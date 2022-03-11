المستقبل الرقمي NFTs

توسعت بالقراءة مؤخراً بما يسمى بالرموز غير القابلة للاستبدال NFTs وكيفية إقبال المشاهير وأصحاب الثروات والعلامات الفكرية والشركات الكبيرة عليها، ومن خلال المقالات والأخبار والفيديوهات، أدركت أنه مصطلح تطور رقمياً بفعل التحولات الرقمية العالمية السريعة يرتبط بالأصول والحياة الافتراضية وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

هذا الرمز الأسطوري ليس متخصصاً بالألعاب والرسومات الفنية الرقمية فقط بل يتعدى إلى الكثير من الأمور لتشمل الكثير من الأمور كإثبات شهادة ملكية بيت أو سيارة أو حتى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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باختصار محاكاة افتراضية خاصة بالشخص نفسه فقط، بمجرد برمجته الرموز غير القابلة للاستبدال NFT الخاصة به يعطيه توقيعا رقميا مصادقا على صحة وسلامة محتويات الوثيقة وتكون أداة ضمان أمن المستندات الرقمية الافتراضية وعدم حدوث أي تلاعب في محتوياتها تشمل عملية تشفير بدرجة عالية من الموثوقية ضمن تكنولوجيا متطورة جداً وبإمكاننا شراء وبيع المقتنيات الرقمية من خلال العملات الرقمية فقط مثل الاثيريوم.

لتبسيط الموضوع، اذا أردنا التحقق من أصل رسمة أو لحن، بإمكاننا تتبع أول من نشر هذه الرسمة على منصات التواصل الاجتماعي لكن احتمال الوصول إلى الأصل صعب وبحاجة لتحليل معمق أو ربما يقوم الشخص بسرقة الرسمة أو اللحن ونشرها، لكن مع ال NFT يكون هناك رمز خاص للمستخدم مبرمج مهما انتشرت تبقى علامة موثقة أنها تعود لملكية شخص معين.

يقودنا هذا الأمر إلى الانتباه إلى عدة أمور فنية منها تفعيل حقوق الملكية بشكل دقيق والحفاظ على حق الشخص وتعبه وضمان له.

ليس معنى شرائك لـ رمز غير قابل للاستبدال NFT أنك ستصبح المالك الرئيسي لذلك الشيء، أنت تقوم بنسخ من نفس المنتج الذي قمت بشرائه، ولكن كل ما ستحصل عليه كميزة هو أنك تمتلك النسخة الأصلية لذلك الشيء.

لكن السؤال الذي يتبادر لنا، لماذا سعر الرموز غير القابلة للاستبدال NFT غاليا ولماذا يصل إلى الملايين؟! وهل هذا السعر مبالغ به؟ هل المال الأسود له دور بذلك!!؟.. والعديد من الأسئلة التي تخطر ببالنا والتي نستطيع أن نشاهد أسعارهم من خلال أشهر موقع عالمي وهو Opensea .com والموقع العربي nifty souq.