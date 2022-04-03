مريض السكر والصيام

من أكثر المشكلات التى تقابل الأطباء فى عياداتهم، إقناع مريض السكر كبير السن أو مَن تعرض لإغماءات بالإفطار فى رمضان، للأسف هناك كثيرون من تلك النوعية يصرون على الصيام، لذلك أكرر وأعيد لجميع مرضى السكر نصائح د. أسامة حمدى، أستاذ السكر الشهير والموجود فى أمريكا.. وهى فصل الخطاب وطوق النجاة لكى يضعها كل طبيب أمامه وهو يتحدث مع مريض سكر.

وقد قسّمهم د. أسامة إلى ثلاثة أنواع: المجموعة الأولى: لا يجب عليها (بتاتاً) صيام رمضان لما فيه من خطورة شديدة مع ضرورة الاستماع لنصيحة الأطباء بعدم الصوم. وتشمل هذه المجموعة:

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١- أى مريض سبق له الإصابة بالانخفاض الشديد للسكر فى الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان. ٢- أى مريض أصيب بارتفاع الأحماض الكيتونية فى الدم فى الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان. ٣- أى مريض أصيب بالارتفاع الحاد جداً للسكر فى الدم مع زيادة المعدل الإسموزى فى الدم، وفيه يكون معدل السكر قد تجاوز ٥٠٠ مجم/مل وذلك فى خلال الثلاثة شهور السابقة لشهر رمضان. ٤- الإصابة المتكررة بانخفاض السكر فى الدم. ٥- فقدان الإحساس بأعراض انخفاض السكر. ٦- مرضى السكر من النوع الأول غير المنتظمين ويعرّف ذلك بارتفاع معدل السكر التراكمى A1C على ٧٪‏. ٧- الإصابة بأى مرض حاد آخر. ٨- مريضات السكر الحوامل ممن يعالجن بالإنسولين أو منتجات السلفوناميد كأقراص الدوانيل والديامكرون والإماريل. ٩- مرضى السكر من المصابين بالفشل الكلوى من المرحلتين الرابعة والخامسة والمرضى المعالجين بالغسيل الكلوى. ١٠- المرضى المصابين بأمراض الشرايين من المراحل المتقدمة كقصور الشريان التاجى أو جلطات القلب والمخ أو انسداد شرايين الأطراف. ١١- المرضى من كبار السن أو المصابين باعتلال الصحة.

المجموعة الثانية: ليست على نفس درجة الخطورة الشديدة ولكن يجب عليها أيضاً عدم صيام رمضان والاستماع للنصيحة الطبية وتشمل هذه المجموعة:

١- مرضى السكر من النوع الثانى وغير المنتظمين ويُعرف ذلك بزيادة معدل السكر التراكمى A1C على ٧٪.‏ ٢- مرضى السكر من النوع الأول المنتظمين. ٣- مرضى السكر من النوع الثانى المعالجين بحقنتين أو أكثر من الإنسولين يومياً. ٤- المريضات بسكر الحمل ممن يعالجن بالحمية أو الحبوب. ٥- مرضى الكلى من المرحلة الثالثة.

٦- مرضى السكر المصابين بأمراض الشرايين المستقرة حالتهم الصحية. ٧- المرضى بعلل أخرى بالإضافة لمرض السكر. ٨- مرضى السكر الذين يقومون بمجهود عضلى كبير. ٩- مرضى السكر الذين يعالجون بأدوية تؤثر على قدرتهم على التركيز والذاكرة ووظائف المخ.

المجموعة الثالثة: يمكنها الصوم بعد مناقشة الطبيب المعالج للتأكد من القدرة على الصوم مع ضرورة سماع النصح إذا قرر الطبيب عدم الصوم. وتشمل هذه المجموعة: ١- مرضى السكر من النوع الثانى المنتظمين (نسبة السكر التراكمى أقل من ٧٪) والمعالجين بالحمية فقط أو بأى من الأدوية التالية: - الميتفورمين (جلكوفاج أو سيدوفاج) وبدون تعديل فى الجرعة. - منتجات السلفوناميد (دوانيل أو ديامكرون أو أماريل أو جلوكوڤانس) مع ضرورة تعديل الجرعة عن طريق متخصص فى السكر. - جميع الأدوية الأخرى عن طريق الفم بدون تعديل فى الجرعة. - الأدوية المستخدمة بالحقن غير الإنسولين، مثل ڤيكتوزا وتروليسيتى بدون تعديل فى الجرعة. - فقط الإنسولين طويل المفعول مع الحبوب وبدون إنسولين قصير المفعول مع احتمال تعديل جرعة الإنسولين بمعرفة متخصص فى السكر.

نقلا عن الوطن المصرية