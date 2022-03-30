ملاحظات على الحرب الأوكرانية

مضي الشهر الأول من الحرب الأوكرانية وبدأ الشهر الثاني. في البداية كان العد بالأيام وبعدها جاءت الأسابيع والآن مع الشهور، فإن نظرة علي صراعات أخري في العالم في فلسطين واليمن وسوريا وإثيوبيا وكشمير تثبت بشدة الحكمة القائلة من السهل أن تبدأ حربا ولكن وضع نهاية لها أمر آخر. يمكن أن تكون هناك تحركات كثيرة للوسطاء والمفاوضين والمبعوثين الشخصيين والمفوضين الدوليين، ولكن النتيجة كما تبدو من شذرات الأنباء كانت صفرا رغم الحديث أحيانا عن الواقعية التي تعني القبول بما لم يكن مقبولا في السابق. يتسرب كثيرا من الحديث عن عزوف حلف الأطلنطي عن دخول أوكرانيا أو ضمها إلى صفوفه، كما يرد تعبير الحياد لأوكرانيا دون معرفة أي نوع من الحياد سوف يكون خاصة بعد إعلان دول محايدة بالفعل مثل فنلندا والسويد وسويسرا – وكلها مسلحة حتي الأسنان – عن بحثها لموضوع الانضمام لحلف الأطلنطي. الاتصالات أثناء القتال كثيرة ولكنها تحاول التعامل مع قضايا إنسانية أو تسهيل اللجوء لما زاد علي مليونين من الأوكرانيين، وهناك من يضع أرقاما أخري تزيد على ثلاثة ملايين، بينما يؤكد آخرون أن الرقم أصبح أربعة. لا يمكن أن يختلط الحابل بالنابل أكثر من ذلك، ورغم التحذير الذي أخذه دارسو الأزمات الدولية بالبعد التام عن الضجيج، ومن يدفع إلى مسارح وموضوعات جانبية فإنه لا يمكن للمراقب أن يتجاهل ما يقوم به الرئيس الأوكراني زيلينسكي من خطب أمام برلمانات دول العالم المختلفة سواء كانت كندا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو إسرائيل أو غيرها.

كتب التاريخ سوف تتذكر الرجل باعتباره طبعة جديدة من القادة الذين يختلفون عن تشرشل وما قاله عن العرق والدماء والدموع، لأنه بذل جهدا فائقا لكي يفرض حلف الأطلنطي مظلة دفاعية على أوكرانيا من خلال إقامة حظر جوي يحيد القوات الجوية الروسية. الرجل يعرف جيدا أن حلف الأطلنطي لن يقبل الدخول في حرب نووية تنتج عن صدام من هذا النوع. ولكن هكذا الرجل في ملبسه الشبابي، ودون سيجار طويل في فمه، فإنه يطلب المستحيل لكي ينال الممكن وهو المزيد من المعونات والأموال والأسلحة ومع كل ذلك القدر الأكبر من التعاطف.

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ولكن العجب لا يأتي فقط من أوكرانيا ورئيسها، ولكن العجب كله يأتي من روسيا ورئيسها الذي فرض على العالم حربا لا ناقة لأحد فيها ولا جمل. وبعد مقربة من ثمانية عقود منذ الحرب العالمية الثانية والنظام الذي استقر بعدها واعتمد الدولار عملة رئيسية للدنيا كلها، فإن موسكو تريد مبادلة بضائعها بالروبل أي تصبح عملتها عملة دولية للتبادل. وإذا كان ذلك ممكنا فإن استعداد دول للتبادل مع الصين باليوان الصيني يصبح هو الأكثر صحة في التعامل الدولي فعلي الأقل فإن الصين لديها اقتصاد قوي واسع القاعدة الاقتصادية وضخم الاحتياطيات ومنتج لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ. روسيا ليس لديها أى من ذلك إلا الغاز والنفط، وصناعاتها حتى الآن لا تلقي قبولا عالميا، واحتياطاتها المالية بالدولار التي جهزتها للأزمة الراهنة فقدت نصفها في البنوك العالمية قبل أن تبدأ الإنفاق. والحقيقة أنه ربما لن تكسب روسيا الكثير من مناورتها هذه، والأرجح أنها بذلك تمهد لسيادة صينية على العالم ربما لا تريدها الصين بقدر ما كانت لا تريد أيضا الكم من الفوضى الذي سوف يصيب العالم. وإذا كانت هناك نقطة جري طرحها فهي أنه في إطار مراجعة النظام الدولي القائم على القيادة الأمريكية وبات الدولار العملة الدولية المعتمدة منذ اتفاق "بريتون وودز" عقب الحرب الثانية؛ فإنه لابد من البحث عن نظام نقدي آخر غير الدولار وربما رفض اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة عالمية بين البنوك والمطارات وحركة البضائع والسلع ومن يعرف الأفكار أيضا.

الحرب أيا ما كان في بداياتها وما جري بحثا عن نهاية لها، لا تزال في مرحلة الحشد والتعبئة والتصعيد، ووقت كتابة المقال كان حلف الأطلنطي يستعد للاجتماع ولم تكن هناك أخبار أكثر من مواصلة العقوبات الاقتصادية على روسيا وتصعيدها، وكانت القوات الروسية تواصل قصفها لمدن أوكرانية كانت قبل ثلاثة عقود فقط شقيقة. باتت الحرب الفعلية بين القوات الروسية والأوكرانية والموجهة للقوة العسكرية للطرف الآخر قليلة مقارنة بالضربات الموجهة للقيمة الموجودة في المدن والبشر. الأخبار التي تطلقها أوكرانيا فيها الكثير من التفاؤل، والحقيقة أن رئيس الدولة نجح في أن يكون على شاشات تليفزيونات العالم بأكثر مما كان يقدر عندما كان يقوم بوظيفته قبل أن يكون رئيسا للبلاد الأوكرانية. الواضح أن موسكو نجحت في السيطرة على إقليم الدونباس، وفي إقليم اتصاله ببحر أزوف ومن ورائه منطقة القرم بأسرها. من الناحية الفعلية فإن روسيا نجحت في ضم الأراضي المتنازع عليها كما فعلت من قبل، وكان العالم وقتها لا يزال ساكتا وساكنا. ولكن هل كان ذلك ما أقامت روسيا الحرب من أجله، أم أن هناك أهدافا أكبر، وبالتأكيد سوف يكون لها أسعار أعلي وثمنا أعظم في إعادة تنظيم النظام الدولي لكي تكون روسيا جالسة في أحد مقاعده الرئيسية. هل يوجد لدي روسيا الموارد التي تجعلها تحقق أكثر مما حققته في الجوار الأوكراني القريب أم أنها تريد اشتباكات فيما هو أوسع؟ الأسئلة كثيرة والإجابات قليلة، وربما لن يتبقى إلا أن تكون الحرب معتادا جديدا نقرأ أنباءها كل صباح. ولكن العالم عرف هذا المعتاد من قبل في صراعات عدة، ولكن الصراع هذه المرة يقع في أوراسيا التي قال عنها مفكرون استراتيجيون إنها قلب العالم، ومن امتلكها امتلك العالم كله؟!.

* نقلا عن " الأهرام"