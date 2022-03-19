أوكرانيا ليست ورقة روسيا الرئيسة

إن مراجعة مجمل المواقف العسكرية والسياسية لأطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، يشير إلى أننا أمام حدث سياسي مفصلي في تاريخ العلاقات الدولية لن يقتصر فقط على منطقة البحر الأسود، وما يجاورها بل سيمتد إلى منطقة القوقاز والبلقان وبحر الصين الجنوبي، إضافة للتوقع بحدوث ارتدادات حقيقية على مجمل الأقاليم المعنية، والمرتبطة بتحالفات ممتدة مع الولايات المتحدة، أو روسيا.

الولايات المتحدة ستخرج من هذه الأزمة بخسائر حقيقية ستتضمن إعادة ترتيب نمط التحالفات مع القوى الغربية، ومع دول حلف «الناتو»، والذي يواجه بانقسام كبير، والذي سيعلن عن نفسه في تطورات مفصلية ترتبط بوحدة الحلف في الفترة المقبلة، خاصة أن الترتيبات الأمنية التي يبحث عنها الحلفاء ستختلف أصلاً مع الترتيبات الإستراتيجية، التي تسعي روسيا لإقرارها خاصة أن العالم ما بعد أوكرانيا سيختلف في مساراته واتجاهاته، فلن يكون هناك مقاربات متماسة واحدة بل ستكون هناك مقاربات متعددة بل ومتضاربة، وهو ما يفسر لماذا ستكون روسيا في موقف أفضل نتيجة لتوظيفها القوة العسكرية في إقرار ما سيتم مستقبلاً.

المواجهات الكبرى بين الغرب وروسيا ستشمل سيناريوهات عدة في ظل التأكيد على أن المفاوضات لن تقتصر على أوكرانيا بل ستمتد إلى الولايات المتحدة، ودول حلف «ناتو»، وهو ما يعني أن الأمر لن يستقر سريعاً، ولن يكون سهلاً التوصل لحالة من الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم الروسي، وما يجاوره خاصة أن روسيا لن تتراجع عن أهدافها.

ولن تكون المسألة مرتبطة بالإمداد العسكري فقط من الدول المجاورة، وخارجها لأوكرانيا خاصة أن أية ترتيبات أمنية واستراتيجية ستشمل الجميع، ووفق مصالح كبرى لن يتم الاستغناء عن تفاصيلها بالنسبة لروسيا، والتي تريد غلق ملف توسيع نطاقات حلف «الناتو» والرسالة لجورجيا والسويد، وسائر الأطراف الأخرى التي تسعى للحاق بركب «الناتو»، وهو ما يؤكد على أن الأمر سيرتبط بالأساس بوضع استراتيجي محدد سيقر بنزع سلاح أوكرانيا، وبقائها على الحياد مع تطويق أي حركة استراتيجية لأي قوى مناوئة، الأمر الذي يفترض مراجعة المواقف الأخرى خاصة من حلف «الناتو» والولايات المتحدة، والتي ستعمل على تصويب مسارات الحلف، وإعادة بناء مهامه الكبرى لنقل رسالة بأنها ما تزال تدعم وترعى الحلف.

فرنسا وألمانيا قد يُقدمان على اتخاذ خطوة تكتيكية واستراتيجية في التوقيت نفسه، وكرد فعل على الموقف الأميركي المرتبك الذي يملك مساحات كبرى للتحرك بل بالعكس تضيق الخيارات أمامه، الأمر الذي يتطلب الإقدام الفرنسي والألماني على اتخاذ إجراءات، وتدابير حقيقية ومؤثرة، وليست مجرد توجيه رسائل تطمينات، وإطلاق تصريحات في إطار الحفاظ على استقرار دول حلف «الناتو»، إذ إن دخول بولندا أي مواجهة من أي مستوى في أوكرانيا قد يدفع روسيا للإقدام على اتخاذ إجراءات انفرادية تجاه بولندا، ودول الحلف ليس للمواجهة فقط بل بهدف اختبار قدرة الحلف على التعامل والاشتباك الاستراتيجي، وهو ما قد يؤدي لمزيد من حالة عدم الاستقرار التي تضم الإقليم بأكمله، وفي ظل حالة من الهلع لدى الدول الأوروبية من ظاهرة تدفق اللاجئين، والتي ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وفي ظل مخاوف اليوم الثاني من وصول عناصر من المرتزقة، والتي وصلت إلى أوكرانيا بهدف دعم المقاومة الأوكرانية، والاستمرار في التصعيد، وهو ما قد يؤدي لخسائر حقيقية ستشمل كل الأطراف قبل التوصل لأية ترتيبات أمنية حقيقية يلتزم بها الجميع.

في المجمل ما زلنا في المرحلة الأولى من المواجهة قبل الدخول لمراحل تالية قد تستمر عدة أشهر في إطار فرض الترتيبات الأمنية المتوافق عليها، بعد أن يكون قد تم تهيئة الأوضاع للعمل السياسي، وهو ما برز في جلسات الحوار الاستكشافية مؤخراً، وليس العسكري وهو ما سيعمل عليه الجانبان، دول الناتو والولايات المتحدة وروسيا وحلفاؤها أيضاً من جانب آخر.

نقلا عن الاتحاد