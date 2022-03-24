عبدالله النيبارى.. عروبيًا وصديقًا

يوم الأحد الماضى، وبينما كنت أستعد لزيارة دولة الكويت الشقيقة لأول مرة منذ ستة أعوام، بلغنى نبأ وفاة السياسى والبرلمانى والمفكر الكويتى الأستاذ «عبدالله النيبارى» بعد صراع طويل مع المرض. وبوفاته تكون صفحة مهمة من صفحات النضال الديمقراطى العربى فى دولة الكويت قد طُويت بعد أن رحل أبطالها عن عالمنا واحدًا بعد الآخر. وقد شاء القدر أن يكون آخرهم «الأستاذ عبدالله»، وأن يقضى نحبه فى اليوم ذاته الذى تُقام فيه أمسية تأبين زميله ورفيق دربه الدكتور «أحمد الخطيب».

لم يكن «النيبارى» سياسيًا عاديًا ممن «يزاولون» بعض النشاط السياسى أو البرلمانى بضعة أعوام ثم ينتقلون بعدها لشاغل آخر، بل كان من الجيل الذى وهب حياته للقضايا التى آمن بها، قضايا التحرر السياسى والقومية العربية والاستقلال الاقتصادى والديمقراطية والعدالة ومحاربة الفساد، فعاش بها ومعها حتى صار رمزًا لها.

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سيرته السياسية معروفة، وقد تداولتها الصحف الكويتية والعربية خلال الأيام الماضية، بما فيها انتخابه للبرلمان خمس مرات (وخسارته أيضًا فى مرات أخرى، كما يجدر بسياسى مؤمن بالديمقراطية)، ودوره الرائد فى المنبر الديمقراطى. ولهذا فما أود إلقاء الضوء عليه هو معرفتى به شخصيًا التى سبقت إدراكى لمكانته العامة وعطائه السياسى.

فقد كان من جيل والدى، الكاتب أحمد بهاء الدين، رحمه الله، وجمعتهما معرفة وثيقة وصداقة واهتمام بالقضايا المشتركة. فلما انتقل والدى للإقامة فى الكويت عام ١٩٧٦، رئيسًا لتحرير مجلة «العربى» استقبلته الكويت وأهلها بحفاوة، وكانت آنذاك واحة للحرية والإبداع وملتقى للمثقفين من كل أرجاء الوطن، وعلى رأسهم الأستاذ عبدالله، وزوجته السيدة «فريال فريح». ومرت السنوات، وعدنا لمصر عام ١٩٨١، وانشغل كلٌّ بما وراءه، ولكن الصداقة لم تنقطع ولم تخفت، وسأكتفى بسرد ثلاثة مشاهد منها:

الأول فى صيف ١٩٩٦، مع وفاة والدى بعد سنوات طويلة من المرض، فكان الأستاذ عبدالله و«الخالة فريال»- كما كنا نسميها- فى مقدمة الحاضرين من الكويت، وظل واقفًا بجوارى فى مسجد «عمر مكرم»، متلقيًا العزاء كأهل الفقيد وأكثر.

والمشهد الثانى فى ديسمبر ٢٠١٠، ليس فى القاهرة بل فى قرية «الدوير» بجنوب أسيوط، إذ حضر الأستاذ عبدالله وفريال حفل افتتاح مركز أحمد بهاء الدين الثقافى، مشاركين مع الراحلين السيد «عبدالمحسن قطان»، والدكتور «كمال الشاعر»، ومعهم السفير «الأخضر إبراهيمى». وقد كان حضور الأستاذ «عبدالله» بالذات مؤثرًا لأنه كان و«فريال» تعرضا لمحاولة اغتيال فى الكويت عام ١٩٩٧، نَجَوَا منها بأعجوبة، ولكن تركت معه آثارًا لم تفارقه، فكانت مشقة السفر لقريتنا والعودة منها فى ذات اليوم مضاعفة، ولكنه تحملها بابتسامته الرقيقة الودودة التى عُرف بها ولم تفارقه قط، مع أنها كانت تُخفى عزيمة جبارة، وشخصية قوية، وموقفًا صلبًا.

ولعل من الشواهد الخالدة لهذه الشخصية الفريدة فى قوتها ورقتها معًا، أنه أصدر عام ٢٠١٤ بيانًا أعلن فيه الصفح عمن حاول اغتياله قبل سنوات والتقاه فى منزله بعد الإفراج عنه وقبل اعتذاره.

أما المشهد الثالث ففى أعقاب ثورة يناير ودخول مصر دوامة الصراع السياسى. فلما قامت ثورتنا الثانية فى يونيو كانت سعادة أهل الكويت وفرحتهم بزوال الخطر الإخوانى لا تقل عن فرحتنا. وفى نهاية ٢٠١٤ فوجئت بمكالمة تليفونية من «الخالة فريال» تخبرنى بأن مجموعة سيدات كويتيات قمن بتكوين رابطة باسم «المبادرة الكويتية لمساندة مصر» تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر الكويتية، وبرئاسة السيدة عادلة الساير، وأنها قد طرحت عليهن اقتراحًا أن تكون باكورة أعمالهن فى قرية «الدوير».

وخلال السنوات التالية قامت الجمعية بتنفيذ مشروعات المبادرة الكويتية لتجديد وتطوير المستشفى المركزى، وخمس مدارس، والوحدة الصحية، ومركز الشباب، ومركز أحمد بهاء الدين الثقافى، وإنشاء مركز لدعم وإدماج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة. ولليوم، فإن كل طوبة فى «الدوير» جرى بها تنفيذ هذه المشروعات تمثل لى رمز هذه الصداقة الفريدة، ليس مع عائلة «النيبارى» وحدها بل مع أهلنا وأصدقائنا فى الكويت الشقيقة.

رحم الله الأستاذ «عبدالله»، وألهم السيدة فريال وأسرتها الصبر والسلوان، وخالص العزاء لأهل الكويت، وستبقى ذكراه خالدة فى سجل التيار القومى العربى التقدمى.

* نقلا عن " المصري اليوم "