسون للقتال، هو أخبر الرئيس «برقبتى يا ريس»، هل كان عامر سيرتضى أن تنتهى الأزمة دون الحصول على ترقية او تصعيد، فى العدوان الثلاثى أظهر عدم كفاءة، لكنه كوفئ، وفى عملية الانفصال بدا فشله التام سياسيًا، ثم كوفئ، فماذا كان يمكن أن يحدث هذه المرة، إذا لم تقع الحرب؟، لم تكن المشكلة الكبرى فى عبد الحكيم عامر، الذى كان محبًا لعبدالناصر وهناك روابط أسرية وأخوية بينهما، لكن المشكلة فى مجموعة (الفشلة والانتهازيين) الذين أحاط نفسه بهم، هل كنا سنجد صراعًا داخليًا على السلطة؟، ثم ماذا عن التيارات الاجتماعية المختلفة والجيل الجديد الذى لم يقدر له أن يعاصر حقبة الملك فاروق بكل ما فيها من إيجابيات وإخفاقات، هذا الجيل رأى فقط ثورة يوليو.

فى الثامن من ديسمبر ٦٨، كتب «هيكل» فى الأهرام عن أنه لم يثبت منذ ١٩٥٢ أن أحدا من الباشوات الكبار «جرب أو حتى فكر جديًا فى أن يقوم بعمل مضاد» لثورة يوليو، وأن أقصى ما كان ممكنا منهم «همسة هنا أو هناك، ثم مصمصة شفة وراء سبعة أبواب مقفولة- على الأقل- حتى لا يسمع بها أحد»، ويصل هيكل فى المقال نفسه إلى القول «إن عناصر الطبقة الجديدة أقرب إلى الثورة المضادة من الطبقة القديمة»، ما كتبه الأستاذ هيكل سوف نسمعه بصياغة أخرى من الرئيس عبدالناصر فى بعض اجتماعاته.

هذه الطبقة تكشفت تماما بكل بيروقراطية رموزها وفسادهم وما جبلوا عليه من انتهازية، يذكر هيكل أنهم تبعوا ثورة يوليو، ليس اقتناعًا ولا انتماء لأفكارها ونموذجها، بل لما وجدوا لديها من المناصب والمغانم، فى الفترة نفسها، كتب إحسان عبد القدوس، الذى لم يكن بعيدًا عن المطبخ السياسى، وكان لا يزال مقربًا من الرئيس، نشر الأستاذ إحسان على صفحات «أخبار اليوم»، عدة روايات قصيرة، تفضح فساد رموز هذه الطبقة، سياسيًا وأخلاقيًا وإداريًا، جمعها فى مجموعته «القضية نائمة فى سيارة كاديلاك»، صدرت عن سلسلة «كتاب اليوم»، ماذا لو لم تقع الهزيمة.. إلى أين كانت ستتجه هذه الطبقة؟، هل كانت رئاسة الدولة ستنتبه إلى حالات الفساد تلك؟، المتوقع أن مصلحة هذه الطبقة كانت مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم يكن لديهم مانع فى أن يطيحوا بمن يعوق مصالحهم، بدءا من عبدالناصر نفسه.

باختصار بعد كل ما تكشف من عورات داخل النظام، اعترف بها عبدالناصر نفسه بجرأة وشجاعة أدبية حقيقية، وجرى الحديث عنها فى الصحف وفى أعمال أدبية وفنية، هل كان نظام عبدالناصر قادرًا على الاستمرار، كما هو، لو لم تقع الحرب، أم أنه كان معرضًا للانفجار والتشظى من داخله؟.

حرب ٦٧، فعليًا كانت إنقاذًا للنظام وتجديدًا لشرعيته، رغم الهزة العنيفة التى تعرض لها.

والحديث ممتد.

نقلا عن "المصري اليوم"