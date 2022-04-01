حزب شيوعى يحكمُ دولةً رأسماليةً مندمجةً فى الاقتصاد العالمى الذى تقومُ العلاقاتُ فيه على أساسٍ رأسمالى، وتقتربُ من الموقع الأول فيه. هل هذا وضعُ طبيعى؟ سؤال يحيرُ كثيرين, ويزدادُ الاهتمامُ به عندما تحدثُ أزمات كبيرة تكونُ الصين حاضرةً فيها بشكلٍ أو بآخر، أو حين يكون قرارُها النهائى بشأن قضيةٍ كبرى موضع تداولٍ فى بعض مستويات حزبها الحاكم. فهل هذا الحزبُ شيوعى فعلاً، وبأى معنى؟. الجوابُ بشىء من الاختزال أن هذا الحزب صار منذ نهاية السبعينيات الأكثر فهمًا للماركسية فى أصولها. لم يكن الأمر كذلك فى النصف الأول من عمره، بل كانت رؤيتُه فى مرحلة قيادة ماوتسى تونج، والتى عُرفت بالماوية، بالغة السطحيةً. لم تكن الصين 1949، مثل روسيا 1917، مهيأة لإقامة نظام اشتراكى. ولو افترضنا أن القدر أمهل كارل ماركس ثلاثة عقود لنصح لينين ورفاقه بعدم افتعال ثورة للوصول إلى السلطة فى بلدٍ لم يدخل فى مرحلة التطور الرأسمالى الحديث، ولا وجود يُعتدُ به لطبقة عاملة صناعية فيه. وربما نصح ماركس بأن يدعم البلاشفة تطورا كان ممكنًا فى هذا الاتجاه بعد ثورة 1905. وهذا ما فهمه جيدًا دينج ياو بينج ورفاقه، الذين خلفوا ماو. لقد قرأوا ماركس جيدًا، وعرفوا أن بناء الاشتراكية يتعذرُ ما لم يبلغ التطورُ الرأسمالىُ مستوى معينًا. ولهذا قدموا رؤيتهم, التى تُشوهُ حين تُختزلُ فى شعار الانفتاح على العالم، أو العالم فى الصين0 ونوقشت تلك الرؤية فى مختلف مستويات الحزب الشيوعى، وأُديرت حواراتُ ساخنةُ وصعبةُ حولها فى لجنته المركزية، وأُقرت فى النهاية بالأغلبية على نحوٍ وضع الأساس الأول لنموذجٍ ديمقراطىٍ جديدٍ مازال فى طور التبلور. ومن أهم ما تضمنته هذه الرؤية إعطاء أولوية لبناء الرأسمالية, مع محاربة الفقر وتقليله وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، لتهيئة الأوضاع للانتقال بعد ذلك إلى الاشتراكية التى لم تتحقق أبدًا فى أى بلدٍ حتى اليوم لأن من آمنوا بها لم يفهموا شروطها، أو استخدموها لتبرير نهمهم للسلطة. وهذا ما يفعلُ الحزبُ الشيوعىُ الصينى عكسه، وما يُفسرُ النجاح الذى يحققه.

نقلا عن الأهرام