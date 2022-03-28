الأزمة الأوكرانية.. والحرب الهجين

يستسهل البعض توقع مآلات المعركة المستعرة حاليًا فى أوكرانيا، فيبادر إلى القول إن «القدرة العسكرية الروسية الضخمة والنوعية ستتمكن من حسم الأمر، بما يسفر عن انتصار ساحق تركع فيه كييف، ويتجرع الغرب من ورائها مرارات الهزيمة». وعلى المنوال نفسه يذهب آخرون إلى توقع نتيجة مغايرة تمامًا؛ إذ يعتمدون على طوفان كاسح من الأخبار والتحليلات الغربية التى ترى أن «أوكرانيا ستصمد، وستمرغ أنف القوة الروسية فى التراب، بما يوفره لها الدعم الغربى من وسائل مقاومة صلبة وناعمة، ما يفضى إلى هزيمة استراتيجية ساحقة للروس».

والواقع أن محاولة استشراف نتائج تلك الأزمة على الصعيدين العسكرى والسياسى أصعب بكثير مما يبدو وأكثر تعقيدًا؛ إذ يمكن القول ببساطة إن الحرب الدائرة حاليًا فى أوكرانيا تمثل الأنموذج الأوضح لما باتت عليه الحروب اليوم وما ستكون عليه مستقبلًا؛ وهذا الأنموذج هو ما اصطلحت على تسميته مستودعات التفكير العالمية الرصينة: «الحرب الهجين».

مادة اعلانية

لا يمكن النظر إلى الحرب بوصفها مفهومًا «استاتيكيًا» ثابتًا مستقرًا، وإنما هى حالة متغيرة بتغير الأزمنة والأدوات والتحديات التى تفرضها أوضاع التنافس والنزال.

لذلك، يمكن قبول التصنيفات التى أقرها علماء وباحثون مرموقون فى شأن أجيال الحرب المختلفة، التى سبق أن وصفها فيلسوف الحرب الأشهر كلاوزفيتز بأنها «تتلون كالحرباء».

ويبدو أن أحدث أجيال الحرب وأكثرها تعبيرًا عن حالة النزال الراهنة ليس سوى جيل «الحرب الهجين» (Hybrid Warfare)، التى يمكن تعريفها بأنها «استراتيجية عسكرية تجمع بين الحرب التقليدية، والحرب غير النظامية، والحرب السيبرانية»، وهى أيضًا «الهجمات التى تستخدم فيها الأسلحة كافة، وأساليب الحرب المختلفة، بما فيها حرب المعلومات»، أو هى «توليفة من أنواع مختلفة من التهديدات، تتضمن استخدام الوسائل التقليدية والتخريبية والسيبرانية».

سيكون بمقدورنا أن نُعرّف معظم الحروب التى جرت قبل الحرب العالمية الأولى بأنها «حروب تقليدية»؛ إذ ينتظم الجيشان المتقاتلان فى جبهتين متقابلتين، تم تحديدهما سلفًا، ويستخدم كلاهما أنواعًا متقاربة من الأسلحة، ويتم حسم المعركة من خلال القدرة على إيقاع أكبر قدر من الخسائر فى القوة المعادية، بما يجبرها على تقديم تنازل، أو يحملها على الاستسلام.

لكن الحروب أخذت تتلون لاحقًا، وتتخذ أشكالًا مختلفة؛ وهو الأمر الذى واكبه التنظير الخاص بتقسيم الحروب وتمييزها إلى أجيال، وصولًا إلى أحد أحدث هذه الأجيال، الذى وُصف بأنه جيل «الحرب اللامتماثلة».

نشأ مصطلح «الحرب اللامتماثلة» لمقابلة حالة الحرب التى ينخرط فيها جيش نظامى فى مواجهة «عصابة» أو جماعة مسلحة غير نظامية؛ وهو أمر تكرر كثيرًا مع بروز التهديد الإرهابى فى مناطق مختلفة من العالم.

لكن مصطلح «الحرب اللامتماثلة» لم يعد قادرًا على تفسير وشرح حروب جديدة اندلعت فى أكثر من بقعة؛ وهى حروب شهدت انخراط قوات نظامية ولا نظامية، وتوظيف أدوات جديدة، لم يكن بالوسع توظيفها فى الحروب السابقة، والأهم من ذلك أن جبهة تلك الحروب اتسعت لتشمل الفضاء الإلكترونى باعتباره ساحة مهمة للمواجهة وتحقيق الاختراق.

مع بروز مصطلح «الحرب الهجين» ومعاينة أثره فى واقع الحروب، لم يعد مفهوم الحرب مقتصرًا على العمليات الحربية فى جبهات القتال؛ إذ اختفت الحدود الفاصلة بين حالتى الحرب واللاحرب، وبين المقاتل والمدنى، وبين الأدوات والوسائل الاجتماعية وآليات القتال.

لقد تغيرت طبيعة التسليح بموازاة ترسخ حالة «الحرب الهجين»، وبينما تظل البندقية والطائرة والصاروخ والعبوة الناسفة أدوات مهمة فى تلك الحرب، فإن أدوات جديدة تنضم إلى قوائم التسلح؛ وبينها أجهزة كمبيوتر، و«هاكرز» محترفون، ومعلومات مضللة على وسائط «التواصل الاجتماعى»، وعقوبات اقتصادية وسياسية.

يحارب الروس بالمدفع والمدرعة والصاروخ و«المرتزقة» والهجمات السيبرانية والتعتيم على الإعلام الغربى، بينما يواجههم الأوكرانيون بكل هذه الوسائل، مضافًا إليها الآلة السياسية والاقتصادية والإعلامية واللوجستية والسيبرانية الغربية الضخمة والمؤثرة. والعالم يشاهد ويتابع ويدفع الأثمان الموجعة، ويخفق فى توقع المآلات.

نقلا عن المصري اليوم