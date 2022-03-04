أزمة أوكرانيا.. الآفاق والتداعيات

في الأول من شهر مارس الجاري، ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابَه عن حالة الاتحاد في جلسة مشتركة للكونجرس الأميركي.

وقد خصص الرئيسُ الدقائقَ العشر الأولى من خطابه للعملية العسكرية الروسية الحالية في أوكرانيا، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، يحصل الرئيس على دعم ساحق من الحزبين لتصريحاته حول موضوع بذاته.

وقد ووجهت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بردود فعل غاضبة من النُّخب الأميركية على اختلاف توجهاتها، والتي اعتبرت أن روسيا رفضت، وبشكل غير مبرر، الجهودَ المتكررةَ لحل خلافها مع أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية. وكانت تعتقد أن الغرب وحلف «الناتو» لن يستجيبوا من خلال مساندة أوكرانيا.

وبغض النظر عن كيفية تطور الحرب الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة، فإن أوكرانيا لم تنهر في غضون أيام، ولم يستقبل مواطنوها الجنودَ الروسَ كمحررين: وبعد أسبوع من القتال، ووجهت القوات المسلحة الروسية بعمليات صد قوية من جانب الجيش الأوكراني. كما تم تعرضت روسيا من قبل العديد من الدول لقرارات عقابية متتالية تستهدف نظامها النقدي.

وتخلت ألمانيا، الشريك التجاري الأهم لروسيا، عن نهجها السلبي في الصراع وأرسلت أسلحة إلى أوكرانيا وقررت زيادة ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير. كما تم حظر التعامل مع روسيا في العديد من الدول الغربية والمنظمات الدولية في مجالات الرياضة والثقافة والإعلام، بما في ذلك كأس العالم لعام 2022 ومسابقة الأغنية الأوروبية.

ومن المحتمل أن نشهد في الأيام المقبلة هجوماً قوياً على العاصمة الأوكرانية كييف، مع وقوع مزيد من الإصابات والمعاناة في صفوف المدنيين. لكن مشاهد مثل هذا الهجوم ستُعرض على جميع الشبكات الاجتماعية وستتسبب في كمية إحراج غير يسيرة.

وفي نهاية المطاف، قد يكون الحجم الهائل لقوة العملية العسكرية كافياً لإسقاط الحكومة الأوكرانية وتنصيب مجموعة موالية لروسيا، تتفاوض على وقف إطلاق النار وتوافق على تسوية سلمية تلبي مطالب موسكو بشأن الحياد الأوكراني المستقبلي. وإذا قام الروس بأعمال انتقامية ضد القيادة الأوكرانية الحالية، فإن ردة الفعل العنيفة قد تكون حتمية. وتمتلك روسيا أحد أحدث وأقوى الجيوش في العالم، بما له من معدات متطورة للغاية، بما في ذلك الدبابات والمدفعية وبطاريات الصواريخ والطائرات والقوات الخاصة.

وعلى مدى الاثنين والعشرين عاماً الماضية، كانت روسيا تستخدم جيشها في عدة ساحات، من الشيشان، مروراً بجورجيا، وليس انتهاءً بسوريا.. وقد حقق الجيش الروسي نجاحات واكتسب خبرات مهمة في هذه الساحات، لأنه اعتمد على قوات خاصة مدربة تدريباً جيداً، إلى جانب قوة جوية ومدفعية وصاروخية متطورة.

أما في الحرب الحالية، فإن العديد من الجنود الروس الذين قتلوا أو أسروا من قبل القوات الأوكرانية، هم من المجندين الشباب الذين يبدو أنهم تلقوا تدريباً محدوداً وأنهم مجهزون تجهيزاً أقل من المتوقع. وكانت التراجعات التي تعرضت لها العملية العسكرية الروسية لافتة للانتباه، وبالتالي فمن المتوقع أن تكون مصدر قلق في موسكو. بدأ الشعور بالتداعيات العالمية للأزمة للتو، حيث تراجعت الأسواق المالية مع توقع ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لاضطرابات صادرات النفط والغاز من روسيا.

كما ستتعرض إمدادات الحبوب، وعلى رأسها الذُّرة والقمح، من روسيا وأوكرانيا، لتهديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تشكل وارداتها من القمح الروسي نسبة 80% من احتياجاتها. ومن المتوقع أن تدوم احتياطيات مصر من القمح لمدة 4 أشهر. كما أن دولاً أخرى في الشرق الأوسط، منها تركيا ولبنان وغيرهما، معرضة للخطر. ومع توقعاتها الكبيرة بأن تصبح أكبر اقتصاد في العالم، تعتمد الصين على الاقتصاد العالمي في ازدهارها.

ولمواصلة نموها الرائع ونفوذها، تحتاج إلى الاستقرار والوصول إلى الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أسواق أوروبا وأميركا الشمالية. إن احتمالية أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى اضطرابات الإمدادات وبالتالي إلى ركود عالمي هي بمثابة كابوس للصين التي تعرف أن استدامة صعودها الاقتصادي مرتبطة باستدامة الاستقرار العالمي. ورغم ذلك فمن غير المرجح، للأسف الشديد، أن تتوقف الأعمال العدائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بل مخاطر التصعيد ما تزال عالية. وهذا أخطر صراع منذ نهاية الحرب الباردة، وستكون له تأثيرات على دول العالم جميعاً من دون استثناء.

نقلا عن "الاتحاد"