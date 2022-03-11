الأزمة الأوكرانية ..ما بعد المفاوضات الصفرية 

هل كانت مفاجأة نتيجة أعمال المفاوضات الروسية الأوكرانية التي جرت في أنطاليا ، صباح الخميس العاشر من مارس الجاري ؟

أنتهت المفاوضات ، دون إتفاق ملزم بين الطرفين ، وتاليا تبادل الجانبان الإتهامات بشأن تعقيد مسارات الحل .

ذهب لافروف وفي معيته لائحة من المطالب التعجيزية ، والتي كان من الطبيعي أن يرفضها ديمتري كوليبا ، وزير خارجية أوكرانيا ، لا سيما وأنها جميعا تبدو ساحقة ماحقة لمشهد الدولة الأوكرانية الويستفالية المستقلة .

طلبات الروس من أوكرانيا ، تبدأ من عند تطهير الدولة ممن تصفهم موسكو ب " النازيين الجدد"، وهو مصطلح واسع ، لزج ، ومطاط ، غير واضح الملامح أو المعالم .

عطفا على ذلك نزع أسلحة أوكرانيا ، والإعتراف بإقليم الدونباس ، والإقرار بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم ، وأخيرا وليس أخرا ،تغيير الدستور الأوكراني ، ووضع بنود واضحة تقطع بعدم إنضمام أوكرانيا مستقبلا إلى أي حلف من الأحلاف السياسية أو العسكرية .

يعن للمرء أن يتساءل :" أهذه بنود حوارية ، أم معاهدة إستسلام تمليها روسيا على الأوكرانيين ؟

على جانب السيد دوكوليبا ، بدت المطالب مثيرة للشفقة ، فالرجل يطالب القيصر بأن يسحب جنوده ،من كل المناطق التي أنتشر فيها منذ يوم 24 فبراير شباط الماضي ، وأن يوقف إطلاق النيران في الحال ، عطفا على تحمله كافة الأكلاف الناجمة عن الأزمات الإنسانية التي ولدتها الأعمال العسكرية ، وربما لاحقا المطالبة بمائة مليار دولار ، تمثل الخسائر الأولية وضعفها أو أكثر كتعويضات وهذه قصة أخرى .

تراجعت حظوظ الدبلوماسية مع أخر خيط من ضوء نهار الخميس ، لا سيما بعد الإتهامات التي وجهها وزير الخارجية الروسي ، الدبلوماسي الذي يمارس عمله وعلى حد تندر بوتين ، وكأنه جنرال ، للمحاور الغربية ، والتي ترى موسكو أنها تدفع الجميع نحو الهاوية .

ما جرى في أنطاليا في واقع الأمر ، لم يكن تفاوضا حول إنهاء الأزمة الرئيسة التي ولدت هذا الصراع ، وإنما نقاشات جرت على هامش الأزمة ، ومناقشات ركزت على الجانب الإنساني ووقف إطلاق النار لتهيئة ميدان المعركة لمزيد من الأعمال الإنسانية ، وبخاصة حماية المدنيين .

المعذبون في أوكرانيا ، إن جاز التعبير ، يبدو وكأنهم في وضع صعب بين مطرقة روسيا التي ترى أن أوكرانيا تستخدمهم كدروع بشرية وستارا دعائيا لتشويه صورة القيصر في أعين العالم ، وبين الأخيرة التي تدفع بتعرض مدنييها ومرضاها في المشافي إلى قصف يخرق كافة الإتفاقيات الدولية، وبخاصة إتفاقية جنيف ، وأوضاع المدنيين في زمن الحرب .

يتساءل البعض عشية الخميس هل أخفقت الوساطة التركية في تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف؟ .

غالب الأمر أن المشهد أعقد بكثير من أن تقوم به الدبلوماسية التركية ، وهي المعروفة بالغزل على المتناقضات من جهة ، والمراوغة إلى أبعد حد ومد من جهة ثانية، وكي لا تغضب الأمبراطور الأمريكي ،وحتى لا تتعرض لعصف القيصر صاحب اليد المميتة في الحال أو الإستقبال .

هل ستمضي روسيا إذن في سيناريو عسكرة المشهد الأوكراني ، وبخاصة أمام العجز الواضح والفاضح للقوى الغربية ، بدءا من واشنطن رأس الناتو ، والتي يبدو أنها تراجعت عن فكرة تزويد بولندا بطائرات حديثة لتجد طريقها إلى أوكرانيا ، وصولا إلى ألمانيا التي أقرت صراحة لاحقا بأنه لا غنى عن النفط والغاز الروسيين ، أم أن هناك بوادر تغير في المشهد الروسي ، تشيئ بأن سيد الكرملين قد أكتشف أبعاد الأزمة ، ولهذا يحاول الفرار من الفخ ، وقبل أن يستفحل المستنقع الأوكراني ليعيد السيرة الأولى للإتحاد السوفيتي في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي ؟

لا يبدو الأفق الروسي واضحا ، بل يكاد يظن المرء أن هناك توزيعا ما للأدوار بين وزير الخارجية والرئيس .

لافروف وبعد إجتماعه مع كوليبا ، قال إنه يبدو أن روسيا ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإقرار وقف إطلاق النار بعد غزو أوكرانيا .

لكن وعلى جانب أخر ، يبدو من توجهات الرئيس بوتين أنه لم يعد عازما على تغيير النظام في كييف ، والعهدة هنا على الراوي ، صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية ، والتي وصفت المشهد بالتحول الدقيق ، لا سيما في ظل البحث عن وسطاء ومفاوضين بعضهم ظاهر للعيان والأخرين من وراء الستار .

هل ستغير موسكو عما قريب من سقف تفاوضها مع أوكرانيا ليصل الأمر إلى تكريس " الحياد " ، والإعتراف بالمناطق التي تحتلها روسيا ، بعد تأكيد موسكو نهار الأربعاء 9 مارس أنها لا تسعى وراء الإطاحة بالحكومة الأوكرانية ؟

يخشى البعض أن يكون الأمر مجرد مناورة جديدة من القيصر والذي لا يعلم أحد ما الذي يدور في ذهنه ، ولا ماهية خطواته القادمة ، وهل سيناور ويداور طويلا عبر مفاوضات صفرية تقود إلى مزيد من الحرب ، لا السلام ، أم أنه بالفعل بدأ يستشعر ضائقة ما ، وبخاصة في ظل العقوبات الإقتصادية غير المسبوقة التي باتت تحاصره من جميع الجهات الغربية ؟

ليس سرا أن هناك من يتوجس خيفة من أن تكون شهية القيصر مفتوحة على ما وراء أوكرانيا من دول شرق أوربا ، فيما الهلع الأكبر أن يعيد التاريخ نفسه ، بمعنى أن يقدم بوتين في طريقه لإحياء إمبراطويته السلافية ، على ما فعله هتلر سنة 1938 حين أحتل التشيك، ثم أعلن الحرب على بولندا وفرنسا وبقية أوربا ، وساعتها لن تكون الأزمة خاصة بأوكرانيا ، وإنما يضحى من المؤكد أنها حرب عالمية كونية غير واضحة المعالم .

هل من خلاصة ؟

الشيئ الوحيد المؤكد أن أمن وسلام العالم في خطر إلى حين إشعار أخر .



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