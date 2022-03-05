نوادر إدارية

المعروف عن الدكتور عبدالعزيز الخويطر –يرحمه الله– الجدية والانضباط في العمل والنزاهة والالتزام بالأنظمة.

اكتشف الدكتور غازي القصيبي -يرحمه الله- الجانب الآخر من شخصية الدكتور الخويطر، ويرويها في موقف حدث له في بداية حياته العملية في جامعة الملك سعود حين كان الدكتور الخويطر وكيلاً للجامعة.

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يروي الدكتور غازي في كتابه القصة التالية التي حدثت بعد توقيع اتفاقية إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، وقد نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة سلام تشرف على تطبيق بنود الاتفاقية، وتم اختيار الدكتور غازي ليكون المستشار القانوني لهذه اللجنة. وافق الملك فيصل –يرحمه الله– على تشكيل اللجنة.. يقول الدكتور غازي: إنه بعد أن علم بتشكيل اللجنة ذهب إلى الدكتور الخويطر ليعتذر عن السفر إلى اليمن.

وإليكم ما دار من حوار بينهما حسب رواية الدكتور غازي في كتابه "حياة في الإدارة": "أطرق الدكتور عبدالعزيز، وقال: صدر أمر الملك ولا نستطيع تغييره. قلت: وماذا أعمل إذن؟ قال، وعلى وجهه كل علامات الجدية: تستطيع أن تدخل المستشفى وفي هذه الحالة يكون لدينا عذر مشروع. قلت: وماذا أفعل في المستشفى؟ قال: تستطيع أن تستأصل الزائدة الدودية. قلت: وماذا بعد استئصالها؟ قال وهو يبتسم: تبدأ مهمتك في اليمن وأنت في صحة جيدة".

ويعلق الدكتور غازي على ذلك الموقف الطريف: "كانت هذه المرة الأولى التي أكتشف فيها حس الدعابة المتطور عند الدكتور عبدالعزيز الخويطر ولم تكن الأخيرة مع توثق معرفتي به، فيما بعد، أدركت أن الغطاء الخارجي الوقور يخفي تحته روحاً تحمل الكثير من الفكاهة وقدراً لا يستهان به من المشاغبة".

ذلك الموقف جمع بين الظرافة والمعاني الإدارية، والأسلوب الراقي في التعامل وطريقة الإقناع.

طرفا ذلك الموقف شخصيتان بارزتان في مسيرة التنمية الإدارية والتنموية في المملكة، كل في مجاله وحسب طريقته ونمطه الإداري وسماته الشخصية. كلاهما تميزا بالإخلاص في العمل، كما يشتركان في الكتابة والتأليف. أما الدعابة والروح المشاغبة فهي واضحة في شخصية الدكتور غازي وموجودة لدى الدكتور الخويطر ولكنها ليست بالوضوح نفسه، ويمكن التعرف على بعض سمات شخصيته من خلال كتابه "وسم على أديم الزمن".

من خلال ذلك الموقف الطريف أشير إلى أهمية تلطيف بيئة العمل بين حين وآخر بما يكسر الجدية الثابتة الراسخة المقاومة للتغيير.

في الخروج الطريف اللطيف من جمود الجدية إيجابيات منها: تقوية العلاقات الرسمية وغير الرسمية وتعزيز الاتصالات بين زملاء العمل بما يساعد على تهيئة أجواء للحوار والمناقشات والتوصل بالمشاركة إلى الحلول والقرارات المناسبة.

نقلا عن "الرياض"