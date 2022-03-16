فضيحة جديدة "لإرث من الرماد"

في الأسبوع الأول من شهر فبراير شباط المنصرم، أنفجرت في الداخل الأمريكي فضيحة جديدة مرتبطة بعمل من أعمال وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية، والتي يمتنع عليها بقوة القانون جمع معلومات عن المواطنين الأمريكيين.

القصة أماطت عنها اللثام وسائل الإعلام الدولية، لا سيما صحيفة الغارديان البريطانية، بعد أن كشف نائبان في مجلس الشيوخ، لم يعلن الكشف عن أسماءهما، وجود "برنامج للمراقبة" يخص الوكالة الإستخبارية الأمريكية الأشهر، يقوم بمراقبة وجمع بيانات عن العديد من المدنيين الأمريكيين، وخارج إطار القانون.

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مهمة هذه الوكالة موصولة بالخارج لا بالداخل، وبالأعداء الذين يتهددون أمن الوطن، بأكثر من المواطنين الذين يصون القانون حقوقهم، ويقطع الطريق على إختراق خصوصياتهم.

غير أن الحقيقية التاريخية لهذا الجهاز تبين لنا كيف أن هناك سقطات مر بها، ويبدو أنه لا يزال يمر بمثل تلك السقطات، وأخرها ما أماطت عنه اللثام الغارديان.

تبدو سجلات وكالة الإستخبارات المركزية ممتلئة بالحماقات والنكبات، إلى جانب أعمال البطولة والمهارة، وهي حافلة أيضا بالنجاحات العابرة والإخفاقات الطويلة الأمد في الخارج، وتميزت بالمعارك السياسية والصراعات على السلطة في الداخل.

ما الذي جاء في رسالة نائبا مجلس الشيوخ عن الاختراقات التي راح ضحيتها الالاف من المدنيين الأمريكيين؟

من الصعب الإفراج عن محتوي الرسالة بالكامل، لما تتضمنه من أسرار، لكن يبدو أن الامر له علاقة بما جرى خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ الضربات الإرهابية التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن.

في كتابها الشهير "إمبراطورية الخوف"، تكشف وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، مادلين أولبرايت، كيف أن البلاد بعد تلك الأحداث الأليمة تحولت إلى ملعب واسع فسيح لكافة الأجهزة الإستخبارية الأمريكية، وقد أستفادت من أجواء الخوف التي عاشتها البلاد، ولهذا بدا وكأن الأمريكيين يفضلون الأمن على الحريات.

من بين الكتاب الأمريكيين ذائعي الصيت الذين تناولوا تلك الإشكالية بعمق ، يأتي توماس فريدمان، عراب العولمة الأشهر، والذي لا يزال عند رأيه، وهو أن الولايات المتحدة كدولة ومؤسسات لا تزال متخندقة عند نهار الحادي عشر من سبتمبر، ولم تعبر إلى الثاني عشر منه، أي أنها لا تزال دائرة في أطر الخوف من الإرهاب والمجهول، ولهذا ربما وجدت الأجهزة الإستخبارية فرصة لأن تصول وتجول في الداخل الأمريكي.

ما كشفت عنه الغارديان مثير لقلق الجمعيات الانسانية والحقوقية في الداخل الأمريكي، ولهذا تحدث باتريك تومي، المحام بالإتحاد الأمريكي للحريات المدنية قائلا : "تثير هذه التقارير أسئلة حول طبيعة المعلومات التي تجمعها وكالة الإستخبارات المركزية بكميات كبيرة وكيف تستغل الوكالة هذه البيانات في التجسس على الأمريكيين".

ويضيف تومي: "تمارس وكالة الإستخبارات المركزية أنشطة المراقبة الشاملة هذه دون إذن قضائي، ومع قدر قليل جدا، إن وجد، من ضمانات الحماية التي يفرضها الكونغرس".

يعن لنا أن نتساءل هل الولايات المتحدة الأمريكية باتت أمام إستحقاقات رواية الكاتب البريطاني الشهير "جورج أورويل" (1984)؟

بدت الرواية وكأنها إستشراف لمآلات ما جرى في الداخل الأمريكي خلال العشرين سنة الماضية، وها هي اليوم تتحقق، ما يجعل قضية الحريات في الداخل الأمريكي في مأزق.

ولعل من تسبب في زيادة أزمة الإختراقات الأخيرة، ما كتبه عبر تويتر، إدوارد سنودن، المتعاقد التقني السابق مع جهاز الNSA أي وكالة الامن القومي، والتي من غموضها يقال أنها "وكالة غير موجودة من الاصل".

يقول سنودن على هامش الفضيحة الاخيرة "أنت على موعد مع مشاهدة نقاش سياسي محتدم ، تخبرك فيه وكالات التجسس والمدافعون عنها عبر شاشات التلفزيون أن هذا أمر عادي ولا بأس به، وأن وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تكن تعرف الأمريكيين في قاعدة البيانات، ولا حتى كيف وصلوا إلى هناك على أي حال، لكن حقيقة الأمر أن هذا ليس أمرا عاديا".

هل الحريات في الداخل الأمريكي وحقوق المدنيين مهددة بالفعل؟

ربما نجد الجواب لدى، جوستين أماش، النائب الجمهوري السابق في الكونجرس، والذي كتب على موقع تويتر : "الوكالات المارقة مثل وكالة الأمن القومي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الإستخبارات المركزية، تهديداتها أشد خطرا على الحريات في أمريكا من الأعداء الذين تزعم هذه الوكالات أنها تحمينا منهم".

وللموضوعية نشير إلى أن الوكالة الإستخبارية الأمريكية الأشهر قد أصدرت بيان على لسان "كريستي سكوت"، المسؤولة في قسم الخصوصية والحريات المدنية في الوكالة قالت فيه: "إن وكالة المخابرات المركزية تدرك الإلتزام الواقع عليها بإحترام الخصوصية وحريات الأمريكيين المدنية، وتأخذه على محمل الجد في تنفيذ مهمتها الحيوية للأمن القومي، وتلتزم وكالة الإستخبارات المركزية معايير الشفافية بما يتوافق مع التزامها حماية مصادر الإستخبارات وأساليبها.

ما الجديد في هذه الفضيحة الجديدة؟

ربما تظهر المزيد من الحقائق عما قريب، فيما تبقى الحريات والخصوصيات هي الضحية الأولى والأخيرة.