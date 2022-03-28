ما قبل الصراع

هناك كتاب وصحفيون كبار محبون للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفى بعض اللحظات يحار المرء فى بعضهم، هل ما لديهم حب- فعلا-للسادات أم رفض وكراهية للرئيس عبدالناصر ومرحلته وكبار معاونيه، يمكن أن نجد نبرة الكراهية هى الأعلى والدليل أنهم لم ينجحوا كثيرا فى الدفاع عن السادات ومشروعه بقدر نجاحهم فى الهجوم على عبدالناصر، ولم يشرحوا توجهات السادات جيدًا، رغم أنه شخصية خصبة جدا جدا للكتابة وللبحث التاريخى والسياسى، لم ينجحوا فى الدفاع عنه حيًا أو ميتًا؛ والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة، يكفى كتاب هيكل «خريف الغضب»، الذى يمكن القول بكل تجرد إنه أضعف كتب هيكل، خاصة فى الفصل الذى تناول فيه جذور السادات والفصل الذى تناول فيه «الإسلام السياسى»، ومع ذلك فشلوا جميعًا فى الرد عليه، غاية ما فعله بعضهم هو «شتم» هيكل.

ربما يكون الأستاذ أنيس منصور أوضح نموذج، على أن القضية كانت رفض عبدالناصر وكراهيته بأكثر مما هى حب للسادات، قدم أنيس كتاب «عبدالناصر المفترى عليه والمفترى علينا»، الذى وظف موهبته الضخمة فى الهجوم على عبدالناصر وعصره، نجح الكتاب نجاحًا واسعًا وزادت طبعاته فى وقت قصير، وحقق لفترة أعلى المبيعات؛ لكنه لم يقدم كتابًا موازيًا وبنفس القوة فى الدفاع عن السادات، الحق أن الهجوم على عبدالناصر وقتها كان استنفد غرضه، لم يضف الكتاب جديدًا، لكنه نجح بفضل أسلوب أنيس فى الحكى والكتابة، أسلوب جذاب وأخاذ. الذى كان يستحق أن يكتب عنه بهذه الدرجة من الحماس هو السادات، خاصة من أنيس، الذى كان مقربا من السادات وكان يكلف منه ببعض المهام؛ لكن يبدو أن دافع الكراهية أقوى فى تحريك الرغبة فى الكتابة لدى بعض كبار الكتاب، نفس الأمر نجده لدى هيكل فقد تحمس لوضع «خريف الغضب» الذى يمثل هجائية مريرة للسادات، لم يضع كتابًا بنفس الحماس (حبًا) عن عبدالناصر، كتابه «عبدالناصر والعالم»، كان أقرب إلى أن يكون كتاب مناسبة، ويبدو أن القراء يقبلون أكثر على الكتب التى كتبت بمداد المرارة ومشاعر الكراهية.

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ظل أنيس منصور يمنى القراء بأن لديه مشروع كتاب ضخم عن السادات به الكثير والكثير من الأسرار، وأنه سيكشف الكثير ويقلب المائدة على كل من كرهوا السادات أو رفضوا سياساته، لكنه علق صدور الكتاب على مراجعة الرئيس مبارك له، نظرا لارتباط ما سيقوله بالأمن القومى المصرى، وحدث أن ناقشت الأستاذ أنيس طويلًا فى هذا الأمر، كان ذلك، صيف سنة ٢٠٠٧، قبل بدء جلسة المجلس الأعلى للثقافة، التى يتم فيها التصويت على جوائز الدولة، وبدا مصرًّا على أن يراجع مبارك الكتاب، ورددت عليه أن الكتاب بهذا الشرط لن يصدر أبدا، لأن مبارك لن يكون لديه الوقت ولا الطاقة كى يراجع كتابًا كهذا، ولعله- على الأغلب- ينتظر أو يريد كتابًا عنه هو شخصيًا وليس عن سلفه، بل قد لا يحب لمثل هذا الكتاب أن يصدر؛ ورحت أعدد بعض الدلائل على ذلك، ضحك أنيس- رحمه الله - وقال بتلقائية شديدة «الحل أن يموت حسنى مبارك كى يصدر الكتاب»، ويبدو أنه لاحظ اندهاشى فأكمل «أو أموت أنا»، ثم دارت الأيام دورتها كاملة وصار مبارك خارج المشهد فى فبراير ٢٠١١، ثم كان أن لقى أنيس وجه الله فى شهر أكتوبر من السنة نفسها وعاش مبارك بعده تسع سنوات، المهم أن الكتاب الذى وعدنا به كثيرًا لم يصدر واكتفى بكتاب «من أوراق السادات»، الذى كان يعده هو غير كاف عن السادات.

عموما، من يقرأ لبعض الكتاب الذين يدافعون عن السادات أو يهاجمون عبدالناصر وزمنه، يشعر أن كبار المسؤولين بالدولة الذين سيمنحهم هيكل لقب «مراكز القوى»، كانوا يتآمرون على الرئيس منذ لحظة ترشحه للرئاسة وأنهم قبلوا به، على مضض، ليكون «خيال مآتة» يحكمون هم من خلاله، الحملات الصحفية التى شنت عليهم صورت الأمر على أنهم كانوا يخططون للإطاحة بالسادات، بعض المقالات ذهبت إلى أنهم كانوا يتنصتون على الرئيس ولم يكن لديهم مانع فى قتله، كتاب السادات «البحث عن الذات» فيه أصداء تلك الحكايات كلها.

الحملات الإعلامية تكون محددة الهدف سابقا، لذا فإن كثيرا منها يكون لتأكيد بعض القناعات وغرسها فى الأذهان، وليس بالضرورة البحث عن الحقيقة أو اكتشاف ما ليس معروفًا.

لدينا شهادتان يمكن أن تجعلانا نعيد النظر فى كثير من الحكايات، الشهادة الأولى للرئيس السادات نفسه رواها هو للصحفى الكبير موسى صبرى فى حديث مطول نشره الأستاذ موسى فى كتابه الضخم «السادات.. الحقيقة والأسطورة»، شرح السادات أن سامى شرف طرح عليه ذات يوم، وهو فى استراحته بالقناطر الخيرية فى أعقاب زيارته الأولى إلى الاتحاد السوفيتى، أن د.محمود فوزى رئيس الوزراء بطىء فى اتخاذ القرارات الحكومية الخاصة بالأمور الحياتية للناس، والواضح أن فوزى لن يغير إيقاعه فى العمل؛ اقترح سامى شرف- وكان لا يزال مديرًا لمكتب الرئيس- أن يتولى شعراوى جمعة وزير الداخلية رئاسة الوزراء بدلًا من فوزى، لأن شعراوى لديه خبرة أكبر بالأوضاع الداخلية وأسرع فى اتخاذ القرارات.

السادات يشرح لموسى صبرى أن محمود فوزى كان فعليا كما قال سامى «صحيح أن الدكتور فوزى كان لا يتخذ قرارات، وإن كان رجلا نظيفا والبلد استراحت له وهدأت.. وهذه هى قدراته ولا أستطيع أن أقول له أن يفعل أكثر مما يستطيع»، أما اختيار شعراوى فيحتاج بعض التمهيد، لأنهم- بقول السادات- «سمعتكم فى البلد سيئة».

يقول الرئيس السادات إن سامى رد عليه «آه... ما هو البركة فى سيادتك»، وعاد السادات ليكرر قوله «يا ابنى طيب مش تدونى وقت علشان أحسن سمعتكم»، ويعلق السادات بأنه يعتقد أن فكرة تولى شعراوى رئاسة الوزراء تعود إلى محمد حسنين هيكل، رغم صداقته الوطيدة مع محمود فوزى.

الحوار بين السادات وسامى كما هو واضح كان بلا توتر، ودرجة المكاشفة من الرئيس عالية وسامى يتقبل ذلك، هو ذهب باقتراح إلى الرئيس، وتقبل هو كل ملاحظات ومآخذ الرئيس، وأنهى الحوار بكلمة ذات معنى فى الوجدان العام وهى «البركة فيك»، هذه الجملة تعنى الثقة الكاملة والاطمئنان التام إلى من تقال له والتعويل الشديد عليه، أى أنه لا تربص بين الطرفين ولا مداراة، وضوح فى الاقتراح مع وضوح أشد من جانب الرئيس.

الشهادة الثانية جاءت فى كتاب «سنوات مع عبدالناصر»، أصدره الوزير السابق سامى شرف، مدير مكتب الرئيس، حيث ذكر أن الرئيس السادات استدعاه ذات يوم فى نوفمبر ١٩٧٠، ولفت انتباهه إلى أنه تلقى رسالة من جماعة حسن البنا، مفادها أن الجماعة ليست لديها مشكلة معه هو، مشكلتهم مع سامى شرف وشعراوى جمعة. طلب السادات من سامى أن لا يستهين ولا يستخف بذلك التهديد لأنهم قتلة ومجرمون والأفضل أن يزيد الحراسة حوله وأن يفعل شعراوى الشىء نفسه.

هل أراد السادات أن يمرر- كذا- رسالة إلى مدير مكتبه الذى هو أحد من شاركوا فى تأسيس المخابرات العامة والى وزير الداخلية أنه فتح قناة اتصال مع تلك الجماعة؟، بعض تفاصيل هذا الاتصال باتت معروفة الآن، وإذا كان رأى السادات على هذا النحو فى تلك الجماعة لماذا لم يدع إلى اتخاذ إجراءات للحيلولة دون محاولة التغلغل فى المجتمع؟، وكيف لم يتوقف رجل المعلومات أمام ما سمعه من الرئيس ويناقشه فى دوافع هذا الاتصال وحدوده والى أين يمكن أن تصل الأمور؟.

الرسالة على هذا النحو تعنى أن الجماعة تكرر طريقتها التقليدية فى محاولة اختراق جهاز الحكم، هذه الرسالة المبكرة إلى رئيس الجمهورية فى نوفمبر ١٩٧٠، نسخة مكررة لما فعله حسن البنا لدى قصر عابدين، حيث جلالة الملك فاروق، مكتب التشريفات سنة ٤٨، بخصوص رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى (باشا).

بغض النظر عن أى تساؤلات أو استنتاجات، الرئيس يبدو قلقًا ومهتمًا بسلامة وأمن مساعديه، ويلفت انتباههم إلى خطر يتربص بهم وقد يتهدد حياتهم.

هنا نحن بإزاء علاقات واضحة، لا تربص فيها ولا تآمر، وإذا كان هناك من يتطلع إلى نيل منصب أو موقع أرفع لدى الرئيس، فهو أمر متوقع ويمكن أن نعتبره عاديًا، يحدث فى كل الأنظمة وفى معظم الدول، ديمقراطية كانت أو ديكتاتورية، يضاف إلى ذلك أنه فى حالة السادات وهذه المجموعة، هناك علاقات قديمة بينهم، تعود إلى سنة ١٩٥٢ وربما قبلها، باختصار هناك «عشرة» طويلة، ربما تنطلق كلمة هنا أو هناك، تصرف ما أو موقف معين، هذا أيضًا متوقع، ما حكاه الرئيس السادات مع موسى صبرى، يكشف مدى الأريحية وإن شئنا الدقة «العشم»، الذى كان.

والحديث ممتد.

نقلا عن المصري اليوم