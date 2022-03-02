المصرية والروسية والأوكرانية

انظر إلى تعليقات من يظنون أنفسهم ظرفاء على الصور المنتشرة هذه الأيام للنساء الروسيات والأوكرانيات فى الجيشين، ومقارنتهن الساخرة بالمرأة المصرية، ثم يسمون هذه الغِلظة دعابة وخفة دم! هؤلاء لا يضعون فى اعتبارهم أنهم يمتهنون كرامة المصريات، قبل أن يكونوا مخطئين! ودع عنك أنهم لا يقارنون أنفسهم بالرجال فى روسيا وأوكرانيا، وانظر فقط إلى أنهم يتجاهلون مسئولياتهم الجسيمة كرجال عن الظروف التعسة التى تعيشها المرأة المصرية ولا تعرفها المرأة المعجبين بها، فهى تنشأ هناك منذ طفولتها المبكرة على الثقة فى نفسها واستقلال شخصيتها والتدريب على الإقدام، وإظهار جمالها، ولا تتعرض للضرب من أبيها وأخيها وزوجها، ولا تحس بالدونية، ولا ترتبك أمام الجنس الآخر، ولا تُعايَر إذا أخطأت، ولكن أن تستفيد من خبراتها للمستقبل.

المرأة فى مصر، على الأغلب، تحمل مسئولية كالجبال، فتخضع فى طفولتها للختان، ولقيود على اللعب والرياضة والهوايات وعلى إقامة صداقات، وتُمنَع من الاختيار، وتُحرَم من الرحلات ومن متابعة الآداب والفنون، ويُمزَج كل هذا بالتحريم. كما أنها تتحمل مبكراً مسئولية مساعدة أمها فى أعمال شاقة، وخدمة أخوتها الذكور..إلخ، كما أنها تُحرم من أن تكون لها مشاعر إنسانية وأن تعبر عنها، ثم يُطلَب منها بعد الزواج أن تكون لعوباً مع زوجها، شديدة الصرامة والتجهم مع غيره، وأن تتحمل المزيد فى خدمة زوجها وأبنائها، وأن تكون المسئولة فى العمارة وفى مدرسة الأطفال، وتتعرض للمهانة فى الميكروباص والتوك توك، وتبقى فى الظل بالتضحية ونكران الذات، وتملؤها السعادة فى نجاح الزوج فى عمله وفى تقدم أبنائها فى الحياة! والفلاحة تعمل فى الغيط مع أول ضوء وتتحمل أعباء عضلية لا يقدر عليها سوى أبطال حمل الأثقال، وتحلب البقرة، وتخزن الغذاء، وتحمل أنبوبة البوتاجاز على رأسها، وتدبر من العدم بما قد يعجز عنه خبراء المالية. وأما العجب فهو أن تخرج فى هذه الظروف طبيبات وممرضات ومهندسات ومعلمات..إلخ

مادة اعلانية

أيتها المرأة المصرية، الابنة والأخت والزوجة والأم، ضحية الظلم والقهر، المتحملة لمسئولياتها الجسام بأفضل ما يكون، المتعرضة لسخرية المستظرفين، لكِ المجد.

* نقلا عن " الأهرام"