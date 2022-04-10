في مطلع العام ١٩٧٣، أصدر نجيب محفوظ مجموعته القصصية «الجريمة»، من يعرف ظروف النشر في ذلك الزمان، يدرك أن هذه المجموعة كانت لدى الناشر، قبل الإصدار بعام على الأقل، القصة الأخيرة في المجموعة بعنوان «أهلًا»، وهى ترصد صعود موظف ومسؤول بإحدى شركات القطاع العام، الصعود الوظيفى صاحبه صعود طبقى أو الثراء عبر التلاعب والتربح الوظيفى، ليحل أثرياء الموظفين (القطاع العام) محل الأثرياء القدامى، وفى القصة حوار ممتع بين الموظف الذي صعد وماسح الأحذية، الذي مازال في وضعه، كما كان من عشرين عامًا، حيث كانا في وضع اقتصادى متقارب، الحوار عميق وفى جانب منه يتعرض لقضية الحرب والرد على هزيمة ٦٧، سأله ماسح الأحذية: متى نحارب يا بيك؟، فيرد عليه: هل تنتظر من وراء الحرب حلا لمشاكلك؟ ربما اللقمة نفسها لن تجدها. ثم قال: «سنحارب عندما نضمن النصر»، بدا أن ماسح الأحذية لم يقتنع، وأنه مصمم على الحرب، فراح يعدد له مخاطرها من خراب المصانع والسدود وتعطل المواصلات، فيرد الرجل المسكين بتلقائية «نفعل بهم مثل ما يفعلون بنا»، فيرد عليه مخوفا «ستتوقف الحياة هنا»، لكنه لا يخاف ولا يعبأ «ليكن.. المهم أن نحرر أرضنا»، على هذا النحو يمضى الحوار، في نهايته يقول الموظف/ المسؤول «المهم النصر لا الانتقام».

هذا الحوار في الشارع، أمام مقهى، جرى عرضيًا أثناء مسح وتلميع الحذاء، داخل عمل أدبى، كان دائرا في مصر كلها، عبر مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية، المثقفين والصحفيين وطلاب الجامعات، فضلًا عن الفلاحين في الحقول والعمال في المصانع، وكان دائرا في المستويات العليا للدولة، ويمكن القول إن هذه القضية «متى الحرب؟»، كانت هي مدار الخلاف بين الرئيس السادات ونائبه على صبرى منذ نهاية سنة١٩٧٠، وقد انتهى الخلاف في ٢ مايو ٧١ بإقالة نائب الرئيس وعزله من جميع مناصبه.

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عقب توليه المسؤولية، كانت فترة الشهور الثلاثة لوقف إطلاق النار على الجبهة المصرية توشك على الانتهاء، كانت بدأت في الثامن من أغسطس ٧٠، وكان على مصر أن تقرر وتبلغ الأمم المتحدة، إذا كانت تقبل أو تريد تجديد ومد وقف إطلاق النار أو عدم المد، كان عدم المد يعنى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية من جانبنا أو من جانب العدو، سواء حرب شاملة أو عمليات استنزاف، كما كان الحال، قبل الوقف.

الرئيس السادات كان مع تمديد وقف إطلاق النار، حجته في ذلك أن بطاريات الصواريخ التي وعدنا بها السوفييت لم تصل بعد، كان مفروضًا أن تحمى هذه البطاريات سماء أسيوط وجنوب مصر، إذ كان يخشى إن عدنا إلى إطلاق النار أن تواصل إسرائيل غاراتها في العمق المصرى وتدمر القناطر على النيل في الصعيد، فضلًا عن تدمير المصانع التي أقيمت هناك، هو كان محقًا في ذلك، إسرائيل كثفت هجومها على العمق الداخلى طوال سنة ٦٩ وسنة ٧٠، نعرف الآن أن تلك كانت نصيحة الرئيس الأمريكى نيكسون للحكومة الإسرائيلية، كى توجع بشدة الدولة المصرية وتجبرها على القبول بوقف إطلاق النار.

وطبقًا للمتاح من المعلومات كانت سماء مصر في الصعيد، لم تزل غير محمية بقدر كاف بدفاعاتنا الجوية، القادرة على التصدى للهجمات الإسرائيلية.

نائب رئيس الجمهورية ورجل الاتحاد الاشتراكى القوى على صبرى كان ضد تجديد وقف النار ويريد أن نشرع فورًا في مواصلة حرب الاستنزاف، حتى نثبت للعالم أن مصر لم تمت بموت عبدالناصر، وأننا مازلنا على طريق ناصر. رفض الرئيس السادات هذا المنطق وشرح مخاوفه واستشهد بالفريق محمد فوزى، وزير الحربية، طبقا لرواية السادات في كتابه البحث عن الذات، أخذ فوزى جانب السادات وليس جانب على صبرى. ذكر فوزى أن مدن الصعيد لم يتم تأمين سمائها بقدر كاف.

تلك بداية الخلاف وليست أمور الديمقراطية، كما ردد الإعلام وقتها، اتخذت مصر قرار التمديد، وافق على صبرى على مضض، لكن، فيما يبدو، من خلال حديثه المطول مع د. غالى شكرى، نشره سنة ٩٠، أنه لم يستوعب ولم يتقبل حجج الرئيس، لذا تعامل مع قرار التمديد باعتباره آخر تمديد، ويجب أن يعقبه هجوم كاسح تشنه قواتنا على إسرائيل، راح يضغط على الرئيس بشدة في هذا الاتجاه. ولا أفهم كيف تصور أنه من الممكن خلال شهور محدودة يمكننا تعويض فارق التسليح، فضلًا عن وضع خطة هجومية، تمكننا بتعبير نجيب محفوظ ندخل الحرب ونحن «نضمن النصر»، لم يبتلع السادات الضغوط على صبرى والاتحاد الاشتراكى من خلفه.

كان السادات مستوعبًا تماما لتجربة عبدالناصر في ٦٧، حين استجاب لضغوط عبدالحكيم عامر وسخافات (بذاءات) بعض الصحف اللبنانية، بسبب وجود قوات الطوارئ الدولية في سيناء، فاندفعنا نحو هزيمة ساحقة، لم يقف الأمر فقط عند حدود الهزيمة، لكن الذين دفعوا عبدالناصر نحو تلك الهزيمة حمّلوه، وحده، المسؤولية كاملة، وحاولوا التملص ثم التآمر عليه، شمس بدران الذي كان يستحق محاكمة حقيقية، كان يطالب بعد الهزيمة بأن يصبح رئيسًا للجمهورية، في النهاية قرار الحرب يتحمله- في المقام الأول- القائد الأعلى، لذا يجب أن يمنح الفرصة كاملة لاتخاذ قراره بعيدا عن الحسابات والضغوط الصغيرة.

يقول بعض المؤرخين والمحللين إن الجيش المنتصر تعظم مطالبه، تحديدا مطالب القادة الذين حققوا النصر، ويزداد نفوذهم، لذا عادة ما يتم خروجهم إلى العمل العام أو يشغلون مواقع سياسية كبرى، شارل ديجول في فرنسا ومن قبله نابليون، تشرشل في بريطانيا، روزفلت في الولايات المتحدة وغيرهم حول العالم وطوال التاريخ، لكن أحدا لم يتوقف عند القادة حين يهزمون، يخرجون للانتقام من زعماء السياسة ومن قيادات الدولة، الجيش المهزوم والمكسور يمكن أن يكون خطرا على الدولة. حرب ٦٧ نموذجا، ما قام به حافظ الأسد في سوريا معروف، محاولة عبدالحكيم عامر لإجبار عبدالناصر على إعادته إلى كافة مواقعه معروفة أيضًا، باختصار كان السادات يدرك أن هزيمة أخرى جديدة لا يحتملها النظام السياسى ولن يحتملها الشعب.

وبينما ينتظر على صبرى قرار الحرب، إلى حد أنه ترك مكتبه وذهب يقيم في مكتبه بالقوات الجوية توقعًا لأن يتخذ الرئيس القرار في أي لحظة، لكنه فوجئ بخطوة من الرئيس تعكس أنه لن يدخل الحرب الآن.

في الرابع من فبراير سنة ٧١ أطلق الرئيس السادات مبادرته (الأولى) للسلام التي تطالب إسرائيل بانسحاب مسافة٤٠ كيلومترا شرق قناة السويس، ويتم افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية خلال ٦ شهور، بعدها تبدأ مفاوضات السلام بين الجانبين، كان معنى المبادرة لدى الولايات المتحدة ولدى إسرائيل أن السادات غير قادر على الحرب وغير راغب فيها، وليس أنه يريد سلامًا بالفعل، لذا أهملوا المبادرة، لم يأخذوا الأمر على محمل الجد، وقد لعب صلف رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير دورًا كبيرا في ذلك، كانت في وضع المنتصر، القوى، الذي لا يرى خطورة في العدو.

السادات تحدث عن هذه المبادرة كثيرًا، فيما بعد، اعتبرها مقدمة لمبادرته في نوفمبر ٧٧ بالذهاب إلى إسرائيل، في كتابه «البحث عن الذات»، قال عن تلك المبادرة- صفحة ٢٧٨- «كنت أرى أنه مادامت المعركة العسكرية مستحيلة فلابد أن تحل معركة دبلوماسية، لأن القاعدة العريضة من الشعب تتطلب دائما الحركة المستمرة». بالنسبة له المعركة مستحيلة دون استكمال التسليح.

بعد انتصار أكتوبر ٧٣، تم اعتبار هذه المبادرة وخطوات أخرى اتخذتها مصر بمثابة نوع من «التعمية الاستراتيجية» برع فيه السادات، لكن السؤال: ماذا لو أن تلك المبادرة وجدت قدرًا من الاهتمام الأمريكى والإسرائيلى وتحركت على أرض الواقع؟ بالتأكيد لم يكن السادات سيتراجع عنها، بل كان سيمضى في الطريق إلى نهايته ويتجنب خوض المعركة، خاصةً أن هناك أطرافًا دولية كانت تستحث الرئيس السادات على خوض طريق السلام، مثل الرئيس اليوغسلافى تيتو والرئيس الرومانى نيكولاى شاوشيسكو، كل منهما كان مناصرًا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مذكرات وزير الخارجية السابق أحمد أبوالغيط تشير بوضوح إلى ذلك، وكان محمد حافظ إسماعيل مستشار الرئيس للأمن القومى فاعلًا في هذا الجانب.

من الخطأ فهم المبادرة على أنها كانت للاستهلاك الدولى أو حتى المحلى، كما أشار السادات نفسه، المبادرات السياسية يمكن أن تتحرك ويتولد عنها مسارات جديدة، ربما لم ترد في بال من يقترحها.

التجاهل الإسرائيلى للمبادرة جعلها تمر بلا ضجيج كبير داخل كواليس السلطة في القاهرة.

* نقلا عن "المصري اليوم"