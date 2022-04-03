سيُجنّ جنونهم !

سيُجن جنونهم من مسلسل "الاختيار 3" الذى يكشف أسراراً عشناها، بأسلوب درامى شيق، يجذب حوله الصغار والكبار، ويجعله بلا استثناء المسلسل رقم واحد فى رمضان منذ عامين.

الجماعة الإرهابية بعناصرها الثلاثة "سياسيين ومخربين وممولين"، تعيش على الأنقاض وتقف فوق الخراب لتعلو وترتفع، ولا تعرف البناء ولا تجيد مكوناته، هدم فقط وأنقاض فقط.

سيجن جنونهم لأن مسلسل "الاختيار 3" الذى لم نشاهد منه سوى حلقتين، يمشى فى نفس مسار المسلسلين السابقين، بإمكانيات ضخمة وتنوع درامى وتمثيلى رائع واشتراك عدد كبير من الممثلين.

أزمة الإخوان الحقيقية أن الناس يلتفون حول العمل الجيد وليس الردىء، وبضاعة الجماعة الإرهابية لم تكن أبداً جيدة، بل ممزوجة بالاغتيالات والحرائق والسيارات المفخخة وتدمير المنشآت العامة والخاصة.

أزمتهم هى سقوط الأكاذيب، وهم لا يعيشون إلا على الأكاذيب، وتجسدت المأساة برمتها فى اعتصامات رابعة والنهضة، حينما حاولوا إقناع الناس بخرافات وهلوسات، بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وجوهره ونصوصه.

تصوروا أن الناس يصدقوهم وهم يقولون إن الوقوف برابعة أفضل من الوقوف بعرفات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من مرسى أن يكون إمامه فى الصلاة، وغيرها من خزعبلات لم يصدقها إلا هم.

وكلما انكشف غطاء الأكاذيب يجن جنونهم، فهم لا يحتملون الحجة ولا المنطق ولا العقل، وهل من العقل أن تتحكم جماعة شاردة فى مصير وطن تضرب جذوره فى أعماق التاريخ؟

لا حياة للإخوان إلا فى خراب البلاد، وتدهور أحوالها واستفحال مشاكلها، فهذه هى تجارتهم الرائجة منذ نشأتهم.. "استثمار المشاكل"، والركوب فوق الأزمات.

حياتهم فى العشوائيات والتكدس والحوارى الضيقة، ينفثون سمومهم بين البسطاء، ويسممون أفكارهم ويغيبون عقولهم، ويزرعون بداخلهم الحقد والكراهية.

إذا كسرت مصر الطوق، حطمت مشروعهم، وإذا خرجت من أزمة صدرت لهم أزمات، وإذا توافرت السلع التموينية أصابتهم بالجوع.

مصر تبنى مدناً، وهم يحفرون قبوراً.. ورئيسها أعاد لها مكانتها وهيبتها فى المجتمع الدولي، لأنه يحترم الجميع فيحترمه الجميع، ولأن بلده يرتفع فوق الصغائر والمؤامرات، ولا يدس أنفه فى شئون الغير ولا يسمح لأحد بالتدخل فى شئونه، ولأنه يسعى لتعظيم قوة بلاده فى الداخل، وتقوية جيشها وتحديثه وتطويره، فأصبح "من يفكر" يعمل لمصر ألف حساب.

* نقلا عن " أخبار اليوم "