أزمة الإعلام الشتّام

كان الكاتب الراحل الأستاذ محمود السعدنى إحدى علامات الكتابة الساخرة والنقد اللاذع فى حياتنا الإعلامية والسياسية، وبسبب نزعته تلك، فقد خاض معارك عديدة، وتعرض للكثير من المغارم، فسُجن ونُفى فى أكثر من عهد، ودخل فى صدامات مع زعامات وأنظمة فى مصر وغيرها.

وكان السعدنى- رحمة الله عليه- قد بالغ فى انتقاد الرئيس السادات ومهاجمته، خصوصًا بعدما زار القدس وأطلق ما عُرف لاحقًا بـ«عملية السلام» مع إسرائيل، وهو النهج الذى عارضه السعدنى ضمن قطاعات أخرى واسعة من السياسيين والنُخب والجمهور، لكنه عبّر عن معارضته بطريقته المعهودة بطبيعة الحال، أى السخرية الحادة والموجعة.

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يقول السعدنى فى كتابه «الولد الشقى فى المنفى» إن السادات سجنه ونفاه بسبب آرائه الحادة وتطاوله عليه، فحط به الرحال فى الكويت فى السبعينيات من القرن الفائت، لتشاء الظروف أن يلتقى الرئيس السادات خلال زيارة له إلى ذلك البلد الشقيق قبل زيارته للقدس. ويحكى السعدنى تفاصيل ذلك اللقاء، فيقول إنه دخل الحجرة التى يجلس فيها السادات، وعندما رآه الأخير «وضع ساقًا على ساق وتقلصت عضلات وجهه وراح يمضغ الهواء بين أضراسه فى حركة عصبية ظاهرة، فبادرته قائلًا وأنا أصافحه: علىَّ الطلاق ما أنت واقف يا ريّس، فبدا على شفتيه شبح ابتسامة سرعان ما أجهضها»، ويواصل السعدنى حكايته قائلًا: «وقبل أن يهم السادات بالكلام، قلت له: اللهم صل على النبى يا ريّس، وشك زى القمر، ويشهد الله أنى كنت كاذبًا فيما أقول، ولكنه ارتاح للإطراء وخفّت حدة توتره».

سمعت الأستاذ السعدنى يتحدث عن تلك الواقعة فى حصة تليفزيونية مُخصصة لذكرياته على موقع «يوتيوب»، ومما قاله أيضًا فى تعليقه على اللقاء أنه «تجاوز فى الحديث عن السادات نائبًا ورئيسًا فى بعض المكالمات التليفونية التى تم تسجيلها» حين كان فى مصر، وأنه فعل ذلك من باب «الطيش وجموح الشباب»، وأنه حين فعل ذلك لم يُقدر نتائجه وعواقبه، وأن السادات وبّخه خلال اللقاء بقوله: «إنت لسانك زفر يا ولة»، وأنه تفهم غضب الرئيس ودوافعه فى هذا العتاب.

تعطينا تلك الواقعة مثلًا لما يحدث عندما يتورط بعض الصحفيين والإعلاميين فى الهجوم الحاد والتجاوز تجاه الرؤساء والقادة وبعض المسؤولين السياسيين، ولدينا فى مصر، وفى بلدان أخرى عديدة، الكثير من الأمثلة المشابهة، التى يمكن أن نستخلص منها دروسًا كثيرة.

وسيمكننا بعد معاينة العديد من تلك الأمثلة أن نتفق على بعض النتائج الأساسية؛ ومنها أن هذا التورط فى شتم القادة والمسؤولين والأنظمة السياسية والدول يحدث كثيرًا، وأن دوافعه طارئة فى أغلب الأحيان، وأن معظم المتورطين يضطرون لاحقًا إلى تغيير مواقفهم، وربما الاعتذار عما بادروا إليه فى وقت احتدام الخصام والشتم.

والآن، تغيرت الأوضاع، فمع ثورة الاتصالات والتجليات التكنولوجية العظيمة التى صاحبتها، بات بإمكان الجمهور أيضًا أن يشتم، ويُجرّح، ويُهين السياسيين والمسؤولين، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، وبإمكانه أيضًا أن يُطلق «التغريدات» الحادة و«الهاشتاجات» المُسيئة.

ولذلك، فإن قضية الإعلام الشتّام لم تعد تخص صحفيين ساخرين، أو كُتّابًا ناقدين، أو رسامى كاريكاتير منفعلين بالمواقف السياسية المؤثرة، وتوجيهات النظم والأجهزة السياسية، ولكنها قضية تخصنا جميعًا إعلاميين وجمهورًا عاديًا.

لطالما كانت البذاءة جزءًا من التعبير السياسى والإعلامى الحاد والطائش للأسف الشديد، ولطالما وجدت مناصرين ومعجبين، خصوصًا عند افتراق المواقف واختلاف الآراء وتضرر المصالح جراء السياسات المثيرة للجدل.

لكن تجاهل حقيقة أن السياسات تتغير، والعدو قد يصير صديقًا والعكس صحيح، وأن البذاءة يجب ألّا تكون جزءًا من مقاربات سياسية وإعلامية رصينة وهادفة، سيجعلنا نكرر الأخطاء نفسها، وندفع الأثمان المُكلفة.

والأفضل أن ننقد السياسة، ونشجب الأداء، ونعارض الممارسات، من دون تجريح أو إهانة أو تجاوز.

* نقلا عن " المصري اليوم"