التحدى الكبير الثالث

لم ينته التحدى الأول الممثل فى الإرهاب إلا وجاءنا التحدى الثانى ممثلا فى "الكورونا" وقبل أن تنتهى أو يظهر لها نهاية إذا بنا نواجه تحديا ثالثا ممثلا فى أزمة عالمية كبرى لم يظهر لها مثيل منذ انتهاء الحرب الباردة. مرة أخرى سوف نقول إن العالم بعد هذه الأزمة الجديدة لن يكون كما كان، وأن هناك متغيرات جديدة تقلب العالم رأسا على عقب، ونتساءل عما سوف يفعل بنا ومشروعنا القومى حرب أو حروب ليس لنا فيها ناقة ولا جمل؟ فى المرة الأولى كان التحدى داخليا، مجرما وعتيا راح يشعل النار ويفجر القنابل ويحصد المصلين يوم جمعة فى مسجد الروضة ساعة الصلاة، ولكن المبدأ الذى عرفناه وقتها هو أننا سوف نبنى مصر كما لو أنه لا يوجد إرهاب، وسنقاوم الإرهاب كما لو لم تكن هناك تنمية ولا بناء. كان الإصرار والعزيمة قوية، وراحت الغالبية تنتقل فى ربوع الوطن حتى أقصاه تنمى وتعمر، ومع العقد الثالث من القرن العشرين كان الإرهاب فى مصر صفرا. جاءت الجائحة على غير موعد وبلا إنذار ولا سوابق معروفة ومن فيروس مجهول لم تكن تعرف منظمة الصحة العالمية عنه الكثير وأصبح القول هو إننا سوف نحارب الوباء كما لو أنه لا توجد تنمية، ونقوم بالتنمية كما لو أنه لا يوجد هناك وباء. تغلبنا على الدهشة وخبط اليد كفا بكف عن الحظ العثر، ومضت مصر تنمو أقل مما كانت تحقق نعم، ولكنها لم تنتقل كما كان الحال فى غالبية دول العالم من معدلات نمو إيجابية إلى أخرى سلبية. وفى العام الثالث للبلاء إذا بمبشرات النمو كبيرة تفوق ٩٪ فى نصف العام الأول، ويعلن رسميا أن مصر سوف تتجاوز حاجز ٦٪ خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

فى التحدى الأول سقط الشهداء، وافتدى مصر شباب نضر، ولكن السواعد الأخرى كانت تبنى بلا كلل ولا تعب، تحمل الشعب المصرى كله ثمن القبول بالتقدم. ولم تكن الحالة مختلفة مع التحدى الثانى الذى بدا قضاء وقدرا يعرف المؤمنون القبول به دون أن يقلل من جهدهم وعرقهم. ويوم صفت فيه أقدار الأمم فى التعامل مع الجائحة فإن مصر خاضتها بأعلام خفاقة مقارنة بالكثير من الأمم، عدد غير قليل منها متقدم وغني. جرى الاستخدام الحكيم للبنية الصحية المصرية بينما هى ذاتها تدخل عملية تطوير واسعة النطاق. التحدى الثالث مختلف تماما عما كان داخليا أو عالميا, هو تحد دولى يبدو كلاسيكيا بين القوى العظمى من ناحية، وفى أوروبا من ناحية أخرى حيث ذكريات حربين عالميتين لا تزال حية وفاقعة. نقطة البداية كانت قبل أسابيع عندما بدأت الحشود الروسية تتدفق على الحدود مع أوكرانيا. وفى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ دخلت روسيا إلى الدولة الأوكرانية من نافذة الأقلية الروسية على الحدود، حيث استقلت مقاطعتان، مذكرة بما جرى لإقليم السوديت فى جمهورية التشيك الآن قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية. من ناحية فإن مصر جزء من العالم الذى أصابته الأزمة الأوكرانية بلعناتها الاقتصادية من أول ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وحتى قوافل السياحة التى قبل عام واحد فقط استعادت عافيتها التى شلتها الثورات والحرب ضد الإرهاب والبلاء.

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ومن ناحية أخرى أصبحنا فى مواجهة تحد ثالث، ومن حسن الحظ والتوفيق المصرى أن لدينا تراكم تجربة مواجهة تحديين من قبل. تدخل مصر هذا التحدى وقد نضجت بنيتها الأساسية، وتعلمنا كيف نعتمد على أنفسنا ونستخلص من الطاقة المصرية الداخلية، والأخرى العالمية ما يجعلنا نتجاوز التحديات بتصميم وتحمل لصعاب كثيرة. تعلمنا أننا لم نكن نعرف أبدا متى ينتهى الإرهاب الذى هو عالمى إذا اختفى لدينا من الباب هل علينا مرة أخرى من نافذة دول قريبة لا يزال مستعمرا لها. ولم نكن، وربما ما زلنا حتى الآن، لا نعرف متى ينتهى الوباء، ولا كنا نعرف متى تنتهى متغيراته الجديدة. قيل إن المهارة فى النهاية أن تكون معتادا على ما يحدث وإنما من نقطة متقدمة تأخذ بالمحروسة إلى مكانة لم تكن بها من قبل. فى التحدى الثالث لن نعرف أبدا متى سوف تنتهى الأزمة، ولا يوجد من يقطع بأن القصد منها هو مراجعة أحوال العالم الذى تكون بعد نهاية الحرب الباردة، فإذا ما حدثت المراجعة فسوف يكون لدينا عالم لا نعرفه. وفى كل الأحوال فإنه ليس لدينا إلا القليل لكى نفعله إزاء أزمة الأسلحة النووية فيها حاضرة ولو لم يشهرها أحد؛ ويبدو منها أن العولمة فشلت فى منع الأطراف من مغامرة النزاع، كما أن الاعتماد المتبادل لم يكن كافيا لا لمنع روسيا من الهجوم على أوكرانيا، ولا إقناع روسيا أن أوكرانيا لن تكون أبدا عضوا فى حلف الأطلنطي.

أوراقنا أمام تحدى الأزمة المعقدة الصعبة والمنذرة هى كما كانت دائما مصر ذاتها والتى لديها سوق متسعة، ويد عاملة قادرة على البناء، ومواهب ذكية وملهمة، وقيادة لديها ما يكفى من الإرادة والتصميم لكى تمضى فى طريق مشروع وطنى إلى حيث يجب أن يكون. ولكن هناك ورقة أخرى ربما آن الأوان أن نجربها وهو أن تكون تنميتنا إقليمية حيث الجوار القريب عامر، وفى أزمة مثل هذه ربما يكون الإقليم فى حاجة إلينا كما نحن فى حاجة إليه. هنا تتسع السوق والموارد والقدرات فى عمومها، ومن يعلم فربما تكون لدينا فرصة لحل معضلات أزمات إقليمية طالت أزمانها كثيرا حتى يكون متاحا أمن إقليمى فى الشرق الأوسط يغنينا عن الأمن الأوروبى المستباح. مصر قادرة على مواجهة التحدى الثالث بعد تجاوز تحديين من قبل.

نقلا عن "المصري اليوم"