النساء واليوم العالمي للمرأة

يحتفل العالم في الثامن من مارس سنوياً باليوم العالمي للمرأة والذي تعود فكرته لمطلع القرن العشرين، فهل مازال اليوم العالمي للمرأة – بعد كل الإنجازات التي حققتها المرأة – بنفس أهميته؟ رغم أنه «يوم المرأة»، إلا أن بعض النساء لا تروق لهن فكرة «اليوم العالمي للمرأة» لما يحتويه على أفكار تعزز من الصورة النمطية عن قلة حيلة المرأة أو وضعها في إطار الضحية، وهناك البعض الآخر الذي يرى أن نقاش وضع المرأة بمؤتمرات وندوات مخصصة للنساء فقط يجعلها كأنها كائن غريب في كوكب مهجور يناقش أموره بمعزل عن العالم.

لكن على الجانب الآخر هناك أصوات نسائية مؤيدة لفكرة تخصيص يوم عالمي للمرأة، لأن مازالت الفجوة بين الرجال والنساء موجودة على الرغم من كل الإنجازات التي تحققت. فمثلاً، تمكين المرأة في دول الخليج وصل إلى أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، وهذا أحد الإنجازات التي يجب الإشارة إليها في هذا اليوم. فحسب ما جاء في مركز المعلومات الأوروبي الخليجي، فإن دولة الإمارات لديها أعلى نسبة من النساء في المناصب السياسية العليا – نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من النساء ولديها سبع سفيرات، ولديها واحدة من أعلى النسب في العالم من النساء البرلمانيات.

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أما من الناحية التعليمية، في البحرين والكويت وعُمان، فيزيد عدد النساء اللاتي يلتحقن بالتعليم العالي بمقدار الضعف عن عدد الرجال وتكاد تكون متساوية في الإمارات والسعودية. ومع ذلك مشاركة النساء في النمو الاقتصادي يحتاج إلى تطوير في دول مجلس التعاون الخليجي وفي حالة إذا كانت مشاركة المرأة مساوية لمشاركة الرجل، سيكون النمو بمعدل 22% في الكويت، 15% في عمان، 50% في السعودية، و16% في الإمارات.

وبالتالي بالرغم ما حققته المرأة من إنجازات واعتلاء المناصب القيادية سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية، إلا أن المهام الملقاة على عاتقها حتى يومنا هذا مازالت كبيرة. فمثلاً في دول الخليج، ذات عدد السكان القليل، هناك ضغط اجتماعي على المرأة يتطلب منها مراعاة زيادة الخصوبة لسد الفجوة الديمغرافية، وهنا يكمن التحدي في الموازنة بين مسؤولية تربية الأبناء وزيادة المشاركة في سوق العمل.

ونتيجة للجوء المرأة للعمل بنصف دوام أو عدم العمل في فترة الوضع والتفرغ لتربية الأبناء في سن مبكرة، فإن دخلها ربما سيكون أقل من الرجل، كما يجعل فرص ترقيتها للمناصب العليا أقل. وبسبب هذه التحديات وغيرها، من المهم الحفاظ على اليوم العالمي للمرأة، إلى أن يتم حل كل هذه القضايا، لكن هذا اليوم سيكون أكثر إنتاجية لو كانت المؤتمرات الخاصة به ليست للنساء فقط، خاصة أن معظم صناع القرار هم من الرجال، ومن المهم أيضاً أن يلقى الضوء على النساء من جميع الطبقات والفئات، لكي يتم الاحتفال بإنجازات النساء المتميزات وكذلك مناقشة العقبات التي تواجه النساء الأخريات.

نقلا عن الاتحاد