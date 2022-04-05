الصراع السياسي الإيجابي!

يمر البلد بمرحلة الصراع السياسي، وهي حالة سببها تعارض حقيقي للقيم والمصالح والمنافسة بين البشر على السلطة أو المزايا، حيث يدرك الأطراف في الصراع وجود اختلافات في المواقف، وكلما كبر الهدف زاد الصراع، والصراعات السياسية هي نتاج الصراعات الاقتصادية، ووجود الصراعات السياسية يؤدي إلى وجود صراعات ثقافية، لذا فإن المجتمع عبارة عن حلقات تأثر بعضها ببعض لتحقق التوازن أو تخلق الخلل والاضطراب به.

ومن أنواع الصراع هو الإيجابي وينتج عنه تقدم مدني للدولة وتطور ديموقراطي مبني على التمدن والتطور وتحضّر الديموقراطية، والنوع الآخر السلبي وهو يؤثر في المجتمع إلى أعلى درجات الصدام والمواجهة، ويشمل القذف والشتم والاضطهاد والإيذاء الجسدي.

وما يشهده البلد في الفترة الحالية هو صراع سياسي سلبي، فأوجه الخلاف بين الأقطاب امتدت لتشمل كل شيء، وانتقلت من صراع الى تصارع ليكون بين الثقافات ويقسم المجتمع الى فئات عرقية وأصول لها أفضلية، وطبقات اجتماعية واقتصادية ومذاهب دينية، وهذا ينعكس أيضاً في سن القوانين داخل قاعة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله، التي تؤثر سلباً في صورة الكويت عندما تتحول الاختلافات إلى انقسامات وصراعات تمزّق الدولة المدنية وترجعها إلى عصور الأفضلية العرقية والتغيير والفوز بالانتخابات البرلمانية بناءً على الأصول والمذاهب والأعراق، لا على التوجهات السياسية المدنية الحديثة.

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ونجدها تنعكس أيضاً على بعض الاستجوابات ونتائج التصويت عليها، فالعديد من النواب ممن فاز بخطابات الانقسام مسطرته غير متساوية، الآن يرفع رايات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وإذا كان الوزير ينتمي له أو لقواعد فوزه يتغيّر موقفه، ويكون مدافعاً شرساً، وإن كان الوزير من الأقليات أو لا ينتمى لتوجهاته فيوجه له سهام الاستجواب والحرب والإبادة منذ اليوم الأول للوزير، فنجد العديد منهم معياره يحتوي على ازدواجية واضطراب سياسي غير مدني، فمنهم في حقبات وفترات زمنية يغض البصر عن ملفات فساد، ويكون مدافعاً عن فاسدين لتوافقه مع الوزير بالمصالح الفئوية.

فلو قارنا الممارسات بالعالم في بعض المجتمعات السياسية، هناك النزاع السياسي بين الديموقراطيين والجمهوريين في المجتمع الأميركي المدني، الذي ينتج عنه حالة من ولادة قوانين العديد منها مدنية تساعد على التعايش السلمي، وكذلك في 2021 أصدر مؤشر الديموقراطية تقريراً يدعم نجاح الصين في الديموقراطية، واطلق عليه «التحدي الصيني»، الذي يسجل أعلى معدل نمو اقتصادي بالرغم من النزاعات السياسية والاختلافات التي تستخدم بصورة ايجابية.

* نقلا عن "القبس"