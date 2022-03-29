الخطر النووي جدِّي... ولا بد من مخرج لروسيا

عندما كنت طفلاً في مدرسة ابتدائية في كولورادو عامي 1964 و1965، كنا نخوض بعض الأحيان تدريبات خاصة للتعامل مع هجوم نووي. كنا ننزل أسفل مكاتبنا وأيدينا فوق رؤوسنا وننتظر. اليوم، لاحظت أن أياً من طلابي في جامعة «ييل» لم يخض مثل هذه التدريبات خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويعود ذلك إلى اعتقاد معظم الأميركيين أن خطر الحرب النووية انحسر.

ومثلما كتب عثمان ميرغني، الأسبوع الماضي، عبر صفحات هذه الصحيفة، فإن خطر نشوب حرب نووية بين روسيا والغرب ضئيل؛ لكنه آخذ في التنامي. وحذر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، في 26 مارس (آذار) من أن بلاده قد تستخدم الأسلحة النووية رداً على هجوم تقليدي يهدد وجودها. واللافت أن الروس، بداية من الرئيس فلاديمير بوتين، وصولاً إلى المحللين في التلفزيون الرسمي، يتحدثون صراحة عن استخدام الأسلحة النووية، وهم بذلك يبعثون برسالة واضحة. والسؤال الآن: هل تهديدهم هذا جاد؟

يكشف لنا التاريخ أن هذا السيناريو ممكن. على سبيل المثال، خلال الحرب العالمية الأولى، أدى الحصار الذي فرضته البحرية البريطانية على ألمانيا إلى توقف استيراد المواد الغذائية، ما تسبب في نقص الغذاء وتفشي الجوع داخل ألمانيا (فعلاً، مات آلاف الألمان جوعاً). أرسل الألمان شكاوى وتحذيرات، بما في ذلك إلى واشنطن؛ لكن الحصار البريطاني استمر. في نهاية الأمر، قررت الحكومة الألمانية عام 1917 التصعيد بشن هجمات غير محدودة في المحيط الأطلسي باستخدام غواصات للرد. واتخذت برلين هذا القرار مع علمها بأن القرار سيدفع واشنطن إلى الحرب.

وبالمثل، أضرت عقوبات أميركية عام 1941 بالاقتصاد الياباني على نحو خطير، لدرجة أن الحكومة العسكرية قررت مهاجمة الولايات المتحدة، على الرغم من أن قادتها العسكريين حذروا من أن اليابان لا يمكن أن تنتصر في الحرب على الولايات المتحدة.

خلال الحرب الباردة، كان هناك قادة متمرسون في الغرب اعتادوا دراسة كل بيان صادر عن موسكو بعناية، حول التصعيد النووي، والتفكير في أفضل الردود الغربية. على سبيل المثال، اشتهر هنري كيسنجر للمرة الأولى داخل الولايات المتحدة، ليس بسبب دبلوماسيته في السبعينات، وإنما في أوائل الستينات عندما كان أستاذاً في جامعة هارفارد، وألَّف كتاباً شهيراً دار حول فكرة رئيسية مفادها أن الحرب النووية المحدودة تمثل استراتيجية مفيدة.

كانت وجهة نظر كيسنجر، قبل ستين عاماً، أنه قد يكون من الضروري استخدام أسلحة نووية صغيرة لمنع الاتحاد السوفياتي من اجتياح أوروبا الغربية. تذكرني توصياته تلك بالحديث الروسي الآن عن التهديدات لوجود روسيا.

في المقابل، لا يتمتع الجيل الحالي من القادة السياسيين، في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى، بالخبرة ذاتها لقادة مثل كيسنجر وريتشارد نيكسون، في التعامل مع القضايا المتعلقة بالحرب النووية والردع.

اليوم، يتعامل البيت الأبيض مع التحذيرات الروسية بشأن الأسلحة النووية على محمل الجد، لدرجة أن البيت الأبيض شكَّل فريق دراسة خاصاً من خبراء، للنظر في الاستجابات المناسبة إذا استخدمت موسكو أسلحة الدمار الشامل.

والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن ردع موسكو الآن؟

من بين التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، أن العديد من أنظمة الصواريخ والمدفعية الروسية يمكن أن تستخدم قذائف تقليدية أو قذائف كيميائية أو نووية. والآن، كيف يمكن لـ«الناتو» معرفة إذا كان الروس يستعدون لتصعيد كبير؟

زار الرئيس جو بايدن مقر حلف «الناتو» في بروكسل في 25 مارس، لمناقشة الرد الممكن إذا صعّدت روسيا حربها داخل أوكرانيا، باستخدام أسلحة الدمار الشامل الصغيرة. تخيلوا، على سبيل المثال، إقدام روسيا على شن هجوم بأسلحة كيميائية، يرسل سحابة سامّة من أوكرانيا إلى بولندا أو رومانيا. هل هذا اعتداء على عضو في «الناتو» يتطلب تدخلاً مباشراً من الحلف في أوكرانيا؟

بايدن حذّر في 25 مارس من أن «الناتو» سيرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية. وقال «مسؤول رفيع في الإدارة» لم يكشف هويته، في تصريح لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن أي شيء ممكن إذا استخدمت روسيا سلاحاً نووياً صغيراً في أوكرانيا. ومع أن الأميركيين لا يتحدثون عن خط أحمر، فإنهم قريبون من ذلك.

في الواقع، لا نعرف ما إذا كانت موسكو ستستخدم أسلحة الدمار الشامل للهروب من الهزيمة في أوكرانيا، أو لمحاولة إجبار الغرب على تقليل الضغط الاقتصادي. القلق لدى بعض الخبراء هنا، داخل الولايات المتحدة، يدور حول أن القادة الغربيين عديمي الخبرة ربما يرتكبون أخطاء تؤدي إلى تصعيد غير مقصود. وعليه، فإن السبيل الأمثل لمنع أي تصعيد نووي يكون أولاً بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا. إلا أن هذا يبدو أمراً بعيد المنال؛ خصوصاً لأن البعض في واشنطن يرغب في نصر كامل لأوكرانيا، وليس مجرد وقف لإطلاق النار.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تنجح العقوبات الاقتصادية على نحو مفرط. وإذا توقع بوتين انهيار الاقتصاد الروسي، فإنه قد يتخذ قراراً محفوفاً بالمخاطر.. (لنتذكر ألمانيا عام 1917، واليابان عام 1941).

من الواضح أن بوتين يقبل المخاطر. لذلك، تحتاج واشنطن وحلفاؤها إلى تحديد قائمة بالإجراءات المحددة التي يمكن أن تتخذها موسكو مقابل تخفيض العقوبات. مع ذلك، كانت المناقشات في بروكسل حول زيادة العقوبات، وليس حول تقديم مخرج لروسيا. وإذ لا يزال خطر القتال بأسلحة كيميائية ونووية تكتيكية ضئيلاً، فإنه آخذ في الازدياد.

* نقلا عن " الشرق الأوسط"