عائدون جدد

أثار وجود المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الجانب الأوكرانى فى مواجهة العملية العسكرية الروسية أسئلة مثيرة حول وضعهم القانونى وكيفية التعامل معهم فى حالة أسرهم بالحرب.

عندما أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى 27 فبراير الماضى عن تشكيل فيلق أجنبى، وأطلق عليه «الفيلق الدولى للدفاع عن أوكرانيا»، ويضم هذا الفيلق المتطوعين الأجانب الذين انضموا إلى الحرب ضد روسيا عن طريق موقع إلكترونى حكومى مخصص للسياحة.

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وبعد 10 أيام فقط من إعلان زيلينسكى، أبلغت الحكومة الأوكرانية عن تلقيها 20 ألف طلب من 52 دولة مختلفة للانضمام إلى الفيلق الأجنبى، وبعضهم من الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول أوروبا.

وسائل إعلام عدة تساءلت: ماذا سيحدث عندما يُقتل أو يُؤسر بعض هؤلاء المتطوعين الأجانب فى حالة ضم أوكرانيا هؤلاء المتطوعين إلى الجيش النظامى؟ وهو ما فعلته خلال العقد الماضى بعد انضمام بعض الأجانب إلى الميليشيات القومية لمواجهة الانفصاليين المدعومين من روسيا، فإنه ينبغى عليهم الحصول على حقوق كاملة بموجب اتفاقيات جنيف.

على الطرف الآخر جاء إعلان روسيا عن احتمال الاستعانة بمرتزقة سوريين للقتال إلى جانب قواتها فى أوكرانيا، هذا الإعلان أثار تكهنات حول إمكانية عودة الحرب الأهلية السورية- جزئيًّا- فى أوكرانيا.

مصادر إعلامية ذكرت أن بعض السوريين موجودون بالفعل داخل روسيا، ويستعدون لدخول أوكرانيا. وهناك منطق معين لهذا النشر، حيث جنَّدت روسيا بعض السوريين للعمل فى وظائف فى الأجزاء الانفصالية من منطقة دونباس الأوكرانية فى العام الماضى. والسوريون هم بالفعل مصدر مناسب للعمالة الرخيصة، وفق تعبير هذه المصادر.

مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية نقلت عن محللين سوريين قولهم إن «هناك مجموعة أخرى فى سوريا موالية لنظام الرئيس بشار الأسد، مستعدة للقتال من أجل روسيا فى أوكرانيا، لكن مقابل السعر المناسب»، مشيرين إلى أن «الروس لديهم احتياطى ضخم من المتطوعين فى سوريا على استعداد لخدمتهم إذا كان بإمكانهم توفير المال». وأن السوريين يقاتلون فى حرب أهلية متعددة الأوجه منذ أكثر من عقد، وتركت هذه الحرب جيلًا من الشباب الذين يعرفون كيف يقاتلون.

والحقيقة أن السؤال الأكبر هو: هل العالم على باب مرحلة جديدة لمواجهة عائدين جدد، مثل العائدين من أفغانستان والشيشان وغيرهما؟ هذا عندما تضع الحرب أوزارها يومًا ما. لا نعلم متى.

نقلا عن المصري اليوم