دول الخليج وحيوية النقاشات التحديثية والتطوير!

البعض ينظرُ الى ما يجري في الخليج العربي من زاوية التوترات الأمنية وحسب. الصراع مع إيران ومليشياتها المسلحة، الحرب في اليمن، خطر تنظيمات "داعش" و"القاعدة"، ومؤمرات "الإخوان المسلمين"!

إلا أن الخليج لا يعيش في مربعه الأمني المغلق، وإن كانت تحدياته مهمة ومؤثرة جِداً. بل هنالك تطورات حيوية على صعدٍ مختلفة، ثقافية، اجتماعية، دينية.. تطاول حيوات الإنسان مباشرة، وتغير أنماط التفكير التقليدية، وتسعى الى أن تؤسس لبيئات مدنية، ترسخ سيادة القانون، والمواطنة، واحترام التعددية الدينية والثقافية والعرقية.



على سبيل المثال، من يراقب العاصمة السعودية الرياض، سيجد أنها تشهد تغيرات حيوية سريعة وعميقة، تعكس التحولات الاجتماعية والثقافية التي يعيشها السعوديون بنسبٍ متفاوتة في مختلف مدن المملكة، إلا أن الجميع بالتأكيد متأثر بها، سواء كان منخرطاً في عملية الإصلاح والتطوير، أم مراقباً لها.

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التغيرات التي تحدث ليست مجرد حفلات غنائية، أو أمسيات موسيقية، أو أنشطة ترفيهية، أو مسابقات رياضية؛ رغم الأهمية الكبرى لكل هذه الفعاليات، التي لها أثر عميق ينساب في نفوس الناس وأذهانهم، ويخرجهم من قوالب نمطية اعتاداوا عليها، ويجعلهم أمام اختبار التغيير والتحديث.

هنالك تحولات فكرية، وحتى على مستوى الوعي الديني المتجدد، تتم ببطء، بهدوء، وأحياناً كثيراً تظهر على السطح في الفضاء الإعلامي، سواء في مقالات بعض الكتاب، أم في مقابلات عدد من المثقفين والعلماء السعوديين، كالأفكار التي يقدمها الشيخ محمد العيسى والشيخ حسين المصطفى، مع اختلاف الشرائح التي يخاطبها كل واحد منهما، وطبيعة الأداء، والمنصات التي ينطلقون منها؛ إلا أن العيسى والمصطفى كلاهما يسعيان الى أن يقدما صورة للتدين الطبيعي، البعيد من الانعزالية والتعصب، المتخفف من التسييس، والمتنأنسن في علاقاته مع الآخر، والمتصالح مع الحياة.

حتى المجالس السعودية، العديد منها يحتضن هذه النقاشات التي تتم بين الأفراد، والتي تعيد تشكيل هويتهم الوطنية الجديدة، وفق معايير مختلفة، ليس المذهب أو القبيلة أو المنطقة حجرُ الزاوية فيها، وإنما "المواطنة الشاملة"، بوصف جميع هؤلاء الأفراد الذين يعيشون في هذا الكيان، مواطنين سعوديين أولاً وقبل كل شيء.

هذه الحيوية لم تأتِ من فراغ، فهناك في تاريخ التعايش السابق بين السعوديين نماذج مضيئة، وسيرة يجب أن يبنى عليها، كانت مثالاً على العلاقات الحسنة بين المذاهب الإسلامية والثقافات االمختلفة، من دون شعور بالتمايز الطائفي أو الفكري، قبل أن يروج المتشددون خطابهم الرافض للآخر، والقائم على الاصطفاء المطلق وتبجيل الذات!

بالتأكيد، التاريخ مزيج بين حيوات مختلفة، وعلاقات تأخذ منحنى إيجابياً وآخر سلبياً، إلا أنها كانت ضمن سياقاتها الطبيعية، التي زاد من تعقيدها استخدام الدين في الحقل السياسي، وصعود أحزابٍ بنيت على أسس طائفية، وأيضاً وجود منافع اقتصادية وجهوية تدثرت بالدين من أجل تحقيق مزيد من المال والنفوذ والقوة.

من معايشتي لهذه الحيوية في الخليج العربي، زرتُ أخيراً مجلساً في العاصمة الرياض، كان الحضور فيه نوعياً لعدد من النخب التي لديها أفكارها المتأنية حول القضايا العامة، ولديها تصورات بنيت بعد سنواتٍ من الخبرة والوعي المتراكم والمعرفة، ومحاولات التطوير الدائمة، سواء لرؤيتها الفكرية أم لطرائق العمل على المشاريع التي تنجزها.

في ذلك المجلس، كانت هنالك شخصية تعرفت اليها للمرة الأولى، عندما عرف اسمي، راح يسألني عن أفراد من عائلتي، وإذا به يعرف جيداً عمي رحمة الله عليه، وأبناءه، وتبين لي أنه على علاقة قديمة متينة مع عائلتنا، مستمرة حتى اليوم.

كان السيد الفاضل يتحدث بروح وطنية عالية، عن كيف كان السعوديون إبان دراسته الجامعية يعيشون سوية، يضحكون معاً، يفرحون ويحزنون، تبنى علاقاتهم من دون توجس أو ريبة من بعضهم بعضاً، وهي العلاقات التي اتخذت صفة الديمومة، لأنها كانت بعيدة من الأحقاد الطائفية أو العنصرية.

كانت مفاجأة سارة لي، صادفت أن جاءتني في ذات الفترة، مقالة كتبها المهندس نظمي النصر، العام 2013، بعنوان "عندما كان القطيفي يصلي خلف القصيمي"، سرد فيها شيئاً من سيرة التعايش والتآخي بين السعوديين في تلك الحقبة، وهي ذات الفترة التي كان يسرد بمحبة القصص عنها، السيد الفاضل صديق العائلة الذي التقيته في الرياض.

ما الذي تغير إذاً، ولماذا حدث شرخٌ نفسانيٌ بين المذاهب والثقافات المختلفة؟

إن الذي قاد لذلك الخلل، هو "أن المتطرفين اختطفوا الدين الإسلامي وحرّفوه، بحسب مصالحهم، فهم يحاولون جعل الناس يرون الإسلام على طريقتهم"، كما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً: "المشكلة هي انعدام وجود من يجادلهم ويحاربهم بجدية، وبذلك سنحت لهم الفرصة في نشر هذه الآراء المتطرفة المؤدية إلى تشكيل أكثر جماعات الإرهاب تطرفاً، في كلٍّ من العالمين السنّي والشيعيّ".

تحرر المجتمع من وصايات الجماعات الأصولية، كما هو حاصل بنسب مختلفة في دول الخليج العربي، في الوقت الحاضر، هو مفتاحٌ أساسٌ للتشافي من المشكلات التي أفرزتها هذه التيارات الانعزالية، وحينها سيجد المجتمع نفسه منشغلاً بالتنمية والبناء، وقادراً على احترام التنوع المذهبي، والنظر اليه كعامل قوة وثراء، ومن خلاله يعرف كيف يصون السلم الاجتماعي، وهذا ما تعمل "رؤية المملكة 2030" على تحقيقه.

إذاً، هنالك مشاريع عملية إصلاحية حقيقية في الخليج، وحوار الأمير محمد بن سلمان مع مجلة "ذا أتلانتيك" يبرزُ هذه الجهود التي تتم بإصرار وديمومة وبصيرة، لأنه في الوقت الذي تبني فيه دول الخليج العربية تحالفاتها السياسية والأمنية لمواجهة خطر التهديدات الإيرانية والإرهاب، تطور منظومة عملها في الداخل، وتدفع بها نحو التحديث والحوكمة وسيادة القانون وتحرير الخطاب الديني من التطرف.



نقلا عن النهار