البشرية بين البعوض المعدل والمليار الذهبى

الاتهامات المتبادلة وشيطنة الطرف الآخر ووصفه بأكثر الصفات السيئة هى جزء طبيعى من أى حرب، وهدفها ببساطة أن يبرّر كل طرف مواقفه المتشدّدة وجذب التأييد الشعبى، إلى جانب التأثير على معنويات الخصم. وهو أمر نعيشه بالفعل مع تطورات الحرب فى أوكرانيا. لكن هناك بعض الاتهامات لا تُطلق جزافاً، لاسيما إذا توافرت أدلة يقينية أنها حقيقية، أو على الأقل قريبة جداً من الحقيقة، مما يستدعى موقفاً مسئولاً من كل الأطراف المعنية، سواء دول أو مؤسسات دولية. وحين يغيب الاهتمام الدولى المسئول عن فحص تلك الاتهامات، بل والتغطية عليها، يُصبح من المهم أن نتساءل عن مغزى الأمر كله، وعن تجاهل السياسيين، خاصة الأوروبيين والمؤسسات الإعلامية الأكثر صخباً فى العالم، لهذا الأمر الخطير.

هناك الكثير من الشكوك حول التجاهل الغربى، لاسيما الأوروبى لما أعلنته موسكو عن اكتشاف برامج بيولوجية فى عدد من المعامل فى أوكرانيا ممولة أمريكياً خاصة بنشر الأوبئة والأمراض عبر الطيور المهاجرة، ومن خلال تعديل الصفات الجينية لبعض الحشرات، لاسيما الطائرة، مثل البعوض، أو الزاحفة كالخنافس أو الطيور كالخفافيش، ناهيك عن البراغيث، وبما يجعلها آلية لنشر أمراض خبيثة فى مساحات واسعة من العالم، أو فى دول بعينها. وهنا لا تصلح لا حدود سياسية ولا نقاط مراقبة ولا أسلاك شائكة فى صد واحتواء مثل هذه النواقل المُعدّلة وراثياً.

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هذه المخاطر الجسيمة على الوجود البشرى ذاته، حتى لو كانت نظرية أو افتراضات، تدعمها بعض الوثائق وشهادات بعض العاملين فى تلك المعامل، ثم يتم تجاهلها وإنكارها مسبقاً، ودون تمحيص، فنحن أمام موقف غريب للغاية ومقلق فى الآن نفسه، لاسيما أن ما يجرى فى أوكرانيا، إن صحت المعلومات الروسية، لن يقتصر تأثيره على روسيا وشعبها وحسب، بل على حياة البشر فى أوروبا ذاتها بدرجة أكبر مما يمكن أن يحدث فى مناطق أخرى من العالم.

تاريخياً استخدمت كل الدول الأوروبية، ومعها اليابان وأستراليا وسائل كثيرة لنشر الأوبئة والأمراض الفتاكة، كالطاعون والجدرى والكوليرا وفيروسات مخلّقة كالجمرة الخبيثة، للقضاء على خصومهم وأعدائهم بأقل التكاليف الحربية. حدث هذا فى أفريقيا وفى آسيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية وأستراليا على يد الاستعمار الغربى. ومعروف أنه تم تخليق فيروس الجمرة الخبيثة فى أحد المعامل البريطانية 1940، وتم إلقاء قنبلة منها فى جزيرة جرينارد الاسكتلندية النائية، مما أدى إلى هلاك كل مظاهر الحياة فى الجزيرة، من الطيور والماشية، وبعدها تم إغلاق الجزيرة إلى الآن. وهى تجربة موثّقة دولياً، وتؤكد أن هذا النوع من الفيروسات يمثل خطورة جسيمة على الحياة ككل. وقبل يومين أعلنت الولايات المتحدة أنها ستُطلق أكثر من 2 مليار من ذكر البعوض المعدّل وراثياً، بحيث لا يلدغ الأجسام البشرية، وذلك فى ولاية كاليفورنيا لتعديل سلوك إناث البعوض فى حال حدث التزاوج، بحيث تصبح غير قادرة على لدغ البشر. وتبدو التجربة فى صالح الإنسان ظاهرياً، ولكنها تؤكد مخاطر التعديل الوراثى للحشرات، إذ ليس هناك ما يمنع أن يتم التعديل الوراثى لحشرة ما بغرض زيادة معدل الأذى الذى تسبّبه للإنسان. وفى كل الأحوال، فمن المهم أن تنشر المصادر الروسية الرسمية كل المعلومات الموثّقة حول التجارب البيولوجية التى حصلت على وثائقها من المعامل الأوكرانية، وبيان حجم الخطر الذى يُهدّد البشرية، وكيف يمكن احتواؤه. فى الحروب، هناك الكثير من الأسرار، سواء فى إدارة المعارك على الأرض أو فى المفاجآت التى يعدها كل طرف للآخر. وفى عالمنا الراهن يتكشف الكثير من تلك الأسرار فى حينها، وليس بعد حين من الزمن. ومنذ فترة قريبة تكاثرت التقارير والدراسات حول تكلفة الزيادة السكانية، لاسيما فى بلدان ليست غربية وليست تابعة للغرب، على بقاء الحياة فى كوكب الأرض، استناداً إلى ارتفاع الفجوات الغذائية فى بلدان كثيرة، غالباً فقيرة ومحدودة الإمكانيات، وتراجع إنتاج المواد الغذائية العالمى بشكل عام، مقارنة مع ارتفاع الزيادة السكانية. كما تناثرت قصص وأقاويل مختلفة حول ما وُصف بالمليار الذهبى من السكان، ويُقصد به أن إمكانيات الكوكب تكفى مليار نسمة وحسب، وبالتالى كيف السبيل إلى التخلص من الستة مليارات نسمة الأخرى؟

ووفقاً لما يوصف بأنه العقل الشيطانى أو نظرية المؤامرة، والتى غالباً ما تكون خططاً تتعمّد جهات معينة تنفيذها، تحقيقاً لمصالحها الكونية، فثمة افتراض بأن التخلص من البشر غير المطلوب بقاؤهم، الزائدين عن الحد، يكون إما بالحروب الكبرى وإما بالأمراض الفتاكة التى تفتقر دول كثيرة للقدرات الطبية على مواجهتها، لاسيما إن انتشرت بمعدلات كبيرة وسريعة تفوق كل تجهيزات متوافرة. وفى جوهر تلك النظريات مبدأ أن البقاء هو للأصلح والأقوى، وهما صفتان لا تتوافران إلا للغرب المتقدم صناعياً، وبعض دول محدودة، يعدّها الغرب منافساً لتفوقه ويجب محاصرتها ووقف تقدّمها بأى شكل من الأشكال. وفى الغرب ذاته توضع خطط للتقليل من الإنجاب عبر نشر العلاقات المثلية ومحاصرة الزواج الطبيعى.

ومن يُدقّق فى ملابسات الحرب فى أوكرانيا، بما فيها من اتهامات ومبالغات وحقائق تفرض نفسها، يجد من الصعوبة تجاهل وجود خطط ودراسات كل مبتغاها أن تحقق هيمنة مطلقة لأصحابها بأى وسيلة كانت، بما فى ذلك نشر الأمراض الخبيثة، وتغيير منظومات القيم، دون أدنى اكتراث بمبدأ الحق فى الحياة.

إن التعامل اللامسئول للبيانات والمعلومات التى تنشرها روسيا حول طبيعة المعامل البيولوجية فى أوكرانيا، حتى لو كانت ادعاءات، ومعلومات حول خريطة انتشار المعامل البيولوجية الممولة أمريكياً فى عدد كبير من الدول، يفترض أن تكون جرس إنذار حول بعض المخاطر التى تنتظر البشرية، إذا ما تُركت مثل هذه النوعية من الأبحاث البيولوجية الخطيرة دون محاسبة ورفض، مع أهمية وضع معايير دولية لوقفها تماماً. العالم الآن يواجه أحد أمرين؛ إما أن ينتفض من أجل بقائه ووجوده، وإما أن يتعرّض لما لا تحمد عقباه. وما زلنا نواجه تحديات فيروس خبيث يُدعى «كوفيد 19» تُثار حوله الشكوك عن نشأته الحقيقية، وعن تمويله، وأهداف انتشاره عبر كوكب الأرض كله، ناهيك عن التساؤلات حول الأموال الهائلة التى جنتها شركات أدوية غربية بعينها، ولا نجد إجابات منطقية حتى اللحظة. وندعو الله ألا تجد البشرية نفسها فى لحظة ما حائرة أمام البعوض المُعدّل بغرض الإيذاء، والطيور المهاجرة الناقلة للفيروسات.

* نقلا عن " الوطن"