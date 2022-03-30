قد تتعرض إلى العنف من دون أن تعلم

شاهدت أخيراً مسلسل «Maid» والذي يعرض على «نتفليكس» ويدور حول قضية العنف النفسي... البطلة كانت تتعرض إلى شتى أنواع الإساءة النفسية من زوجها إلا أنها ببساطة لم تكن تعلم ذلك! حتى أنها لن تتقدم بأي شكوى أو دعوى رسمية... لم تشعر سوى بأنها لا تشعر بالارتياح بل بالكثير من الخوف، ولذلك عليها أن ترحل.

بطلة المسلسل لم تكن شخصية خيالية بل واقعية موجودة في مجتمعاتنا. الكثير من الناس يتعرضون إلى العنف النفسي لكنهم لا يعلمون بأنها إساءة وإيذاء يومي.

مادة اعلانية

معظم الناس لا يصدقون قضايا العنف إلا إذا كانت هناك آثار مرئية موجودة على الجسد، لكن ليس الجميع يتعرض للعنف الجسدي بل أحياناً بطرق أخرى.

عادة ما تشير الإساءة النفسية، والمعروفة أيضاً بالإساءة اللفظية أو العقلية أو العاطفية، إلى العبارات المهينة التي تسبب ضرراً نفسياً للضحية.

غالباً ما تكون هذه العبارات هجوماً على كفاءة الضحية مثل «لا يمكنك فعل أي شيء بشكل صحيح»، «أنت مجرد دمية كبيرة»، أو هجومياً شخصياً، مثل «أنت كسول، غير محبوب».

وعادة ما يرتبط الإيذاء النفسي بالكلمات البذيئة، أو التهديدات، أو السخرية، أو عبارات مهينة للضحية أو الأشخاص الذين تحبهم.

مؤسسة The oak foundation، قامت بتمويل بحث عن العنف النفسي من برنامج «القضايا التي تؤثر على المرأة» تم إنشاؤه بالاشتراك مع الناجين من العنف... ومن بين هؤلاء الذين تعرضوا للإيذاء غير الجسدي تبين أن 91 في المئة تعرضوا للإيذاء النفسي في مرحلة ما من العلاقة.

ليست هناك اختلافات كثيرة بين الضحايا في ما يتعلق بالعنف النفسي، فمن الممكن أن يتعرض له رجل أو طفل أو امرأة، لكن ما يزيد من خطورته، أن الناس غالباً ما يقللون من خطورته مقارنة بأشكال أخرى من سوء المعاملة، لأن عواقبه أقل حتى من الناحية القانونية.

إلا أن الكثير من الدراسات تشير إلى وجود عواقب وخيمة للعنف النفسي بما في ذلك الاكتئاب، السلوكيات المعادية للمجتمع، تدني احترام الذات، العجر الفكري، الصعوبات الدراسية، القلق، صعوبات في حل النزاعات وغيرها من المهارات الاجتماعية.

والإيذاء النفسي غالباً ما يكون نذيراً للاعتداء الجسدي من قبل الجاني، والاعتداء الانتقامي من قبل الضحية.

سأعرض بعض الأمور التي تشير إلى وجود عنف نفسي:

1 - إساءة تهدف إلى تقليل الاحترام للذات:

وصف الجاني للضحية بالتالي «غبي، خاسر»، أو أسماء حيوانات مهينة. يستخدم الجاني عادة كلمة دائماً... «أنت دائماً فاشل»، «أنت دائماً خاسر». الصراخ، ويهدف إلى ترهيبك ويجعلك تشعر بأنك غير مهم وقد يكون مصحوباً بكسر الأشياء. السخرية عن طريق النكت. إهانات لمظهرك. التقليل من شأن إنجازاتك. عدم الاهتمام باهتماماتك كمن يقول لك «هوايتك مضيعة للوقت».

2 - إساءة تهدف إلى إحساسك بالقصور:

التهديدات مثل «سآخذ الأطفال منك إذا لم تفعل ذلك». معرفة أماكن تواجدك طوال الوقت. اتباع الأوامر دائماً ولو كنت منشغولاً بأمر آخر. اتباع الأوامر دائماً ولو كنت منشغولاً بأمر آخر.

3 - إساءة تهدف إلى عدم الأمان للسيطرة:

- يتهمونك بالخيانة أو الخداع. يحاولون «قلب الطاولة» دائماً كي تكون أنت سبب المشاكل. إنكار شيء تعرفه وهو حقيقي مما يجعلك تشكك بذاكرتك وعقلك. إحساسك بالذنب مثل «انظر ماذا فعلت كل ذلك بسببك». الجاني يعرف كيف يزعجك، ولكن مجرد أن تبدأ المشكلة تكون أنت الملام. ينكر الجاني تماماً بأنه يسيء معاملتك.

* نقلا عن " الراي"