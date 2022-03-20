لم يكن ضعيفًا.. ولكن!

لم يكن أنور السادات ضعيفًا لحظة وفاة عبدالناصر فى ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٧٠، يمكننا القول- بلا تزيد- إنه كان أقوى شخصية على الساحة، وكانت لديه ميزات جعلته بلا منافس حقيقى، فى ظل الأوضاع والنظام السياسى وقتها.

فى كتابه «البحث عن الذات»، أشار السادات إلى أن هناك عضوا قديما فى مجلس قيادة الثورة، حذر السادات من أن يخوض الانتخابات الرئاسية، حجة الزميل القديم كانت «أخشى لو قدمنا اسمك أن تكون محرجا فالبلد ترفضك، وإذا حدث هذا فسيكون معناه أن البلد بترفض ثورة٢٣يوليو»، لا يحتاج الأمر إلى ذكاء كبير لنعرف أن صاحب هذا الموقف كان حسين الشافعى. لا نعرف من أين جاء الشافعى أن البلد يرفض السادات، كل الشواهد أن السادات كان له قبول أكثر كثيرا من الشافعى الذى كان بلا رصيد حقيقى ولا إنجاز ضخم قبل ١٩٥٢ أو بعدها.

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الحق أن الشافعى لم يكن خائفًا على السادات ولا على ثورة يوليو، لم يكن السادات سيخوض انتخابا بالمعنى الدقيق، بل «استفتاء»، أى أنه كان بلا منافس، عالميًا نتائج الاستفتاء تكون إيجابية، الفارق بين استفتاء وآخر هو فى كثافة المشاركة والتصويت. حسين الشافعى لم يجد حرجًا بعد ذلك ليقول لبعض الصحفيين إن السادات لم يكن الأحق ولا الأصلح ليشغل موقع الرئيس، هو الذى تذرع بأن الدستور ينص على أن النائب الأول للرئيس هو الذى يتم ترشيحه؛ والسادات كان نائبا فقط، أى لا يجوز أن يتم ترشيحه، الطريف أن حسين الشافعى حاول إقناع قادة الاتحاد الاشتراكى بذلك، لكنهم رفضوا حججه وتمسكوا بالسادات وساندوه، لذا فإن إصرار السادات فى «البحث عن الذات »، على أن «مراكز القوى»، حاولوا المناورة لتعطيل أو عدم انتخابه رئيسا لا يتسق مع الوقائع والأحداث، التى تكشف العكس تماما، غاية ما يمكن تصوره أن بعضهم أراد أن يطمئن إلى استمرار وجوده مع الرئيس القادم.

كان كل الأطراف فى الداخل أو فى المحيط العربى والدولى يريدون للسادات النجاح، حفاظًا على مصر وعلى الأوضاع فى المنطقة التى كانت مرشحة للانفجار فى اى لحظة ومع أى خفة فى التقدير، كان مشهد الصراع العسكرى فى الأردن بين الجيش الملكى وقوات منظمة التحرير، مرشحا للتكرار فى أى لحظة. هذا المشهد المأساوى كان يتطلب بالضرورة حضور الدولة المصرية، متماسكة وقوية.

داخليا كان هناك فزع من الرحيل المفاجئ لعبد الناصر وكان الكل يريد تجاوز تلك اللحظة المؤلمة وضمان استمرار الدولة بلا انتكاسات، من جانب آخر كان هناك من انتظر أن يقع بعض التغيير وتخفيف بعض الإجراءات. ويمكن القول إن حسين الشافعى، كان حالة استثنائية.

أمام الكثيرين، عقب وفاة عبدالناصر مباشرة، حدث اجتماع لقيادات الدولة، جرى فيه الاستقرار على بيان الوفاة وإجراءات الجنازة، مع تحديد موعدها، وتسمية نائب الرئيس للرئاسة وضرورة نقل السلطة بسرعة وسلاسة، بل إن اختيار النائب ليلقى بيان الوفاة على الشعب وللعالم كله، كان يعنى ضمنًا أنه المرشح الوحيد للرئاسة؛ هذا مؤشر واضح، وتقديمه للرأى العام باعتباره الرئيس القادم، وفهم الجميع الرسالة، لكن فجأة يعلن النائب لهم أنه لن يكون رئيسًا وسيدير الأمور كنائب، كما ورد فى كتابه البحث عن الذا ت، صفحتى ٢٧٣، ٢٧٤، أن عبدالناصر عدل عن التنحى يوم العاشر من يونيو ٦٧، وقبل أن يستمر حتى إزالة آثار الهزيمة ثم تجرى بعدها الانتخابات الرئاسية، ومن ثم فإنه لا يريد خوض الانتخابات إلا بعد انتهاء أو إزالة آثار العدوان، الواقع أن ترك الدولة بلا رئيس ويديرها النائب لا يليق بدولة كبيرة، خاصة إذا كانت فى ظرف استثنائى جدا، بالتأكيد هذا يعكس عدم رغبة فى تحمل المسؤولية بكل تبعاتها، وربما أغرى ذلك الموقف حسين الشافعى بأنه الأحق. ظل الشافعى، حتى وفاته فى نوفمبر ٢٠٠٥، يرى أنه كان الأحق بالرئاسة بعد رحيل عبدالناصر.

بعض خصوم السادات ذكروا أنه رفض خوض الانتخابات بذريعة أن لا أحد يمكنه أن يملأ موقع ومكان عبدالناصر، ولكن لا بد للحياة أن تمضى.

تراجع السادات عن موقفه وقرر أن يتقدم للاستفتاء، أمام واقعتين، ذكرهما هو:

- الأولى أن الرئيس الجزائرى «هوارى بومدين » عرف برغبة السادات أن يظل نائبًا وأن مقعد الرئيس سيبقى خاليًا، فاعترض بشدة، لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى اهتزاز لصورة مصر أمام العالم، ويضعف دورها ومكانتها فى محيطها الإقليمى والعربى؛ قال بومدين للسادات «يجب أن ينتخب الشعب رئيس الجمهورية فورًا».

- الثانية أن السادات تلقى تقريرًا من القوات المسلحة، مفاده أن الظروف التى تمر بها البلاد صعبة للغاية وأن القوات المسلحة عليها واجب يجب أن تقوم به ومهمة مكلفة بها، وهى تحرير الأرض، ولذا فإنهم بحاجة إلى قائد أعلى يعملون تحت رئاسته وفى ظله يمكنهم تحقيق الهدف وأداء المهمة.

هذا التقرير أو المذكرة التى وضعت بين يدى النائب تقول عدة أمور، كانت غائبة عنه، أهمها أن نائب الرئيس لا يمكنه أن يصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن القائد الأعلى هو رئيس الجمهورية وأنه وحده- الرئيس- من يملك التوقيع على قرار الحرب، ولذا لا حرب فى ظل عدم وجود رئيس منتخب، هنا ذروة الإدراك لمعنى الدولة ومدى المشروعية بها، ويصدر ذلك عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مذكرة تعد مفخرة لهذا الجيش ودليل انضباط شديد وإدراك عميق لمسؤوليتها الوطنية والحفاظ على معنى ومفهوم الدولة.

وأن توجه المذكرة إلى نائب الرئيس فى ظل غياب الرئيس بالوفاة، فهذا يؤكد مدى احترام الشرعية الدستورية وعدم منازعة النائب، إن لم نعتبرها مؤشرًا على الدعم والمساندة، لذا كان من الخطأ الكبير اتهام القائد العام الفريق فوزى بعد ذلك بالمشاركة فى تآمر على الرئيس، مع أحداث مايو٧١، ومن حسن الحظ أن الرئيس السادات نفسه انتبه إلى ذلك وتبين خطأ ذلك الزعم ورد للفريق فوزى اعتباره فى خطاب عام، أكثر من مرة.

يمكننا القول إن الرئيس الجديد هو الذى أضعف نفسه بنفسه فى البداية، أو أنه ما أجاد تقديم نفسه، وتلك مسؤوليته هو، فقد جرى الاستفتاء وصار السادات رئيسًا للجمهورية وأدى اليمين الدستورية، لكن فى البرلمان، وكان اسمه وقتها مجلس الأمة، كان أداؤه ضعيفًا، ذهب أمام تمثال نصفى للرئيس عبدالناصر وتوقف مطولًا وبدا متأثرا وكأنه يقرأ الفاتحة، ولم يتقبل الرأى العام هذا المشهد. التعامل مع الموت واحترام ذكر واسم المتوفى له أساليب وأداء آخر، ليس من بينها ما قام به الرئيس السادات يومها، المصريون يتوقفون أمام التماثيل للانبهار بالقيمة التاريخية والرمزية لأصحابها أو لالتقاط الصور التذكارية، أما التأثر على هذا النحو وقراءة الفاتحة فيكون أمام المقبرة. فى المدافن كان من الممكن له المرور بقبر عبدالناصر قبل التوجه إلى المجلس أو بعدها مباشرةً، لم يهضم الرأى العام ذلك المشهد وصار موضعًا للتندر وللنكتة السياسية، وحين راح يلقى كلمته الأولى أمام السادة النواب ذكر لهم أنه جاءهم وسيسير على طريق عبدالناصر، وكان الأحرى أن يقدم نفسه.. ذاته هو، لا على أنه مجرد ظل لعبد الناصر أو امتداد له، لم يكن الرأى العام يريد منه ذلك ولا أجهزة الدولة، الرأى العام فى مصر وفى العالم كله يعرف مقولة «مات الملك؛عاش الملك»، هناك تفسير سلبى لتلك المقولة لدى البعض باعتبارها دليل عدم وفاء للميت، لكن لها وجه آخر إيجابى وهو أن لكل ملك أو رئيس شخصيته وأداءه الخاص، مهما كانت العلاقة بين السابق واللاحق، حتى لو كانت رابطة الأبوة والبنوة وليست رابطة الزمالة ورفقة المشوار.

لم يكن الرئيس السادات مطالبا بذلك، ولم يكن ليؤاخذ لو لم يقله، وكان يجب أن يمنح نفسه هامشا من الحرية مستقبلا، خاصة أنه كانت لديه بعض التحفظات حول كثير من السياسات القائمة، سوف يحاسب سياسيا على ذلك الموقف، فيما بعد، وربما إلى يومنا هذا. وازدادت المحاسبة، خاصة من محبى عبد الناصر، بعد أن أعلن واتخذ الكثير من السياسات التى تتعارض مع سياسات عصر عبدالناصر.

وإذ لم يكن مطالبًا بتلك المقولة التى تعهد بها أمام نواب الأمة «جئتكم على خطا عبدالناصر»، فإنه لم يكن مطالبًا بأن يعلن رفضه أو عداءه لسياسات ونهج سلفه. كان عليه أن يقدم نفسه ومشروعه.

والحديث ممتد.

* نقلا عن "المصري اليوم "