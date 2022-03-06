احتلت «المسألة الأوكرانية» المشهد فى العالم على مدى أكثر من شهر الآن، حينما ظهر الحشد العسكرى الروسى منذرًا على الحدود الروسية الأوكرانية أولًا، وقبل عشرة أيام عندما بدأ «الغزو» الروسى ثانيًا. وبالنسبة لمُحلِّلى الأزمات، فإن أصعب مراحل التحليل هى «تعريف الموقف»، بمعنى تكييف الحالة التى نحن بصددها، ليس من الناحية القانونية أو الأخلاقية، وإنما تحديد الهدف من بدء عملية ما، وما المراد تحقيقه أو ما يسمى «نهاية المباراة» أو End Game، التى عندها يشعر الطرف البادئ بالرضا ويصبح ساعتها على استعداد لإنهاء الأزمة. الطرف الروسى بدأ الأزمة بإنكار تام أنه سوف يقوم بالغزو، ولم يزعجه كثيرًا إلا إلحاح أجهزة المخابرات الغربية والأمريكية، خاصة على أن الغزو قادم لا ريب فيه. النتيجة هى فشل كل محاولات التقارب والتفاوض حول منع الأزمة لأنها كلها قامت على منع الغزو من الحدوث، بينما كانت قد وضعت روسيا الاتحادية فى مقعد المتهم منذ اللحظة الأولى. النتيجة الثانية أن موسكو- التى بدأت بمطالب معقولة خاصة بتواجد حلف الأطلنطى فى أوكرانيا وما يشكله من تهديد لها- بدأت فى توسيع مطالبها إلى وجود حلف الأطلنطى فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة وشرعية ذلك، على ضوء «تفاهمات» جرَت مع القيادة السوفيتية (جورباتشوف) ثم الروسية (يلتسين) بأن يبقى حلف الأطلنطى على حاله، شاملًا الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وبعيدًا عن أوروبا الشرقية. وسرعان ما انتقلت الاتهامات الروسية إلى نقطة أعلى، وهى أن الولايات المتحدة قد استغلت لحظة انهيار الاتحاد السوفيتى السابق لكى تتوسع هى ذاتها فى أوروبا والعالم أجمع. النتيجة الثالثة هى أن الغزو جاء نافيًا لكل الإنكار السابق من ناحية، ومعلنًا عن الدور العالمى التى تريده روسيا الاتحادية ذاتها فى النظام الدولى من ناحية أخرى. واجه العالم لحظتها ما سُمى «لحظة السويس»، فى إشارة إلى لحظة العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦، والتى شاع اسمها عالميًا بـ«أزمة السويس»؛ وهى لحظة حسمت قضية «القطبية الثنائية» فى العالم بين موسكو وواشنطن، بعد أن زالت بريطانيا وفرنسا من لوحة الأقطاب الدولية.

كانت «لحظة السويس» مراجعة متأخرة قليلًا لنتائج الحرب العالمية الثانية وتثبيتًا لأركان «نظام عالمى» جديد تولّد أثناء الحرب الضَّرُوس التى جرت مع الفاشية والنازية، وكانت فيها واشنطن وموسكو «إيد واحدة» بغض النظر عن الاشتراكية والرأسمالية والديمقراطية والأوتوقراطية. كان انهيار الاتحاد السوفيتى فيما بعد مقدمة للحظة أخرى لنظام عالمى آخر اختفت فيه قوة عظمى أخرى، فهل باتت اللحظة الراهنة مرهونة باختفاء أو تراجع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بعد «البريكسيت» وفشل كليهما فى التعامل مع «الجائحة»؟. مراجعة النظام العالمى أمر مختلف عن قضية أمنية مهمة مثل تواجد حلف الأطلنطى أو وضع أسلحة على الأراضى الأوكرانية. الأولى لها علاقة ببنيان وهيكل القوى العالمية ذات الأبعاد العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفى هذا فإن روسيا ليست لها مكانة متقدمة خارج القوة العسكرية وإرادة القرار باستخدامها من قِبَل الرئيس بوتين فى مناطق شتى مثل جورجيا والقرم وسوريا. والمدهش أن الصين ذات الحق فى المراجعة للنظام العالمى لم تعرف «المسألة الأوكرانية» باعتبارها دعوة روسية إلى مراجعة النظام الدولى، وإنما باعتبارها دولة قومية تخشى تهديد حدودها من قِبَل حلف عسكرى لم تعد هناك حاجة عالمية إلى وجوده، وهو أمر مشروع.

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أما القضايا «العالقة» بين روسيا وأوكرانيا، والخاصة بأقاليم «الدونباس»، فهى موضوعات ثنائية يمكن حلها بالتفاوض. التعريف الصينى للمسألة وضعها فى حجمها الصحيح، وربما دفع بروسيا إلى التفاوض مع الحكومة الأوكرانية كما حدث؛ ولكنها فى ذات الوقت واصلت التصعيد حتى وصلت إلى الحافة النووية، وساعتها بات موقف الصين هو الامتناع عن التصويت فى مجلس الأمن لصالح موسكو، التى ربما ظنّت أن الصوت الصينى مضمون مادام سوف يصب فى عملية المراجعة الضرورية لأمن وأمان العالم.

من الصعب ساعة قراءة هذا المقال أن يحدد القارئ الكريم النقطة التى تقف عندها «المسألة الأوكرانية»، التى باتت ليس صدامًا حول الحدود أو الأمن، ولا حتى حول التاريخ الذى اختلط فيه الأوكرانيون مع الروس فى العهود القيصرية والسوفيتية؛ وإنما حول عملية المراجعة التى تحاول فيها روسيا أن تجد مكانًا عالميًا، بينما العضو الأساسى فيها، وهو الصين، ليس قلقًا على مكانه فى المائدة العالمية لأنه ربما يفضل أن يكون العالم ثنائى القطبية مع قوى عاقلة، بدلًا من أن يكون ثلاثى القطبية، ومن بينها قوة لا يهمها «الجائحة» ولا الاقتصاد العالمى، وأول وآخر ما تعرفه الضغط على الزناد!.

* نقلا عن "المصري اليوم"