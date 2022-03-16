﻿حرب أوكرانيا.. وحسابات المكاسب

قد تكونُ حسابات المكسب والخسارة سهلةً في حالات وصعبة في حالات أخرى. يسيرٌ هو أمرُ هذه الحسابات في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وغيرها من الأنشطة التي يعتمدُ التقديرُ فيها على أرقام وبيانات كمية بالأساس.. لكنه عسيرٌ في المسائل المتعلقة بالسياسة، لأن ما يراهُ بعضُنا مكسباً قد يعتبرهُ آخرون خسارةً، أو ربما لأن ما يبدو اليومَ ربحاً، أو يكونُ كذلك فعلاً، قد لا يبقى على حاله غداً. غير أن الحسابات في السياسة تبقى أسهل، أو أقل صعوبة، منها في الحرب، أو في بعض الحروب.

والحرب الراهنة في أوكرانيا مثالٌ للحالات التي تبدو حساباتُ المكاسب والخسائر فيها صعبة، سواء بشأن النتائج المباشرة التي ستترتبُ عليها، أو فيما يتعلقُ بالآثار الأبعد التي ستنتجُ عنها، وخاصةً على صعيد موازين القوى الدولية، ومستقبل النظام العالمي. فهي ليست حرباً إقليميةً تُقاسُ نتائجُها وفق ما تُحدثهُ من تغيير على المستوى الأوروبي، سواء في نظام الأمن أو في أنماط التفاعلات الإقليمية. ورغم أنها ليست حرباً عالمية أيضاً، لا يتيسرُ حسابُ المكاسب والخسائر المترتبة عليها بمعزل عن الصراع بين القوى الدولية الكبرى على تشكيل صورة العالم في هذا القرن.

وربما تكونُ مكاسبُ الصين من هذه الحرب هي أكثر ما قد يُتفقُ عليه، بغض النظر عن المدى الذي ستبلغُه. الصين مُستفيدة بطبيعة الحال من حرب تنخرطُ فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، القوى الكبرى الأخرى. وهذا يفسرُ حرصَها على الاحتفاظ بمسافة من أطراف الحرب، وإيجاد توازن صعب بين روسيا والغرب، حيث أكدت التزامَها التقليدي بمبدأ احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها، مع تفهمها مخاوفَ روسيا الأمنية في الوقت نفسه.

وهذا مفهومٌ في ضوء أنها صارت أكبرَ قوة تجارية وأهمَ مُقرضٍ مالي وأحدَ أبرز مراكز الابتكار في العالم. ويعني هذا أنها تتقدمُ بثبات إلى قمة النظام العالمي بدون طلقة واحدة.

وبالمقابل، فرغم أن روسيا تتجه إلى تحقيق النصر العسكري المتوقع بحكم الخلل الفادح في موازين القوى مع أوكرانيا، فربما تؤثرُ خسائرُها الاقتصاديةُ والماليةُ بسبب تكلفة الحرب والعقوبات المفروضة عليها، في قدراتها الإجمالية، وبالتالي في مكانتها الدولية. وهذه خسارةٌ بمعيار أن الهدفَ من حربٍ تخوضُها دولةٌ كبرى هو دعم هذه المكانة. وسيكون الاتحاد الأوروبي بدوره خاسراً في النهاية، سواء بسبب ارتدادات العقوبات التي فرضها على روسيا، أو نتيجة اضطرار دوله إلى زيادة نفقاتها العسكرية في ضوء التوتر المتزايد في أوروبا، فضلا عن تكلفة إيواء اللاجئين من أوكرانيا ومساعدتهم لفترة يُرجحُ ألا تكون قصيرةً. وستطولُ الخسارةُ أميركا أيضاً، وإن بدرجة أقل مما سيلحقُ بالاتحاد الأوروبي، ومن روسيا، في آن معاً، سواء لأن اقتصادَها أقوى، أو لبُعدها الجغرافي عن ساحة الحرب.

ومع ذلك لا ننسى أننا إزاء حرب قد تطولُ على نحوٍ يفرضُ مراجعةً مستمرةً لحسابات المكاسب والخسائر المترتبة عليها.

* نقلا عن "الاتحاد"