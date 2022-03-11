عقاب التفكير.. تكفير!

فوجئت، الأسبوع الماضى، بصدور عدد من جريدة أسبوعية تصدرها إحدى المؤسسات القومية.. تشن فيه هجومًا حادًا- فى صيغة ملف على صفحتين كاملتين- على بعض الباحثين والكُتاب والمفكرين. وأود أن أرصد هنا بعض الملاحظات المهمة حول هذا الاشتباك، الذى تم فيه خلط الأوراق بشكل غير صحيح.

أولًا: حمل الملف الرئيسى عنوان «شطحات العلمانيين والإلحاديين تحت مزاعم التنوير والحرية»، وهو خلط غير مبرّر لربط العلمانية بالإلحاد من جهة، وربطهما معًا بالتنوير والحرية من جهة أخرى، وتنتج عن ذلك نتيجة غير مباشرة لمَن يقرأ العنوان بأن الملف يتضمن أفكارًا مرفوضة دينيًا، وهى أفكار مربوطة بالعلمانية، التى يعتبرها العديد من المحسوبين على التيار الدينى كلمة سيئة السمعة، وما يتبع ذلك من رفض

التنوير بشكل كامل فى الاختلافات الفكرية.

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ثانيًا: جمع الملف العديد من الشخصيات التى لا يمكن جمعها فى «سلة» واحدة لاختلاف توجهاتها الفكرية، بداية من د. نصر حامد أبوزيد ود. حسن حنفى والشيخ خليل عبدالكريم ود. فرج فودة، ومرورًا بالدكتورة نوال السعداوى والمستشار أحمد عبده ماهر، وصولًا إلى د. خالد منتصر وإسلام البحيرى وإبراهيم عيسى.

كيف يستقيم الحال أن نجمع كل هؤلاء معًا دون التمييز بين منطلقاتهم المعرفية واتجاهاتهم الفكرية التى تختلف فيما بينهم؟ وهو ما يؤكد عدم التدقيق فى كتاباتهم وأفكارهم.. وأن الهدف هو الهجوم عليهم وتشويه صورتهم.

ثالثًا: العديد من العناوين الفرعية تحمل شكلًا من أشكال التحريض على غرار حملات التحريض التى سبقت اغتيال د. فرج فودة ومحاولة اغتيال الأديب العالمى نجيب محفوظ.

وجميعها دون استثناء توحى بتكفير جميع الشخصيات، واختزال الاختلاف معها باعتباره هجومًا على الدين الإسلامى وعلى ثوابت الأديان.

والطريف فى الأمر أن عنوانًا منها يقول: (فرج فودة خريج زراعة، خالد منتصر طبيب، عبده ماهر ضابط.. فكيف يكونون مفكرين؟!)، وذلك على اعتبار أن عباس محمود العقاد كان ضمن دفعة خريجى

مدرسة المفكرين.

رابعًا: على الجانب الآخر، نرى جريدة «صوت الأزهر» الصادرة عن مشيخة الأزهر.. قد اتخذت موقفًا فى الاختلاف مع إبراهيم عيسى يُحسب فى مجمله إيجابيًا حتى لو حمل شكلًا من أشكال الهجوم الفكرى، ولكنه ظل بعيدًا عن تكفيره أو اتهامه بالعلمانية أو الإلحاد على غرار دلالات الملف المذكور.

وهو موقف يتسق مع توجهات الأزهر المعلنة، التى تعتمد الوسطية فى تناول القضايا واحترام اختلاف الرأى والرد عليه.

خامسًا: العلمانية الحقيقية هى أسلوب تفكير وطريقة حياة وضوابط للمساواة والحرية، وهى غير مذهبية، ولا تنحاز إلى أحد الأديان، وهى ليست نقيض الدين، ولكنها نقيض الدولة الدينية، وهو ما يعنى أن تكون المعايير التى يخضع لها الإنسان فى تعامله لتنظيم شؤون حياته السياسية والاقتصادية والقانونية هى معايير مستمدة من الدنيا لا من الدين، كما أن العلمانية فى تطبيقها العملى من خلال تحقيق منظومة المواطنة فى إطار «الدولة المدنية».. لا تنكر الله أو تجحد الدين أو ترفض الإيمان كما يروج البعض زورًا وبهتانًا، بل تقوم أساسًا على احترام الدين وتبجيل الإيمان، بحيث لا يُستغل الدين لأغراض دنيوية ولا يُستخدم

الشرع لتحقيق أهداف سياسية أو توظيف الدين واستغلاله.

نقطة ومن أول السطر..

أعتقد أنه ليس فى صالح المؤسسة الدينية ولا الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.. أن يكون التكفير عقابًا للتفكير. الأفكار تحتاج لمواجهتها بالأفكار حتى يستطيع أن يميز المجتمع فيما بينها.

التحريم والإقصاء والتكفير.. دائمًا ما تأتى بنتائج عكسية تمامًا.

* نقلا عن "المصري اليوم"