بوتين وقانون العواقب غير المقصودة

مع دخول حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا أسبوعها الثاني، فإن قانون «العواقب غير المقصودة» الصغير يعلو برأسه الشنيع فوق كل الحواجز.

ولعل أوضح مثال على ذلك حتى الآن هو دحض ادّعاء بوتين بأنه توجد دولة أوكرانية لم تكن موجودة من قبل، وأن أوكرانيا ليست سوى امتداد طبيعي لروسيا. وأصر بوتين على أن أوكرانيا ليست أكثر من مجرد صنيعة من صنائع لينين، متجاهلاً حقيقة مفادها أن لينين هو الذي تنازل عن أوكرانيا للألمان بموجب معاهدة «بريست ليتوفسك».

كما زعم بوتين أن أوكرانيا «كانت دوماً جزءاً من روسيا»، على الرغم من ظهور إمارة كييف قبل أن تتبلور أي هوية روسية. فقد كانت أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الكثير من الجماعات الإثنية والأمم الأخرى، أجزاء من الإمبراطوريات القيصرية ثم السوفياتية، ولكن لم تكن أي منهما جزءاً من الأخرى. ولفترة من الوقت، كانت أوكرانيا جزءاً من الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، بل إنها كانت في واقع الأمر ضد الحكم النمساوي عندما تشكلت القومية الأوكرانية للمرة الأولى.

وتأكيداً للقول، فإن اللغتين الروسية والأوكرانية متقاربتان للغاية تقارُب الإنجليزية الأميركية من الإنجليزية البريطانية. لكن، رغم أن بعض أعظم الكتّاب الروس، وأبرزهم نيكولاي غوغول وإسحق بابل، كانا أوكرانيين، فإن أوكرانيا كانت تتمتع بأدبها المميز منذ القرن الثامن عشر. لقد ذكّر اجتياح بوتين الكثير من الأوكرانيين بتراثهم الثري. في الأيام القليلة الماضية، كان الناس في أجزاء كثيرة من أوكرانيا يقرأون، ويسردون، وينشدون بعض القصائد الوطنية التي ألّفها تاراس شيفتشينكو وليفكو بوروفيكوفسكى وتوماز بادورا. وبدلاً من دفن الهوية الأوكرانية تحت القصف، ربما منحها بوتين زخماً جديداً.

ربما أراد بوتين وأد طموحات أوكرانيا الأوروبية في مهدها. وفي ذلك، قد يكون قد حقق العكس تماماً. لقد أدرك شعب أوكرانيا فجأة أن «التطلع غرباً» نحو أوروبا قد يعني الحرية والازدهار. لم يكن هناك أي وجود للأوكرانيين يلتمسون المأوى في روسيا أو بيلاروسيا، لكن طوابير اللاجئين الطويلة موجودة عند الحدود البولندية والرومانية. كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعكس رغبات شعبه عندما طلب العضوية الفورية في الاتحاد الأوروبي.

قبل عام فقط، سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من الاتحاد الأوروبي بوصفه «سفينة غارقة» يحاول الناس القفز فراراً منها، مشيراً إلى الخروج البريطاني. ولكن في الأسبوع الماضي، حتى «بريكست بوريس» كان مدركاً للمسؤولية الأوروبية الجماعية للدفاع عن سيادة القانون.

ظل الرئيس بوتين لسنوات يعمل على «فك الارتباط» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أمل أن ينجح في إخضاع «أقزام» أوروبا بسهولة من دون حماية العملاق الأميركي. بيد أن الأزمة الحالية أظهرت أن الأوروبيين قادرون على تحمل زمام المبادرة في كونهم أكثر صرامة من الأميركيين في ظل جوزيف بايدن الممانع للمخاطر.

كما أراد الرئيس الروسي تدمير صورة حلف الناتو كدرع واقية للدول الديمقراطية. فقد أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أن حلف الناتو «غير ذي صلة»، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «ميت دماغياً». وفي داخل أوكرانيا، لم يرَ الكثير من المراقبين لماذا يصبّ الانضمام إلى حلف الناتو في صالح بلدهم.

والآن، كل هذا تغير مع مواجهة التحالف الثمانيني جولة جديدة من الحياة مفعمة بالشباب.

حتى ألمانيا تحت زعامة مستشارٍ للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قررت فجأة التخلي عن سبعة عقود من الموقف المناهض للتوجهات العسكرية بمشروع ضخم لإعادة التسلح يبلغ 100 مليار دولار. وحتى الدول الأوروبية غير الأعضاء في حلف الناتو، مثل السويد والنمسا وفنلندا، قد اصطفت في جبهة معارضة المعتدي. وفي البلدان الأوروبية التي لم تنضم بعد إلى الحلف، تُمارَس الضغوط العاجلة عليها بُغية إتمام إجراءات الانضمام السريع. وربما أصبح بوتين، من دون قصد، مندوباً لمبيعات بوليصات تأمين حلف الناتو.

يتناقض رد الفعل الشعبي الأوروبي على اجتياح بوتين تناقضاً حاداً مع رد الفعل الأوروبي على ضم هتلر للنمسا عام 1938.

على مدى عشرين عاماً، كان ذئب بوتين يلعب دور الجدة المتنكرة في حكاية (ذات الرداء الأحمر). وقد مكّنه هذا التنكر من الإفلات من مسؤولية غزو جورجيا، والهيمنة على بيلاروسيا، وقتل السوريين، وإسناد ملالي طهران، وضم شبه جزيرة القرم، والاستمتاع برحلات ترفيهية في أجزاء مختلفة من أفريقيا، وتسميم الناس في أوروبا، ومحاولة تعطيل الانتخابات في كثير من البلدان عبر الهجمات السيبرانية. طوال تلك الفترة، كان ربع دخله تقريباً يأتي من مبيعات النفط والغاز للديمقراطيات الغربية - ذلك النفط والغاز الذي يُنتج بفضل رأس المال والتكنولوجيا والإدارة والتسويق في الغرب.

الآن، ورغم كل شيء، حتى أكثر الناس سذاجة في الغرب يعرفون من أين حصلت الجدة المتنكرة على أنيابها. ظن الرئيس بوتين أن محو أوكرانيا من على الخريطة سوف يلقي بالعالم بأسره أسفل قدميه. لكن ما حدث هو العكس تماماً. حتى الصين رفضت تأييد مغامرته الأخيرة.

حتى كبار السياسيين مثل المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون، يشعرون بعدم الارتياح بشأن ركوب قطار بوتين العتيق الذي يضم القلة النخبوية من الحكام الموسرين.

النسخة الجديدة لبوتين من حلف وارسو الذي ظل ميتاً لمدة طويلة لم تجتذب سوى عدد قليل من الزملاء المستبدين.

كانت مغامرة أوكرانيا مصمَّمة لترسيخ بوتين كمشيِّد الإمبراطورية الناجح الذي تضمن سلطته الفردية وشخصيته الكاريزمية إلى الأبد سلامة الثروات المكتسبة على نحو غير مشروع، والتي اكتسبها بضع مئات من «الأوليغارك»: القلة النخبوية الحاكمة. كان بوتين ليقاتل ويفوز بينما يستمتع «الأوليغارك» وزوجاتهم الحسناوات تحت شمس الريفييرا الفرنسية أو المنافسة في شراء مختلف أندية كرة القدم الأوروبية. كانت هذه المعادلة أيضاً مزعجة للغاية. والآن تهدد مغامرة أوكرانيا نظاماً خطيراً من الفساد الدولي الذي سمح لقصص الانطلاق الصاروخي من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش بالبروز على سطح الأحداث.

لسنوات، تحمّل المواطن الروسي العادي جرعة لا بأس بها من القمع من جانب بوتين، نظرا لأنه بدا كأنه يحاول إبقاء البلاد بعيداً عن المتاعب الكبرى مع تحسن الاقتصاد المحلي بفضل صادرات الطاقة.

يمكن لمغامرة الغزو الراهنة أن تغيِّر من الأمر برمته. وتتجه روسيا إلى متاعب دولية هائلة في حين تواصل إوزّة «صادرات الطاقة» الذهبية وضع القليل من البيض. والأسوأ من ذلك، أن روسيا المكابرة قد تجد نفسها رهينة القبضة الصينية في بكين، فتضطر لعرض «رهن» المزرعة الروسية المتهالكة على الحاكم الصيني الأعلى شي جينبينغ.

كان بوتين يتباهى دوماً بأنه يريد تأمين مقعد لروسيا على المائدة العالمية العليا، وإحياء طموحات الزعامة العالمية التي طمع فيها القياصرة والخلفاء البلاشفة. ولكنه في الوقت الحالي خسر حتى المقاعد الجانبية التي مُنحت لروسيا هنا وهناك، حتى إنه تحول إلى زعيم منبوذ على المستوى الدولي.

قد يسحق بوتين أوكرانيا بآلته العسكرية المتفوقة للغاية. لكن يحسن به أن يتذكر ملاحظة السير ونستون تشرشل: «لا يقين في الحرب».

نقلا عن "الشرق الأوسط"