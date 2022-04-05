الإخوان والمسلسلات

فى التتابع الدائم لتناقضات الإخوان، وبالتوازى مع خصوماتهم القديمة المستمرة فى تصاعد ضد من يعتبرونهم أعداءهم التاريخيين، ومنهم من رحل منذ عقود، وبمجرد تداول الأخبار الأولى عن مسلسل الاختيار 3، ثم فور بث حلقته الأولى فى أول أيام رمضان، إذا بهم يتذكرون ما يظنون أنه يسعفهم فى هذه الحالة، فانطلقوا، فى دفاعهم المستميت عن قياداتهم وسياساتهم التى يتناولها المسلسل، يرددون أقوالهم المأثورة: (إذكروا محاسن موتاكم)، و(يجب احترام الموت والموتى)، و(هذا مادة تاريخية للأجيال، لا يجوز التعرض لها)..إلخ، وأن تتدفق هذه العبارات وأمثالها بسرعة الضوء من ميليشياتهم الالكترونية على أخبار المسلسل، وعلى تدوينات من يشيد به، وعلى من يعبر عن صدمته من تصرفات الإخوان فى سعيهم للاستيلاء على حكم مصر، ثم للانفراد بالحكم، ثم مؤامراتهم الدموية ضد الاتجاهات السياسية الأخرى، وضد المدنيين، وضد الجيش والشرطة، والتواطؤ مع الإرهابيين، بإفساح المجال للإرهابيين فى الداخل، وجلب آخرين من الخارج..إلخ.

لاحِظ أن الإخوان الذين يتحججون الآن بعدم جواز انتقاد الموتى، ويوحون بنبل وفروسية حجتهم، هم الذين لم يتوقفوا قط عن مهاجمة عبد الناصر منذ ساعة وفاته، ليس فقط حول مواقف سياسية، إنما بالتطاول على شخصه، والطعن فى ذمته المالية، والتشكيك فى إخلاصه لأصدقائه..إلخ.

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لقد بات واضحاً، أن الإخوان يخشون من خطورة المسلسلات عليهم، بأكثر من خشيتهم من الكتب التى تكشف كل فسادهم وعيوبهم، لأنهم يعلمون أن تأثير الكتب محدود، أما المسلسلات فجمهورها بالملايين، كما أن للدراما أثراً أقوى. وأما النكتة، التى تكشف عجز الإخوان فى المعركة التى يخوضونها، ففى افتراضهم لسذاجة منتجى المسلسلات وجمهورها، بالسعى لوقف التوجه لانتاجها، بترويج أكاذيب عن أن تكلفتها تصل إلى عشرات الملايين من ميزانية الدولة، وأنها لا تلبى مصلحة للشعب الذى يحتاج إلى الطعام والشراب والمرافق، وهم يعلمون أن التكلفة ليست من ميزانية الدولة، كما أن هذه المسلسلات تحقق أرباحاً من بيعها لعدة قنوات، وبما تجذبه من إعلانات، وفى الأخير فإنها تكسب فنياً بما تناله من تقدير عموم المشاهدين من غير الإخوان وداعميهم.

* نقلا عن "الأهرام"