يُتم الديموقراطية

في حياتنا صنفان.. (موتى في حياتهم.. وآخرون ببطن الأرض.. أحياء).

بيت للشاعر أحمد شوقي أعجبني بشكل غير طبيعي، لأنني وجدت في معناه تطبيقاً واسعاً في حياتنا.



هناك شخصيات تعيش بيننا، بعضها يشعر أنه ذو أهمية وهو عكس ذلك تماما، وآخرون أبطال في أعمالهم إلا أنهم لم يعرفوا ذلك.

‏هناك أناس يعيشون بيننا وكأنهم لا يعيشون، هم أموات في حقيقة الأمر، أموات في إنجازاتهم، أموات في بصماتهم، أموات فيما خلفوه بعدهم.

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هذا النوع من البشر الذي يفسد أكثر مما يبني وينجز تراه جسداً، في حين يغيب وجوده كعنصر مُضيف ومؤد.

وهناك أموات تضم القبور رفاتهم تحت الأرض تشعرهم أحياء بيننا.. بذكرهم ومواقفهم ونجاحاتهم وحكمتهم.

شخصيات‏ ‏نستذكرها في كل لحظات وتفاصيل حياتنا، لطيب معشرها وكثير عطائها النفسي قبل المادي.. أثرها في حياتنا يطفو عندما تضيق بنا الدنيا.. نذكرها عندما نضعف وعندما نخطئ.. وأيضا عندما نعجز عن أداء أعمالنا.

نذكرها عندما نتحسر على حالنا اليوم، نذكرها عندما نقارن بين ما هو مؤسف وبين ما يجب أن نفخر به.

خلال فترة قصيرة احتضنت الأرض جسدين توفاهما الله، الا انهما يظلان حيّين بيننا، لانهما كانا وما زالا.. الأستاذين احمد الخطيب وعبدالله النيباري وقبلهما سامي المنيس واحمد الربعي وبعض من اهل الكويت الشرفاء الذين تشرف مجلس الامة بوجودهم فيه خلال مراحل معينة من الحياة البرلمانية.. والذين بفقدهم تيتمت الديموقراطية الاصيلة التي تبني ولا تهدم.

هذه القامات لم تعرف غالبيتنا قيمتها الحقيقية الا بعد أن فقدناها.. فشعرنا باليتم الديموقراطي، لانها علمتنا كيف نُخالف باحترام، وننتقد بإكبار، ونغضب بحُلم، ونُهاجم بوداعة.. ونُعارض بأخلاق.

أتمنى من كل قلبي أن تتبنى جهة حكومية أو خاصة مشروع أكاديمية لتدريس الديموقراطية وأصول المعارضة والارتقاء بصرح البرلمان بكل تفاصيل العمل فيه، من خلال تطبيق نهج هذه الشخصيات التي صُنفت كمعارضة.. من خلال أسلوب وأداء عملها وتعاملها مع كل تفاصيل وأطراف الديموقراطية بالكويت.

رحمكم الله جميعا.. أُسركم لم تتيتم فقط برحيلكم.. بل ديموقراطية هذا البلد هي من ستعاني أكثر وأكثر من هذا اليتم، كلما تكررت بعض صور المعارضة المعيبة التي سحبتنا للوراء، وجعلتنا مضرب مثل سيئاً عند البعض.

* نقلا عن " القبس"