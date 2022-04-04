مشاورات اليمنيين في الرياض

من الطبيعي بعد إعلان الهدنة المعلنة على لسان المبعوث الأممي إلى اليمن، التي رحب بها الجميع، أن يستريب المعنيون اليمنيون في مدى الالتزام بها، نتيجة الاعتياد على وقوع خروقات لكل هدنة جرى الإعلان عنها خلال السنين السبع الماضية. وقد برزت خروقات الهدنة من جانب الحوثي، وفقاً لرصد مناوئيه.

ومن الطبيعي كذلك نشوء حالة تفاؤل حذر وقلق من قرب نهاية المأساة، وبروز احتمالات علاج العلة اليمنية "اليمننة".

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بيد أن من الواقعي، بمقابل الريب والحذر، التبشير بإمكان حلول السلام لليمن وانتزاع الخلق من مضيق اليأس ونقلهم إلى رحاب الأمل. لأن من المحتوم أن يعقب الحرب السلام لتنعم المنطقة بالأمن وتخف المسؤولية عن معاناة إنسانية وقودها الأبرياء.

لكن المؤكد أن هذا لن يتم بأسرع وقت ممكن، أو بشكل فوري وإن صدر قرار وقف الحرب بشكل مباشر أو التوصية الدولية بوجوب إنهاء المأساة و"تجرع كأس السم" باسم السلم (...). فلكل أمر تبعات ولكل قرار مستلزمات تنفيذ تتطلب أجلاً غير مسمى.. لاسيما أن أطراف "اليمننة" لم يخلق أي منهم حتى الآن نموذجاً جاداً ومخلصاً للالتزام بأي اتفاق مبرم بينهم أثناء الحرب.. ومن قبل أيضاً!

ومن عجبٍ أن هذا العجز الأزلي والمزمن عن تقديم النموذج الأمثل لتطبيق أي اتفاق سياسي يخدم مصلحة المواطن اليمني، وضع أشقاء اليمن موضع لوم ونقم، ونصب كل المبعوثين الإقليميين والدوليين في مرمى سهام الاتهام كونهم رعاة ووسطاء بل شركاء مصير. لا غرو في أن "اليمننة" باتت بعهدة أشقاء وأصدقاء اليمن، لكن ما يتحملونه من المسئولية لا تعادل أبداً مقدار مسؤولية أبناء اليمن عما آل إليه حال بلدهم.

إن ركون اليمنيين التام على الأشقاء، كذلك اتهامهم الدائم لهم وتعليق كل صغيرةٍ وكبيرة، تخص الداخل على شماعة الخارج ليس يعفي اليمنيين أبداً من واجباتهم ومسؤولياتهم الجسيمة تجاه حقوق المواطنين اليمنيين، أ كان على مستوى اتخاذ القرار، أم تنفيذه وحتى تعطيله.

بدون استثناء لأي من أطراف اليمننة تجدهم جميعاً يلقون بكل العبء على الآخرين، معتذرين دوماً: بدورهم في الحرب. تأثيرهم على الأطراف اليمنية. صلاتهم الدولية. نفوذهم الروحي ومكانتهم المادية.. لكأن اليمنيين مسلوبو الإرادة والإدارة تماماً، مع ذلك وبغير ملل يحتمل الأشقاء -وبخاصة السعودية- ما ليس يُحتمل:

أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتِ

إنما مهما بلغت قدرة احتمال الأشقاء والأصدقاء وصبرهم على ما يلاقونه من ساسة اليمن، وما يمتلكون من قدرة على المعالجة، لكنها لن تفلح بمعالجة داءٍ يفترض دواؤه يمنياً.

صحيح إن اليمننة -كأطرافها الداخليين- ترتبط بكل ما ينجم عن علاقات القوى الخارجية المؤثرة، لكن هذه القوى الخارجية المؤثرة قد يطرأ على لهجتها تغير يتناسب مع تقديرات الموقف وتطورات اللقاءات مع "الجيران" بغير تفاقم العداء بينهما!

ذاك صحيح، والأكثر صحةً سياسياً، أن يجتهد أطراف الصراع في التزام الهدنة الراهنة بما يضمن تجديدها. وأن يجتهد اليمنيون خلال مشاوراتهم تحت مظلة مجلس التعاون وسط الرياض، بمحاولة الخروج على العجز عن تقديم نموذج جديد قادر على تخفيف العناء عن كل من الداخل.. والخارج.

فهل هم فاعلون؟