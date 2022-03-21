سيناريوهان للأزمة الأوكرانية

لقد مر على اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أكثر من ثلاثة أسابيع عند كتابة تلك السطور، ورغم ذلك، فقد أمكننى أن أقرأ مئات التحليلات والتعليقات والتوقعات بشأن مسارات القتال ومآلاته السياسية فى وسائل إعلام ومراكز بحوث عربية أو أجنبية.

وكما أضحى كثيرون يعلمون، فإن المسألة لا تتعلق بنزاع روسى - أوكرانى، بقدر ما هى فى حقيقتها صراع مصالح وإرادات بين الغرب المتجسّد فى الولايات المتحدة، وحلف «الناتو»، ومن خلفه أوروبا المحايدة أو «غير المحايدة» من جانب، وبين روسيا البوتينية من جانب آخر.

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لا توجد أوكرانيا فى تلك الأزمة إلا بوصفها حطب هذا القتال، الذى سيُشعله الجانبان فى طريقهما لحسم النزال وتحقيق المصالح الحيوية لكليهما، ومثلما ستفاقم تلك الحقيقة الانزعاج والمرارة والشعور بالأسى على هذه الدولة وهذا الشعب الذى يتعرّض للدمار والخراب والقتل والتشريد، فإنها ستُساعدنا كذلك على توقع المآلات الأقرب للتحقّق.

صحيح أن المقاومة الأوكرانية على الصُعد العسكرية والسياسية والإعلامية ما زالت حتى هذه اللحظة قادرة على حصد الإعجاب فى مواجهة آلة عسكرية ضخمة ومؤثرة تُعد بين الأقوى فى العالم، وجيش مُدرب وخبير بطرق القتال خارج الديار، لكن الأكيد أن هذا الصمود النسبى وبعض ما يتحقّق من نجاحات تكتيكية يبقى فى جزء كبير منه نتاجاً لدعم غربى واسع وسخى على جميع الجبهات، وقد تم استخدام طيف عريض من الأدوات الناعمة والخشنة لإبقائه فعالاً ومؤثراً فى مسارات المعركة.

تريد روسيا البوتينية أن تعيد إنتاج صورتها ودورها ومكانتها فى هذا العالم كقطب عالمى يمكن أن يشارك فى قيادة الشئون الدولية ويحظى بالاعتبار الكامل، وفى الحد الأدنى من هذا الطلب أن تحمى فضاءها الجيوسياسى من تغول الغرب وتوسّع «الناتو»، بحيث تبعده عن خاصرتها الرخوة، وتُحبط خططه فى حصارها وتحجيمها والقدرة على عزلها.

ويريد الغرب من هذه المواجهة أن يستدرج روسيا إلى مستنقع جديد فى أوكرانيا، بحيث يستطيع أن يستنزفها ويضعها على لوحة «التنشين» عالمياً، ليُكمل خطته فى شيطنة بوتين وتجريده من الاعتبار، ويفقد الروس مرتكز مكانتهم الرئيسى الممثل فى القدرة العسكرية، ويمنعهم من التلويح باستخدامها. وفى الحد الأدنى من هذا المطلب، فإن الغرب سيريد أن تخفق روسيا فى سياساتها الرامية لتقييد خطط حصارها، والقبول بجوار ينتمى إلى حلف «الناتو» وتُزرع فيه قواعده ومنصات إطلاق صواريخه.

فإذا كانت تلك هى ذرائع الطرفين فى هذا النزال، فماذا عن سيناريوهاته المتوقعة؟

ستجد ضمن آلاف الأخبار والتحليلات والتعليقات التى قيلت وكُتبت على هامش تلك الحرب الكثير من محاولات استشراف مآلات الأزمة، وبعض هذا الاستشراف للأسف الشديد ذهب إلى مواضع بعيدة بسبب الميل أو التمنى أو المبالغة والتهويل؛ إذ يتوقع بعض الباحثين والمحللين أن تؤدى هذه الحرب إلى خسارة صادمة لبوتين، تزعزع مكانته فى الداخل، وتشجّع بعض الأوليجاركية النافذين على إطاحته من الحكم، وهو تخيل لا يعكس إلا تمنيات؛ إذ يبدو أن «بوتين» ما زال يتمتع بالقدر اللازم من السيطرة والدعم الداخليين فى إطار الأزمة حتى تلك اللحظة.

ومن بين التوقعات الرائجة أيضاً أن يتطور الصدام إلى حرب عالمية ثالثة، تُستخدم فيها الأسلحة النووية، وتحول أجزاء كبيرة من العالم إلى أنقاض، وهو توقع مُغرق فى التشاؤم، وقليل الثقة فى قدرة الجانبين المتصارعين على احترام خطوط التماس بينهما، وعدم التورّط بإشعال حرب كونية، لن يكون فيها منتصر بطبيعة الحال.

وعلى جانب آخر، يبدو أن قطاعاً من المحللين الذين أظهروا إعجاباً وتأييداً لبوتين، سواء لأسباب أيديولوجية أو على خلفية العداء السافر لـ«الإمبريالية والتغول الغربى»، راح يتوقع سيناريو غير مُرجح، يتحدث عن حسم تام لنتائج القتال لمصلحة الروس، بما يُفضى إلى أن يُملى بوتين شروطه على أوكرانيا، ومن خلفها داعمها الغربى، بشكل يعيد صياغة سياسات «الناتو» حيال دول أوروبا غير المنضمة له، ويحقّق هزيمة كاملة للغرب فى تلك المعركة، وانتصاراً خالصاً لروسيا، تحتفل بعده بتأمين فضائها الجيوسياسى، وتنطلق تالياً لتوسيع دورها العالمى.

من جانبى، لا أعتقد أن أياً من تلك السيناريوهات قابل للتحقق، فى ظل إحجام الغرب عن التورّط عسكرياً فى النزال من جهة، والصعوبات التكتيكية البالغة التى يواجهها الروس مع المقاومة الأوكرانية، فى ظل الدعم السياسى واللوجيستى الغربى اللامحدود، من جهة أخرى.

وتأسيساً على ذلك، فثمة سيناريوهان أكثر واقعية لتلك الأزمة على المدى المتوسط؛ أولهما يحمل أنباء مبهجة للغرب؛ إذ ينجح فى توريط الروس فى «المستنقع الأوكرانى» لسنوات من القتال، الذى سيتحول فى جزء منه إلى أساليب العصابات فى ظل استراتيجية «حرب هجينة»، بما يُضعف روسيا، ويأخذها إلى هزيمة جديدة تفاقم متابعها وترسّخ عزلتها.

أما السيناريو الثانى، فيتجسّد فى قدرة روسيا على إسقاط كييف، وتقليل فاعلية المقاومة الأوكرانية، وتحقيق نجاحات عسكرية ملموسة، وصولاً إلى موقع تفاوضى قوى، يسمح بتدخل وسطاء كالصين أو غيرها، لإدراك حل وسط يسمح لروسيا بتحقيق أهدافها فى لجم توسع «الناتو» وحياد أوكرانيا، مع الحفاظ على سيادتها الجوهرية.

وعلى عكس ما نأمل، وللأسف الشديد، فإن تطورات القتال، وما يحمله من مآسٍ، ستكون العامل الأكثر ترجيحاً لأحد هذين السيناريوهين.

* نقلا عن "الوطن"