متى ننقض «التراث»؟

تقول الحكاية إن أعرابياً هبط على إحدى القبائل، فى جزيرة العرب، عابراً للسبيل؛ فدعاه أحد شيوخ القبيلة للإقامة على الرحب والسعة، جرياً على العادات المحمودة السائدة آنذاك، فما كان من الزائر إلا أن تحيَّن الفرصة، وخطف حصان المُضيف وفر هارباً.

استمع الشيخ الكريم فجأة إلى أحد أبنائه يصرخ فى الناس: «سرق الضيف الحصان.. سرق الضيف الحصان»، فما كان منه إلا أن زجره قائلاً: «ويحك.. لا تخبر الناس بما فعل الرجل الذى كان فى جوارنا، كى لا تضيع المروءة بين العرب».

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والشاهد أن هذا الشيخ أدرك أن إعلان سرقة الضيف للحصان، وما قد ينجم عنه من ملاحقته واستعادة الدابة المسروقة، لا ينهض مسوغاً كافياً لمعادلة الأضرار التى ستتكبدها المنظومة الاجتماعية القبلية، حين يتحوط الناس لاحقاً لاستقبال الضيوف، أو يمتنعون عن إيوائهم، خوفاً من تعرضهم لغُرم السرقة. وهو هنا وازن ببساطة بين دفعه للضرر الذى استهدفه شخصياً وبين ما قد يقع من ضرر فى حق نسق القيم المُعتبرة فى مجتمعه، فلم يجد مفراً من تجرع مرارة سرقة حصانه فى صمت، انتصاراً لقيمة يُعدها إحدى سمات الجماعة التى ينتمى إليها وأحد مرتكزات هويتها الثقافية والاجتماعية.

تعطينا تلك الحكاية، المذكورة بقدر من التواتر فى بعض كتب التراث، إشارة إلى ما يمكن أن نسميه «وسائل الضبط الاجتماعى»؛ ففى ثناياها ما يشكل حالة مكتملة الأركان لعملية تكريس القيمة الاجتماعية على حساب المصلحة المادية والعملية المباشرة.

وفى تلك الحكاية، التى يمكن أن نتفق مع مقاصد بطلها شيخ القبيلة وغايته التى تبدو فى موضع النبل والإحسان، ما يشير إلى تكاليف عملية «الضبط الاجتماعى»، والتقدير النسبى لصيانته فى مقابل ما قد ينجم عن تبنيه من خسائر.

يعد ابن خلدون أول من أشار إلى مفهوم «الضبط الاجتماعى» بوضوح، بقوله: «إن الاجتماع للبشر ضرورى، ولا بد لهم فى الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه.. وإن الإنسان بحاجة إلى سلطة ضابطة لسلوكه الاجتماعى، وتتمثل وسائل الضبط التى تحقق هذه الغاية فى: الدين، والقانون، والآداب العامة، والأعراف، والعادات، والتقاليد».

لكن علماء آخرين أتوا لاحقاً وحاولوا تطوير نظرية الضبط الاجتماعى واستكشاف عناصره وآلياته، ومنهم عالم الاجتماع «روس»، الذى حدد وسائل الضبط الاجتماعى فى خمس عشرة وسيلة مرتبة كما يلى: الرأى العام - التقاليد - الشخصية - القانون - دين الجماعة - التراث - المعتقدات - المثل العليا - القيم الاجتماعية - الإيحاء الاجتماعى - الشعائر والطقوس - الأساطير والأوهام - التربية والفن - والأخلاق.

لكن فى أحوال كثيرة تفوق مغارم «الضبط الاجتماعى» فوائده، خصوصاً عندما تُغرق الناس فى الوهم وتصرفهم عن الواقع، أو تصطدم بمصلحة مادية وعملية حيوية، ويحدث ذلك حين تكون التكاليف أكبر من طاقة التحمل.

وفى الشهر الماضى، ظهرت حكاية معاصرة فى الهند، تصطدم فيها عائدات «الضبط الاجتماعى» المُجسد فى تصور دينى سائد مع مصلحة مادية وعملية حيوية تتعلق بالاقتصاد والأمن، وكليهما من المطالب الضرورية التى لا ينفع معها تعالٍ أو تهاون.

فقد نشرت «بى بى سى» العربية قصة خبرية، قبل شهر، بعنوان: «لماذا أصبحت هجمات البقر المميتة قضية انتخابية فى الهند؟ ومن خلالها نعرف أن الحكومة الهندية التى يتزعمها حزب «بهارتيا جاناتا»، الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودى، تزعمت حملة صارمة ضد ذبح البقر، تماشياً مع أجندة الحزب الهندوسية اليمينية. وأضحت تلك الممارسة مخالفة للقانون فى 18 ولاية، ما أدى إلى صدور قرارات بإغلاق مسالخ الأبقار، وتجريم بيعها.

لقد أدى ذلك إلى قيام المزارعين بإطلاق الأبقار المُسنة فى الأحراش، لأنها لم تُعد منتجة، وأضحت تكاليف إيوائها وإطعامها تشكل عبئاً كبيراً عليهم، فى وقت يعانون فيه من الفقر وشح الموارد.

وعندما تم إطلاق تلك الأبقار فى ضواحى القرى، راحت تخرب مزروعات الفلاحين، وتعتدى عليهم، ما أسفر عن سقوط ضحايا عديدين، وأدى إلى مطالب سياسية واجتماعية بالعودة عن قرار منع الذبح، لتلبية تلك المصلحة العملية المباشرة على حساب المُعتقد الذى يُراد له أن يسود ويتحول إلى قرارات تنظيمية ذات تأثير اقتصادى وأمنى واجتماعى.

تحولت المشكلة إلى قضية انتخابية بامتياز؛ إذ يطالب البعض بتخطى البعد الاجتماعى والقيمى المستند إلى تصورات دينية محددة من أجل تحقيق المصلحة المادية للسكان، عبر السماح لهم بذبح تلك الأبقار وبيعها، ومن ثم تحقيق عائد مادى مجزٍ من جهة، والحد من المخاطر الناجمة عن إطلاقها فى الحقول وإيذائها الناس من جهة أخرى.

سنراقب ما ستؤول إليه تلك القضية، وسنعرف ما إذا كانت المصالح المادية العقلانية ستنتصر، أم ستستمر السياسة الراغبة فى تكريس التصور الدينى المبنى على اعتقاد بقدسية هذا الحيوان.

والشاهد أن الأساطير والعادات والتأويلات الدينية المبنية على تصورات عقائدية يمكن أن تكون جزءاً من آليات «الضبط الاجتماعى» المرغوبة عندما يتعلق الأمر بقيم اجتماعية وأخلاقية إيجابية يُراد لها أن تسود وتتكرس، ولن يكون هناك داعٍ لنقضها وتفنيدها إلا لو تعارضت بوضوح مع مصلحة عملية ومطالب حيوية يتفق عليها القطاع الغالب بين الناس.

اتركوا آليات «الضبط الاجتماعى» تعمل، طالما أنها تخدم القيم الإيجابية ولا تحول دون إدراك المصالح، وراجعوها فقط إذا هى تغولت عليها وأضرت بالإنسان والصالح العام.

نقلا عن "الوطن"