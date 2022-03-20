ذرائع أمنية لدوافع جيواقتصادية.. دلالات العدوان الإيراني على اربيل

على الرغم من تركيز ايران على استعمال اذرعها المسلحة في تحقيق اهداف سياستها الخارجية في المنطقة إلا انها تلجأ بين الحين والآخر الى تفعيل أداة الطاقة مستغلة استحواذها على نسبة كبيرة من الاسواق في جوارها الغربي والشمالي الغربي، إذ تشير احصائيات وأرقام حكومية ان ايران تورّد ما نسبته 18 % من حاجة تركيا للغاز الطبيعي سنوياً التي بلغت في عام 2021 ما يقارب 57 مليار متر مكعب، كانت حصة الغاز الايراني منها 9.248 مليار متر مكعب، فيما تعد ايران المورّد الرئيس للعراق بنسبة 33 % من حاجته السنوية البالغة 29.3 مليار متر مكعب لنفس العام، بلغت حصة الغاز الايراني منها بحدود 10.950 مليار متر مكعب.

وخلال العامين الماضيين، وظّفت ايران بشكل مستمر ورقة الغاز الطبيعي ضد العراق لأسباب بعضها اقتصادية (بحجة عدم سداد الديون) والنسبة الأكبر منها سياسية، اذ خفضت امدادات الطاقة في أحيان كثيرة ولم تتردد حتى عن قطعها بالكامل ولأيام، في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد وسياسات الحكومة العراقية الحالية لفك الإرتباط تدريجياً عن ايران ومساعي تحرير السياسة الخارجية العراقية من النفوذ والتأثير الايرانيين، وفي يناير الماضي أوقفت ايران ضخ الغاز الطبيعي الى تركيا لمدة 10 أيام لأسباب نسبتها الى خلل في خط أنابيب تبريز – أنقره، فيما نُسبت تركيا الأسباب الى "فشل ايران في تلبية شروط التعاقد بين البلدين لتلبية احتياجاتها الداخلية" بحسب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، بينما تذهب جهات ثالثة الى جيوستراتيجية بدائل الطاقة مع التصعيد الذي سبق الحرب الروسية – الأوكرانية وتطورات العلاقات التركية – الخليجية، إلا ان البحث في هذه الأبعاد يكشف الأسباب الجوهرية للعدوان الإيراني على العراق بإستهداف اربيل عاصمة اقليم كردستان ب12 صاروخاً باليستياً يوم 13 آذار الجاري.

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دواعِ جيواقتصادية للعدوان الايراني على اربيل

يُظهر السلوك السياسي لايران أنها تخفي أسباب جوهرية خلف الأسباب المعلنة التي ادّعى تلفزيونها الرسمي في 16 اذار الجاري ان قصف اقليم كردستان جاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي الايراني بعد ان كانت اربيل "منطلقاً لهجوم اسرائيلي" على قاعدة عسكرية في كرمنشاه منتصف شباط الماضي، وحتى في هذه الرواية ناقضت ايران نفسها، فبعد الهجوم المشار اليه وتحديداً في 15 شباط الماضي أعلنت وكالة نور نيوز التابعة للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني ان هذا الهجوم جاء نتيجة عواصف رعدية. فضلاً عن تأكيدات الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان بعدم صحة الادعاءات الايرانية.

ان ما تدّعيه ايران من اسباب تتعلق بأمنها القومي لا تمت بأي صلة بالاتهامات التي توجهها الى إقليم كردستان، انما تتعلق ببقاء العراق تحت هيمنتها ومنع أي مساعي للتحرر من ضغوطاتها والسعي لصيانة السلامة والاستقلال والمصالح الوطنية العراقية، عبر مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة التي ستعوض العراق عن الغاز الايراني واحتمالية بزوغ الغاز العراقي بديلاً عن الغاز الايراني في الاسواق الاقليمية.

وفي سياق التطورات قبل قصف اربيل ذكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقاءه مع رئيس اقليم كردستان نيجيبرفان بارزاني في شهر شباط الماضي انه بحث ملف الطاقة وامكانية توريد تركيا من الغاز العراقي، فيما اشار رئيس اقليم كردستان انه سيبحث هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية لإجراء الترتيبات الدستورية في هذا الصدد، وفي وقت لاحق من نفس الشهر أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني في زيارته الى قطر انه بحث مع الجانب القطري امكانات الغاز الضخمة في اقليم كردستان والتعاون الاقليمي في مجال الطاقة، ليأتي بعد هذه التطورات مباشرة قرار المحكمة الاتحادية العليا بنقض قانون النفط والغاز في اقليم كردستان.

دلالات الاستهداف وتوقيته

يعمل اقليم كردستان على وضع الحجر الأساس لبناء البنية التحتية للصناعة الغازية الوطنية عبر تنسيق اختصاصاته مع اختصاصات الحكومة الاتحادية، ففي 8 شباط الماضي عقدت وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان اتفاقاً مع شركة كار غروب الكردستانية لمد انبوبين للغاز الطبيعي الاول من حقل كوردمير جنوب السليمانية الى أربيل والآخر من حقل بينا باوي في اربيل الى دهوك على بعد 35 كيلو متر عن الحدود العراقية التركية والمتوقع انجازه بحلول الربع الأخير من العام القادم، ليتسنى لاحقاً ربطه بشبكة التصدير الاتحادية في حال تحقق الاكتفاء الذاتي، إذ يقدر احتياطي الغاز في اقليم كردستان حوالي 15 مليار متر مكعب تستمثر في صناعته شركات كبرى من بينها شركة روس نفط التي خضعت الى العقوبات بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا وشركة دانة غاز الاماراتية.

ولكن هذه الطموحات الوطنية تشكل تهديداً استراتيجياً للمصالح الإيرانية التي تهدد المصالح الوطنية للعراق، فعلى الرغم من سعي الحكومة العراقية الى التحرر من استغلال ايران أداة الطاقة للضغط على الاوضاع السياسية في العراق عبر توقيع عقد استثمار الغاز الطبيعي في الحقول الجنوبية بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال اينرجي الفرنسية، إلا ان أي تقدم لم يتحقق بسبب العراقيل البيروقراطية وتدخلات من احزاب شيعية وفصائل مسلحة بحسب وكالة رويترز.

ولما كانت جهود الاستثمار بقطاع الطاقة الوطنية يمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء ايرانياً، وفي ظل عدم توافر القدرة على اعاقة هذه الجهود من قبل اذرع ايران داخل اقليم كردستان كما يحصل مع عملاق الطاقة الفرنسي، تأتي رسائل الصواريخ البالستية الاثنى عشر لتعلن من خلالها ايران انها لن تتوانى عن خسارة اسواقها الاقليمية اذا ما ذهبت أية جهة عراقية للبحث عن المصلحة الوطنية واستثمار موارد الدولة وقدراتها حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية.

وامام هذه الحقائق التي يدركها صناع القرار العراقيون، تزداد الاولوية الى حماية السيادة الوطنية ووضع حد للعدوان الايراني المستمر والذي لا يهدد الاستقرار والسيادة الوطنية فحسب، انما يهدد وجود الدولة العراقية في ظل تطلعات العراقيين للتخلص من الهيمنة الايرانية واستثمار مواردهم الوطنية التي تعدها ايران مساساً بأمنها القومي، مما يرفع من مسؤوليات القوى السياسية في تشكيل حكومة قوية قادرة على صيانة الأمن الوطني وعدم التضحية بوجود الدولة لخدمة المصالح الايرانية.