تعزيز الحوار بين المكسيك والمملكة العربية السعودية

تبدأ اليوم زيارتي الرسمية إلى الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وهي المحطة الأولى في جولة عمل لثلاث دول رئيسية في المنطقة، تليها زيارة عمل إلى الهند. تأتي زيارتي هذه تلبية لدعوة من سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي استقبلته في المكسيك في 29 نوفمبر من العام الماضي.

في هذه السنة تحتفل المكسيك والمملكة العربية السعودية بالذكرى السبعين لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، وهي بمثابة فرصة مثالية لتعزيز الحوار بين البلدين. بالنسبة للمكسيك تعتبر المملكة العربية السعودية ذات أهمية قصوى: لدينا حوار سياسي قوي، سواء على الصعيد الثنائي أو في مجموعة العشرين.

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ستساهم هذه الزيارة في العمل على الفرص المشتركة بيننا فيما يخدم مصلحة مجتمعات البلدين، وفي نفس الوقت ستعزز حضور المكسيك في هذه المنطقة الاستراتيجية.

في هذه المناسبة سألتقي مع نظيري السعودي لتقييم تعاوننا المشترك، وكذلك مع أعضاء مجلس الشورى السعودي، الهيئة التشريعية بالمملكة. كما سأعقد اجتماعات مع جهات عدة: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة واتحاد الغرف التجارية السعودية.

على مستوى العلاقات الثنائية، لدينا ثلاث فرص مهمة:

الأولى هي تعميق الحوار السياسي في إطار الرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتطوير قطاعات مثل الصحة والتعليم وقطاعات الأغذية الزراعية والبنية التحتية والترفيه والسياحة. تعمل الحكومتان على مبادرات مشتركة من أجل تنمية بلدينا.

والثانية هي في إطار استراتيجيات "مبادرة السعودية الخضراء" و "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتان تعتبران خارطة طريق حكومة المملكة العربية السعودية لمواكبة الالتزامات الدولية بشأن البيئة. من خلال هذه المبادرات، تهدف المملكة العربية السعودية إلى زراعة 450 مليون شجرة بحلول عام 2030 من أجل استعادة استخدام الأراضي وتحسين جودة الهواء ومكافحة التصحر وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة. يتلاءم هذا البرنامج تمامًا مع أهداف المبادرة المكسيكية "Sembrando vida" التي تم تمديدها بالفعل إلى العديد من البلدان في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. سنتبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول هذه المبادرات الهامة.

والثالثة هي تدويل الشركات المكسيكية، من أجل تعزيز وجودها والمساهمة في خلق فرص عمل في المكسيك. ولهذه الغاية فإنه يرافقني بعض رجال الأعمال المكسيكيين من قطاعي البنية التحتية والسياحة، والذين سيساهمون أيضًا في تعزيز التبادلات بين البلدين.

نسعى للمساهمة في تعميق العلاقة السياسية بين المكسيك والمملكة العربية السعودية، وكذلك على دمج المزيد من الموضوعات الفاعلة في العلاقة الثنائية لتوسيع نطاقها.

وفي هذا الإطار، سأعقد لقاء مشتركا مع بعض رجال الأعمال المكسيكيين المقيمين في المملكة العربية السعودية والذين يساهمون بشكل فاعل في تنمية هذا البلد.

نأمل في الاستفادة الكاملة من الفرص التي حددناها لتعزيز علاقة المكسيك بالمملكة العربية السعودية، وزيادة حضور المكسيك في هذه المنطقة الهامة، بالإضافة إلى المساهمة في أهداف التنمية الوطنية لحكومة الرئيس لوبيز أوبرادور.