أين تسهر هذا المساء..؟!

أثناء تصفح العدد الأول من جريدة القبس بمناسبة مرور «خمسين عاماً» على تأسيسها، وقعت عيني على هذا الإعلان في صفحة الإعلانات المبوبة..

أحد الفنادق يقيم حفلة أوركسترا إيطالية مارينجي، وفندق آخر يقيم حفلة ديسكو تيك مع عشاء راقص وحفلات خاصة للتينيجرز، وغيرها من الفعاليات المصاحبة وكل ذلك للعائلات.. كان يحدث ذلك في دولة الكويت المسلمة قبل خمسين عاماً بالتمام والكمال، حيث لم تكن الكويت مختطفة من لجان الإفتاء الحزبية، هذا في الفنادق أما في مرافق الدولة ووزاراتها كالإعلام والتربية والشؤون فكانت فعاليات الترويح السياحي وحفلات وزارة التربية والأندية الرياضية والصيفية والمخيمات الكشفية وحفلات الحدائق العامة وسينما الأندلس، حيث هناك أم كلثوم وفيروز وعبدالحليم حافظ.. وقد لا تتسع مساحة هذه الزاوية لحصر جميع الأنشطة، فالقصد الكويت هي الكويت والإسلام هو الإسلام والسلطة هي السلطة لكن الناس ليسوا هم الناس، فما الذي غير وجه الكويت الحضاري والثقافي وحولها من دولة مدنية إلى دولة رجعية؟ الإجابة في ذلك الزمان لم يكن هناك أوصياء على البشر ولم تكن هناك جمعيات دينية حزبية وقوى تكفيرية، والأهم من كل ذلك لم تتحالف السلطة معهم وتسلمهم مفاصل الدولة ليحكموا قبضتهم عليها باسم الدين والعادات والتقاليد، والدين بريء من طروحاتهم وأجنداتهم.

إن ما كان يحدث قبل خمسين عاماً هو في حقيقته قولاً واحداً «عاداتنا وتقاليدنا» قبل أن تتم تقوية التيارات الدينية ودعمها لقتل كل ماهو جميل في الكويت وتحويلها إلى غابة من البؤس والكآبة، وما يتحدث عنه البعض من عادات وتقاليد دخيلة على المجتمع الكويتي هو محض كذب وتزوير للتاريخ، فلم يتوقف البحارة يوماً عن الغناء وهم يصارعون البحر، ولم يتوقف أهل البر والقرى عن اللعب والغناء، ولكلا الفريقين أهل البحر والبر موروثه الغنائي، لكن المأساة أن وزراء الحكومة يخافون ويرتعدون من صراخ وتهديد نائب وصل للبرلمان إما بالانتخابات الفرعية أو بالخطاب التكفيري ودغدغة مشاعر وعواطف البسطاء والدهماء، ليفرض أجندته على المجتمع ويتحكم بمزاج خلق الله وحرياتهم.

المصيبة أن هناك من لا يزال يعتقد أن هذا المجتمع قاصر أو أن الأسر والعائلات وأولياء الأمور حديثو عهد بالدين وبالأخلاق، ويريدون أن يعيدوا تربيتهم وتوجيههم ومعاقبتهم ولربما غداً سيدخلون إلى بيوتنا إذا استمرت السلطة تتفرج على ما يحدث من تمزق وخلاف مجتمعي لكنها لاتعلم أن نار هذا الصراع سوف تحرقها هي أولاً قبل الآخرين.

‏قصارى القول.. مازلنا على قناعة بأن الجماعات الإسلامية السياسية والقوى الرجعية المتحالفة معها والتي ترفع شعار الفضيلة وحماية الأخلاق غير مؤهلة لقيادة المجتمع أخلاقياً، فواقع حال هذه الجماعات لايختلف كثيراً عن واقع المجتمع الكبير الذي تنتشر فيه كل الأمراض الاجتماعية، ففي العمل السياسي تمارس هذه الجماعات والقوى الانتهازية والانحطاط الكذب والمراوغة مما يسبب الإساءة إلى الشريعة نفسها، وما أكثر ما أساء المسلمون الحزبيون للشريعة وللإسلام.

نقلا عن القبس