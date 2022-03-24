الكويت بين الفطرة والحداثة

عشت فى الكويت سنوات طويلة من حياتى، إضافة إلى السنوات التى عشتها فى أروقة الحياة الدبلوماسية الشاقة والشائقة فى كل من بريطانيا واليابان وإيطاليا، وبالطبع مصر.

وفى المرة الأخيرة التى كنت فيها بالكويت، طافت بخيالى الذكريات البعيدة والقريبة المحفورة فى الروح والذاكرة معًا بحلوها ومُرِّها منذ سافرت إليها متخرجة حديثًا فى قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بلا خبرات ولا تجارب فى الأسفار والعمل.

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ولم أكن لمرة واحدة وحدى عندما تطأ قدماى أرض مطار الكويت، حيث كان ينتظرنى بعباءته الذهبية، وغطاء رأسه الأبيض، وعقاله الأسود، نخطو معًا إلى قاعة التشريفات، حيث القهوة العربية والأقرباء، ثم السيارة الفارهة السوداء التى تنتظرنى، لتقلنى إلى المنزل العريق فى وسط المدينة.

أذكره بقوة وأنا أعبر الممرات، ويطفر الدمع من عينىَّ، وأسأل: هل يعود الغائب؟

إنه زوجى عبدالرحمن العتيقى (15 من إبريل 1928 - 12 من يونيو 2020 ميلادية) الذى لم تغيبه الأيام، ولا يقدر النسيان على الاقتراب منه، أو محو صورته أو حتى التشويش عليها؛ فقد فعل الكثير لى، ولبلدى مصر عندما كان وزيرًا للبترول، ووزيرًا للمالية، ومستشارًا بعد ذلك لأمير دولة الكويت، إذ كان أحد رواد نهضة الكويت الحديثة، وأسهم فى تأسيس صندوق الأجيال القادمة، وهيئة الاستثمار الكويتية، والصندوق الكويتى للتنمية، وله مشاركات وطنية عديدة ودور لافت وبارز فى تحرير الكويت من الغزو العراقى لها سنة 1990 ميلادية.

وأرانى هذه المرة فى كويت أخرى لا أعرفها، ولكننى أتعرف إليها من جديد بعد غياب السند الذى كان لى فى هذه الحياة الصعبة.

وأشرد سائلة نفسى: هل يتغير المكان برحيل أهله، بذهاب أصحابه؟

أعوام طويلة مرت منذ جئت إلى الكويت أول مرة وأنا فى بداية العشرينيات من عمرى، حيث كانت وقتذاك صحراء لا نماء فيها، وكانت درجة الحرارة فوق الاحتمال، ولم يكن هناك زرع يمتص حرارة الجو، فالمناخ فى منطقة الخليج العربى يعد مناخا صحراويا، حيث يقل سقوط الأمطار، وترتفع درجة الحرارة فى الصيف وتنخفض فى الشتاء، ونتيجة لموقع منطقة الخليج بالقرب من المياه، فإن الأجواء مشبعة بالرطوبة طوال العام، وهذه أجواء لم أعتدها ولم آلفها أنا ابنة الإسكندرية. وكانت الأبنية فى الكويت وقتذاك صغيرة، والأسطح بلا أفنية، وكان هناك قصر واحد فقط وسط الخليج، هو قصر الشيخ دعيج الصباح وزوجته منيرة الهلال، والتى كانت إحدى قريبات زوجى (الذى لم أكن آنذاك قد تزوجته بعد)، والمعروفة بصداقتها لأم كلثوم، والتى منحتها هدايا كثيرة من أشهرها دَبّوس للزِّينة كبير نسبِيًّا «بروش» نادر على هيئة هلال مصمم من ألماس الحر، إذ يحتوى على 356 فصًا من ألماس ذى القيمة المادية المرتفعة، وقد اشترته من صائغ فى الكويت، وظهرت به أم كلثوم فى حفلات غنائية كثيرة، ومن ثم اشتهرت به، حيث كانت تحرص على ارتدائه بصورة متكررة، ربما بسبب قربها وصداقتها وحبها وتقديرها للشيخة منيرة، وكذا لندرة «البروش». كانت الحياة قاحلة وصحراوية صعبة بالنسبة لى، وأنا ابنة الإسكندرية، حيث البحر الأبيض المتوسط، ونسيج الحياة الزاخمة بين الأعراق والجنسيات فى مدينتى التى تشكل سيرتها ووجهها العريق.

كنت قد أتيت إلى الكويت لأعمل بالتدريس، واختبار إذا ما كنت سأتحمل الحياة الزوجية من زميل لى كويتى كان يدرس معى بالجامعة؟

أتيت إلى المدينة التى تأسست، عام 1613 ميلادية، وتولى الحكم فيها أسرة آل الصباح، وهم فرع من قبائل العتوب (هو حلف قبلى لمجموعة من الأسر فى شرق الجزيرة العربية، استطاع فرعان منها إقامة دول عربية على ساحل الخليج العربى، منذ القرن الثامن عشر الميلادى، وهم آل الصباح وآل خليفة، بينما لم يكن للجلاهمة الفرع الثالث أى كيان سياسى خاص بهم)، وكان غالبية سكان الكويت يمتهنون حرفة الغوص فى الخليج العربى للبحث عن اللؤلؤ، إذ كانت تلك الحرفة هى العصب الأساسى للاقتصاد الكويتى حتى 30 من يونيو عام 1946 ميلادية، حينما بدأت الحقبة النفطية بتصدير أول شحنة نفط، ويومها قال الشيخ أحمد الجابر الصباح، أمير الكويت (1885 - 29 من يناير 1950ميلادية): «إنه ليوم سعيد هذا اليوم الذى نحتفل فيه بتصدير الشحنة الأولى من نفط الكويت، ولا شك فى أن كل شخص من شعبنا وأصدقائنا سيفرح معنا بهذا الحدث». وكذلك ممارسة التجارة البحرية بين الهند وشبه الجزيرة العربية، ولم تكن الكويت قد نالت استقلالها عن بريطانيا، فى 19 يونيو سنة 1961، حيث أُلغِيَت معاهدة الحماية البريطانية فى 19 من يونيو سنة 1961 ميلادية، وتم إعلان استقلال دولة الكويت، وفى الحادى عشر من نوفمبر سنة 1962 أُصدِرَ الدستور.

الكويت الجديدة صارت المساحات الخضراء فيها شاسعة، وعدد العمارات والأبنية الشاهقة الارتفاع كأنها ناطحات السحاب كبيرًا كأننى فى نيويورك. فهى تحتوى على العديد من المظاهر العمرانية العصرية والمبانى والأبراج الشاهقة ومجمعات التسوق الضخمة التى شيّدت على أحدث الطراز المعمارية الحديثة والغربية خصوصًا. وعلى الرغم من التقدم المدنى والمعمارى والتكنولوجى الذى لحق بالكويت، صرت أفتقد الفطرة والعفوية والبساطة والأحلام الجميلة وسهولة العيش، وحلت محلها السرعة والملل واللهاث وانتشر الضجيج، والطرق المتداخلة والجسور الكثيرة. وأفتقد كل من رحل من الأحباب والأصدقاء، فقد فقدت عددا كبيرا ممن عرفت وصادقت من عظماء هذا البلد، فقد ذهب الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد السابق (8 من محرم 1348 هـجرية / 16 من يونيو 1929 - 29 من سبتمبر 2020 ميلادية)، وقد عرفته وزيرا للخارجية زمنا طويلا، كما رحل الأمير جابر الصباح الأمير الأسبق (29 من مايو 1926 - 15 من يناير 2006 ميلادية)، كما رحل الشيخ سعد العبد الله الصباح (1930 - 13 من مايو 2008 ميلادية) وكان وزيرا للداخلية وأميرا للكويت مدة قليلة، وكان صديقا مقربا لنا أثناء الحياة الدبلوماسية. هل صرت غريبة على الكويت أنا التى أحمل جنسيتها من عشرات السنين، أم هو الرحيل الذى ينزع من المكان دفئه وحميميته ومكانته فى قلبى؟.

نقلا عن المصري اليوم